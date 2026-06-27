ডিম ছোড়া, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ট্রোল করা সুস্থ সমাজের কাজ নয়: রূপা গঙ্গোপাধ্যায়

ডিম ছোড়া, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ট্রোল করা সুস্থ সমাজের কাজ নয়: রূপা গঙ্গোপাধ্যায়
প্রতিবাদ-ধিক্কার জানাতে সম্প্রতি তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ ৷ এই সংস্কৃতিকে মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।
Published : June 27, 2026 at 10:03 AM IST
কলকাতা, 27 জুন: রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পর থেকে পালটে যাচ্ছে অনেককিছুই। অভ্যাসও পাল্টাচ্ছে, পালটে যাচ্ছে প্রতিবাদের ভাষা। প্রতিবাদ জানাতে, ধিক্কার জানাতে সম্প্রতি তৃণমূল কর্মীদের লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটছে অহরহ৷ বাদ পড়েননি তৃণমূল কংগ্রেসের যুবরাজ থেকে কুণাল ঘোষ, স্বরূপ বিশ্বাস সহ এক সময়ের হেভি ওয়েট সব নাম। শুধু কি তাই? টলিপাড়ার কোন্দলেও ছোড়া হয়েছে ডিম, টমেটো। এই সংস্কৃতিকে মোটেও ভালো চোখে দেখছেন না সোনারপুর দক্ষিণের বিধায়ক রূপা গঙ্গোপাধ্যায়।
রূপা গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "ডিম ছোড়াটা আমার কাছে এখনও অবধি সুস্থ সমাজের লক্ষণ বলে মনে হচ্ছে না। ওটা আমার একেবারেই ভালো লাগছে না। এটা আমাদের সংস্কৃতি নয়।"
তিনি আরও বলেন, "আমরা নিজেদেরকে বড্ড নীচে নামিয়ে এনেছি ৷ কারণ, পশ্চিমবঙ্গের বহু মানুষ এতকাল রাজনীতি নির্ভর ছিলেন। তাদের অর্থ, তাদের জীবন, খাওয়া-পরা সবই হয়ে উঠেছল রাজনীতি নির্ভর। আজ তোলাবাজি করা বন্ধ হয়ে গেছে। তাই কিছু একটা করে তো হল্লা করতে হবে। শান্তভাবে আর ভদ্রভাবে চলা, ঠিকভাবে গাড়ি পার্ক করা এগুলো যাঁরা করেন তাঁদের ন্যাকা আখ্যা দেওয়া হয়। কেউ ভালোভাবে কথা বললে তাঁকে ন্যাকা বলা হয়। ভালোভাবে কথা বললে সে নাকি অভিনয় করছে, এমনটাই মনে করা হয়। সমাজ তো আর বাইরের জগত থেকে কেউ এসে পালটে দিতে পারে না।"
রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ট্রোল করা প্রসঙ্গেও এদিন মুখ খোলেন রূপা গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, "উনি তিনবারের নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী। ওঁর রাজনৈতিক দলের ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ছিল৷ দল ভেঙে গেছে কি না গেছে, সেগুলো আলাদা বিষয়। আদর্শ ছিল না তাই এটা হওয়ার ছিল। প্রথম বছরের পর থেকে উনি দলকে সামলে রাখতে পারেননি৷ নির্বাচনে জেতার জন্য এমন কাজ করেছেন, যার ফলে দলে অনেক বেনো জল ঢুকে গিয়ে সবটা শেষ করে দিল। উনি দলকে কন্ট্রোল করতে পারেননি, এটা অন্য বিষয়। কিন্তু উনি তিনবারের মুখ্যমন্ত্রী, এটাও সত্যি কথা৷ ওঁর সম্বন্ধে কথা বলতে গেলে একটু সমঝে, বুদ্ধি করে, সম্মানের সঙ্গে কথা বলতে আমরা বাধ্য। আমরা পশ্চিমবঙ্গবাসী নিজেকে এমন কোনও জায়গায় নিয়ে যেতে পারি না, যেখানে পশ্চিমবঙ্গের বাইরের লোক আমাদের খারাপ ভাববে, পরিহাস করবে।"
খোলা মঞ্চে রূপা গঙ্গোপাধ্যায়কে অভিনয় করার অনুরোধ জানিয়েছেন অনুপম খের। রাজি হলেন রূপা ? অভিনেত্রীর জবাব, "এখন আর ইচ্ছে করে না৷ 12 বছর ধরে আন্দোলন করেছি, অভিমান হতো, আমার পশ্চিমবঙ্গ কেন এরকম হয়ে যাচ্ছে, এই পশ্চিমবঙ্গের নামটা রক্ষা করার জন্য, রাজনাথ'জির কাছে পাতার পর পাতা নিয়ে গিয়ে জমা দিতাম। অমিত শাহ'জির কাছে কাগজ জমা দিতাম যাতে পশ্চিমবঙ্গের নাম বদলানো না হয়। সেই থেকে আন্দোলনের শুরু, তারপর তো একটাই স্বপ্ন দেখেছি, আমার পশ্চিমবঙ্গে একটা সুস্থ সমাজ গড়ে উঠবে।"
তিনি আরও বলেন, "রাজনীতি তো আমি করতেই এসেছি শুধু সমাজে মানুষের জন্য ভাল করবার জন্য। আমি তার আগে প্রচুর সোশ্যাল ওয়ার্ক করেছি। তখন এই সব সোশ্যাল মিডিয়া হয়নি। সোনারপুর দক্ষিণের মানুষের কাছে আমি কৃতজ্ঞ যে তারা এই পরিশ্রম করার জন্য আমাকে দায়িত্বটা দিয়েছে।"
রূপা আরও বলেন, "আগেও আমি বলতাম যে, রাস্তা ময়লা করবেন না। কারণ, যারা ময়লাটা পরিষ্কার করছে, যারা ড্রেনটা পরিষ্কার করছে তারাও মানুষ। তারাও আপনার আমার মতো রক্তমাংসে গড়া মানুষ। তারা আপনার ফেলা ময়লা ড্রেন থেকে তুলছে। যতই হাতে গ্লাভস থাক না কেন। মাত্র এক-দু মাসে 50 বছরের ঘাঁটা মানসিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশ কিছুতেই পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। এই সময়টুকু মানুষের কাছ থেকে আমরা চেয়ে নিচ্ছি।"