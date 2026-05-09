দিনভর ভিড়ে ঠাসা ট্রেন-ফেরি-মেট্রো! শুভেন্দুর শপথের সাক্ষী হতে ব্রিগেডমুখী জনতা
প্রখর রোদে ছাতু ও লেবু জলে এনার্জি সংগ্রহ বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ৷ জমজমাট বাংলায় বিজেপির প্রথম সরকারের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ৷
Published : May 9, 2026 at 5:50 PM IST
কলকাতা ও হাওড়া, 9 মে: পঁচিশে বৈশাখের সকালে কলকাতা ও শহরতলির অভিমুখ থাকল ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ড ৷ বাংলার প্রথম বিজেপি সরকারের শপথ অনুষ্ঠান ৷ তার জন্য ভোর থেকে শহরতলি ও জেলা থেকে লোকাল ট্রেনে করে এসে ব্রিগেড ভরালেন বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকরা ৷ এমনকি হাওড়া স্টেশনে ট্রেনে করে এসে ফেরিঘাট থেকে ভেসেলে ব্রিগেডমুখী হলেন মানুষজন ৷ এ দিন সকালের প্রথম মেট্রো থেকেই উপচে পড়া ভিড়ে দেখা গেল ৷ এসপ্ল্যানেড ও পার্ক স্ট্রিট মেট্রো স্টেশনে দেখা গেল কাতারে-কাতারে মানুষের ভিড় ৷
এ দিন এসপ্লানেড মেট্রো স্টেশনে ছিল উপচে পড়া ভিড় ৷ শহিদ ক্ষুদিরাম হোক বা দক্ষিণেশ্বর থেকে আসা মেট্রো, সব ট্রেনই ভিড়ে ঠাসা ৷ আর এসপ্ল্যানেড মেট্রো স্টেশন এলেই মুহূর্তে খালি হয়ে যাচ্ছিল রেক ৷ সেই সঙ্গে ধর্মতলা চত্বরে বাড়ছিল ভিড় ৷ মেট্রো স্টেশন থেকে গেরুয়া পতাকা নিয়ে, উত্তরীয় পরা বিজেপির নেতা, কর্মী ও সমর্থকদের বেরিয়ে আসতে দেখা যায় ৷
তাঁদের মধ্যে বহু লোককে দেখা গেল এসপ্ল্যানেডের ফুটপাথে বসা ছাতুর দোকানে ভিড় করতে ৷ সেখানে নুন, লেবু দিয়ে ছাতুর ঘোলে পেট ঠান্ডা করলেন বিজেপি কর্মীরা ৷ অনেকে আবার লেবু জলের দোকানে লাইন দিলেন ৷ পাশাপাশি, কলকাতা ও শহরতলি থেকে গাড়ি ও বাস ভাড়া করে ব্রিগেডের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠানে আসতে দেখা গেল বিজেপি কর্মী ও সমর্থকদের ৷ বিজেপির পতাকা লাগিয়ে ব্রিগেডমুখী বাইকও দেখা গেল কলকাতা শহরে ৷
অন্যদিকে, হাওড়া স্টেশনেও ছিল এ দিন ব্রিগেডমুখী জনতার ভিড় ৷ জেলা থেকে লোকাল ট্রেনে করে হাওড়া স্টেশনে এসে নামলেন বিজেপির কর্মী ও সমর্থকরা ৷ এরপর সেখান থেকে বাসে এবং অধিকাংশ বিজেপি কর্মী ফেরিঘাট থেকে ভেসেলে বাবুঘাটে নেমে ব্রিগেডে আসেন ৷
ভিড়ের চাপ সামলাতে তৎপর ছিল প্রশাসনও ৷ হাওড়া ফেরিঘাট-সহ শহরের প্রবেশপথে কড়া নিরাপত্তার বলয় ছিল এ দিন ৷ জলপথে বাড়তি নজরদারি চালাতে দেখা যায় রিভার ট্রাফিক পুলিশকে ৷ পাশাপাশি, বিজেপির পক্ষ থেকেও খোলা হয় সহায়তা শিবির ৷ পানীয় জল, প্রাথমিক চিকিৎসা, পথনির্দেশ— সব মিলিয়ে কর্মীদের পাশে ছিল বিজেপি ৷
এক প্রবীণ কর্মীর গলায় ছিল উচ্ছ্বাস, "জীবনে এমন দিন আসবে ভাবিনি ৷ আজ ইতিহাস লিখতে চলেছি আমরা ৷" পাশে দাঁড়ানো তরুণের মন্তব্য, "দিদির জেলা থেকে দাদা মুখ্যমন্ত্রী ৷ এ আমাদের গর্ব ৷" মোটের উপর 25 বৈশাখের দিনটা কলকাতা শহর হয়ে রইল গেরুয়াময় ৷