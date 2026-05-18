'ডেথ বেনিফিটে'র টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি ! শ্রীরামপুরে গ্রেফতার 3 তৃণমূল নেতা

'ডেথ বেনিফিটে'র টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি ! শ্রীরামপুরে গ্রেফতার 3 তৃণমূল নেতা
মৃতের পরিবারের থেকে 6 লক্ষ টাকা দাবি করার অভিযোগ ৷ দু’ধাপে 25 হাজার টাকা দেওয়ার পরেও 'ডেথ বেনিফিট' না-পেয়ে পুলিশের দ্বারস্থ মৃতের ছেলে ৷
Published : May 18, 2026 at 9:10 PM IST
শ্রীরামপুর, 18 মে: কো-অপারেটিভে কর্মরত ব্যক্তির মৃত্যুতে 'ডেথ বেনিফিটে'র টাকা পাইয়ে দেওয়ার নামে কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার তিন তৃণমূল নেতা ৷ ঘটনাটি ঘটেছে হুগলির শ্রীরামপুরের বাঙ্গীহাটি এলাকার একটি স্পিনিং মিলে ৷ মৃতের ছেলের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই স্পিনিং মিলের দুই আইএনটিটিইউসি নেতা-সহ এক ক্লার্ককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ৷
জানা গিয়েছে, 2024 সালে হুগলির শ্রীরামপুর বাঙ্গীহাটি এলাকার একটি স্পিনিং মিলে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল গোবিন্দ মণ্ডলের ৷ শ্রীরামপুর রাজ্যধরপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত 26 নম্বর বুথের বাসিন্দা ছিলেন তিনি ৷ কিন্তু, তাঁর ছেলে আকাশ মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, কো-অপারেটিভে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু হওয়ায় সরকারের তরফে 18 লক্ষ টাকা পাওয়ার কথা তাঁর ৷ অভিযোগ, সেই টাকা পাইয়ে দেওয়ার জন্য তাঁর কাছে ছয় লক্ষ টাকা দাবি করেন তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর মণ্ডল, প্রাক্তন সম্পাদক শেখ রবিউল এবং মিলের কর্মচারী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় ৷
কিন্তু, আকাশ মণ্ডল ছয় লক্ষ টাকার বদলে দু’ধাপে 10 হাজার ও 15 হাজার টাকা দেন তাঁদের ৷ তারপরেও তাঁর বাবার 'ডেথ বেনিফিটে'র কোনও টাকাই পাননি আকাশ ৷ এবার রাজ্যে পালাবদল হতেই আকাশ মণ্ডল পুলিশের দ্বারস্থ হন ৷ মোট পাঁচজনের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ তদন্তে নেমে শ্রীরামপুর থানার পুলিশ মিলের তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের সম্পাদক প্রবীর মণ্ডল, প্রাক্তন সম্পাদক শেখ রবিউল এবং মিলের কর্মচারী প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে গ্রেফতার করেছে ৷
এ নিয়ে চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের ডিসিপি (শ্রীরামপুর) অর্ণব বিশ্বাস বলেন, "গতকাল শ্রীরামপুর বাঙ্গীহাটি এলাকার একটি স্পিনিং মিলের এক কর্মচারী আকাশ মণ্ডল পুলিশের কাছে অভিযোগ করেন, 2024 সালে তাঁর বাবা গোবিন্দ মণ্ডল মারা গিয়েছিলেন ৷ তাঁর বাবার মৃত্যুর 'ডেথ বেনিফিটে'র জন্য পাওনা ছিল 18 লক্ষ টাকা ৷ আকাশ মণ্ডল অভিযোগ করেছেন, তাঁর বাবার এই 'ডেথ বেনিফিট' পাইয়ে দেওয়ার নাম করে কারখানার আইএনটিটিইউসি নেতা শেখ রবিউল, প্রবীর মণ্ডল এবং স্পিনিং মিলের একজন কেরানি প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় 6 লক্ষ টাকা দাবি করে ৷ তবে, তিনি দু’বারে 10 হাজার এবং 15 হাজার টাকা করে দেন ৷"
পুলিশ আধিকারিক বলেন, "তারপরেও বাবার 'ডেথ বেনিফিটে'র টাকা পাননি আকাশ মণ্ডল ৷ পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে, চন্দননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে ওই তিন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ আরও দু’জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে ৷ তাঁদেরও খুব তাড়াতাড়ি গ্রেফতার করে নেওয়া হবে ৷"