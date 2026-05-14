আদিবাসীদের অবমাননা ! সিধু-কানুর মূর্তি ভাঙার ঘটনায় দুই তৃণমূল কর্মী-সহ গ্রেফতার 3

আদিবাসীদের অবমাননা ! সিধু-কানুর মূর্তি ভাঙার ঘটনায় দুই তৃণমূল কর্মী-সহ গ্রেফতার
দক্ষিণ দিনাজপুরের বংশীহারির ঘটনা৷ ধৃতদের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে আদালত৷ বিজেপির দাবি, ধৃতরা প্রাক্তন মন্ত্রী ঘনিষ্ঠ তিন তৃণমূল কর্মী৷
Published : May 14, 2026 at 9:06 PM IST
বংশীহারি, 14 মে: সাঁওতাল বিদ্রোহের দুই কিংবদন্তি শহিদ সিধু-কানুর আবক্ষ মূর্তি ভাঙার ঘটনায় নতুন মোড় । ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে তিন জনকে গ্রেফতার করল বংশীহারি থানার পুলিশ । ধৃতরা সকলেই তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা-কর্মী এবং প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্রের ঘনিষ্ঠ বলেই দাবি বিজেপির । বুধবার ধৃতদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয় । আদালত তিনদিনের পুলিশি হেফাজত মঞ্জুর করেছে ।
পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃতদের কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র, কয়েক রাউন্ড কার্তুজ এবং দু’টি ধারালো রামদা উদ্ধার হয়েছে । ধৃতদের নাম উত্তম চৌধুরী (39), উদয় চৌধুরী (50) এবং গোলক বসাক (58) । এঁদের মধ্যে উত্তম ও গোলক তৃণমূলের সক্রিয় কর্মী বলেই স্বীকার করেছে জেলা নেতৃত্ব ।
ঘটনার সূত্রপাত গত শুক্রবার রাতে । দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারি ব্লকের গাঙ্গুরিয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের দেউড়িয়া এলাকায় রাতের অন্ধকারে ভেঙে দেওয়া হয় সিধু-কানুর আবক্ষ মূর্তি । শুধু তাই নয়, ঘটনাস্থলে লাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল বিজেপির পতাকাও । এরপরই এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে । স্থানীয়দের একাংশের দাবি ছিল, বিজেপিই আদিবাসী সমাজকে অপমান করতে এই ঘটনা ঘটিয়েছে ।
পরের দিনই ক্ষোভে ফেটে পড়েন আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষজন । বিক্ষোভকারীরা বিজেপির পার্টি অফিসে হামলা চালায়, ভাঙচুর করা হয় একাধিক দোকানপাট । আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয় চেয়ার-টেবিল ও দলীয় পতাকায় । বুনিয়াদপুর-দৌলতপুর রাস্তাও কয়েক ঘণ্টা অবরুদ্ধ করে রাখেন বিক্ষোভকারীরা । তীর-ধনুক, লাঠি ও ঝাঁটা হাতে বহু আদিবাসী মহিলা রাস্তায় নেমে পড়েন । সকাল থেকে সাড়ে 11টা পর্যন্ত কার্যত থমকে যায় জনজীবন । পরে পুলিশ ও প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে ।
ঘটনার পর থেকেই এলাকায় টানটান উত্তেজনা রয়েছে । পরিস্থিতি সামাল দিতে মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশ বাহিনী । নিয়মিত চলছে টহলদারি ।
এ ব্যাপারে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক বাপি সরকারের দাবি, "বিজেপি কখনও সিধু-কানুর অসম্মান করে না । আদিবাসী সমাজকে সম্মান জানিয়েই ভারতবর্ষের রাষ্ট্রপতি হয়েছেন দ্রৌপদী মুর্মু । তৃণমূল ক্ষমতা হারানোর পর থেকেই ষড়যন্ত্র শুরু করেছে । বিজেপিকে বদনাম করতেই এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে ।" তিনি আরও দাবি করেন, "ধৃত তিন জনই রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র ঘনিষ্ঠ । পরিকল্পিত ভাবেই বিজেপির নাম জড়ানোর চেষ্টা হয়েছে ।"
যদিও তৃণমূলের জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের দাবি, "মূর্তি ভাঙার ঘটনার পর আদিবাসীরা আন্দোলনে নেমেছিলেন । সেই সময় এক আদিবাসী পরিবারের বাড়িতে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনার ভিত্তিতেই 11 জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয় । তাদের মধ্যেই এই তিন জন রয়েছে । আদিবাসীদের আবেগ ও পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখেই পুলিশ পদক্ষেপ করেছে ।"
জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানিয়েছেন, লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতেই তদন্ত শুরু হয়েছে । এখনও পর্যন্ত তিন জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে । ঘটনায় আর কেউ জড়িত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে ।