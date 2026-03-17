ETV Bharat / politics

রাজনীতির ময়দানে শিবশঙ্কর পাল, তিনি ছাড়াও তৃণমূলে আরও 2 বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন মহম্মদ মুফতি আবদুল মতিন, শিবশঙ্কর পাল এবং তনুশ্রী হাঁসদা ।

ETV BHARAT
তৃণমূলে যোগ দিলেন ক্রীড়া, শিক্ষা ও সমাজসেবা জগতের তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 17, 2026 at 1:51 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 17 মার্চ: আসন্ন 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে নিজেদের সংগঠনকে আরও মজবুত করতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশিষ্ট মানুষদের দলে স্বাগত জানাচ্ছে তৃণমূল কংগ্রেস । মঙ্গলবার তৃণমূল ভবনে আয়োজিত এক বিশেষ সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্যের শাসক দলে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগদান করলেন শিক্ষা, ক্রীড়া এবং সমাজসেবা জগতের তিন পরিচিত মুখ । রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিকের উপস্থিতিতে এদিন তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা হাতে তুলে নেন মহম্মদ মুফতি আবদুল মতিন, প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল এবং অধ্যাপিকা তনুশ্রী হাঁসদা ।

দলে নতুন সদস্যদের স্বাগত জানিয়ে মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা তিন ব্যক্তিত্ব আজ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চতুর্থবারের জন্য মুখ্যমন্ত্রী করার লক্ষ্যে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করছেন ।"

ETV BHARAT
তৃণমূলে মুফতি আবদুল মতিন, শিবশঙ্কর পাল ও তনুশ্রী হাঁসদা (নিজস্ব চিত্র)

এদিনের যোগদানে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য নামগুলির মধ্যে অন্যতম হলেন মহম্মদ মুফতি আবদুল মতিন, যিনি জনমানসে 'মতিন সাহেব' নামেই বেশি পরিচিত । দীর্ঘকাল ধরে তিনি সমাজসেবা এবং শিক্ষার প্রসারে অঙ্গীকারবদ্ধ । উত্তর 24 পরগনা, দক্ষিণ 24 পরগনা, হাওড়া, হুগলি এবং মুর্শিদাবাদ জেলা জুড়ে বিস্তৃত 86টি মাদ্রাসার সঙ্গে তিনি প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ।

তাঁর যোগদান প্রসঙ্গে সাংসদ পার্থ ভৌমিক বলেন, "তিনি শিক্ষা এবং সামাজিক উদ্যোগের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে কাজ করেছেন এবং সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছেন । একাধিক জেলায় ধর্মীয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তাঁর সম্পৃক্ততা তৃণমূল স্তরের সচেতনতা, সামাজিক সংহতি এবং গোষ্ঠীগত উন্নয়নকে শক্তিশালী করতে সাহায্য করেছে ।" তৃণমূলে যোগ দিয়ে মতিন সাহেব জানান, বাংলার ঐক্য ও সম্প্রীতি বজায় রাখার লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত শক্ত করতেই তাঁর এই সিদ্ধান্ত ।

ক্রীড়াজগৎ থেকে এদিন ঘাসফুল শিবিরে যোগ দেন বাংলার প্রাক্তন প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটার এবং বিখ্যাত ফাস্ট বোলার শিবশঙ্কর পাল । ক্রিকেট কেরিয়ারের পর তিনি তরুণ প্রতিভা অন্বেষণ ও প্রশিক্ষণে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন । কলকাতা, তুফানগঞ্জ এবং কোচবিহার জুড়ে বিস্তৃত ‘শিবশঙ্কর পাল ক্রিকেট একাডেমি’-র মাধ্যমে তিনি তৃণমূল স্তরের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে সার্থক অবদান রেখে চলেছেন ।

চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য তাঁর সম্পর্কে বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সবসময় ক্রীড়াকে প্রাধান্য দিয়েছেন । গত 15 বছর ধরে বাংলার ক্রীড়া ক্ষেত্রে একটা অভূতপূর্ব রূপান্তর আমরা প্রত্যক্ষ করেছি । ক্রীড়া বাজেট প্রায় সাতগুণ বেড়েছে । শিবশঙ্কর পালের মতো একজন প্রাক্তন ক্রীড়াবিদ বাংলার মুখ উজ্জ্বল করেছেন, তিনি নতুন নতুন ক্রীড়াবিদদের প্রশিক্ষিত করার জন্য তাঁর সময় ব্যয় করেন । তাঁর যোগদান আমাদের দলের ক্রীড়া উন্নয়ন ভাবনাকে আরও ত্বরান্বিত করবে ।"

এদিন তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেওয়া তৃতীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব হলেন ড. তনুশ্রী হাঁসদা । তিনি কলকাতার স্বনামধন্য হেরম্ব চন্দ্র কলেজের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক এবং বিভাগীয় প্রধান । 15 বছরেরও বেশি সময় ধরে অধ্যাপনার অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর । একজন সফল শিক্ষাবিদ হওয়ার পাশাপাশি তিনি একজন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি । 'অল ইন্ডিয়া সাঁওতালি রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন'-সহ সাহিত্য জগতে ও সামাজিক উদ্যোগের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িত । বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম এবং পুরুলিয়া জুড়ে তৃণমূল স্তরে তাঁর কাজ শিক্ষা এবং সামাজিক দায়বদ্ধতার এক অনন্য মেলবন্ধন তৈরি করেছে ।

এই প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "ড. তনুশ্রী হাঁসদা একজন সফল শিক্ষাবিদ । বাংলার মাটিতে এর গৌরব কিছু কম নয় । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তফসিলি জাতি এবং তফসিলি উপজাতির ক্ষমতায়নের বিষয়টি সরকার সবসময় অগ্রাধিকার দিয়েছে । ড. হাঁসদার মতো একজন ভালো মাপের শিক্ষাবিদ আমাদের সঙ্গে সংযুক্ত হলেন, এতে আমরা সমৃদ্ধ হলাম ।"

সাংবাদিক সম্মেলনের শেষে তৃণমূল নেতৃত্বের পক্ষ থেকে আশা প্রকাশ করা হয় যে, এই তিন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের নিজ নিজ ক্ষেত্রে দক্ষতা এবং অভিজ্ঞতা দলের সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাবে । নেতৃত্ব জানান, "আমরা তাঁদের সকলকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানাই এবং বাংলার মানুষের সেবায় আমাদের সম্মিলিত সংকল্পকে আরও শক্তিশালী করতে তাঁদের মূল্যবান অবদান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি ।"

TAGGED:

WESTBENGALASSEMBLYELECTION2026
TMC JOINING
তৃণমূলে যোগদান
শিবশঙ্কর পাল
SHIB SHANKAR PAUL JOINS TMC

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.