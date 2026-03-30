দুই জোট, তিন দল; অনিত-বিমল-অজয়ের লড়াইয়ে জটিল পাহাড়ের ভোট-অঙ্ক

দুই জোট, তিন দল; অনিত-বিমল-অজয়ের লড়াইয়ে জটিল পাহাড়ের ভোট-অঙ্ক
অনিত, বিমলের সঙ্গে লড়াইয়ে অজয়ের ৷ সমতলেও প্রার্থী ঘোষণা ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের ৷ ত্রিমুখী লড়াই নিয়ে রইল শুভদীপ রায় নন্দীর বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : March 30, 2026 at 4:06 PM IST
দার্জিলিং, 30 মার্চ: পাহাড়ে এবার জমজমাট হতে চলেছে ভোটের লড়াই ৷ তৃণমূলের জোটসঙ্গী অনিত থাপার বিজিপিএম, বিজেপি ও বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার জোটের সঙ্গে এবার ভোটের ময়দানে লড়াই করবে করবে অজয় এডওয়ার্ডের ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট (আইজিজেএফ) ৷
দার্জিলিং আসনে অজয় এডওয়ার্ড, কার্শিয়াং কেন্দ্রে আইনজীবী বন্দনা রাই, কালিম্পং আসনে প্রাক্তন আমলা ভেরনন ব্রিটো লেপচা, মাটিগাড়া-নকশালবাড়িতে নিমেশ সুনদাস ও শিলিগুড়িতে কৃষ্ণ নন্দ সিং প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। পাহাড়ের তিন-সহ মোট সাতটি কেন্দ্রে প্রার্থী দিয়েছে ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্ট।
ভোটের অঙ্ক কোথায় জটিল ? কেন জটিল ?
আইজিজেএফের প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই পাহাড়ের রাজনৈতিক মহলে ভোট কাটাকাটির অঙ্ক নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ রাজনৈতিক মহলের একটা অংশের মতে, অজয়ের পার্টি বিজেপি'র ভোট কেটে অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার (বিজিপিএম) সুবিধা করে দিতে পারে ৷ যদিও এমনটা মানতে রাজি নন অজয় এডওয়ার্ড ৷
তিনি বলেন, "আমরা কারও ভোট কাটার জন্য নয়, প্রত্যেকটি আসনেই জয়ী হওয়ার জন্য প্রার্থী দিয়েছি ৷ আমরা চেয়েছিলাম পাহাড়বাসীর দাবি-গোর্খাল্যান্ড নিয়ে আন্দোলন করতে ৷ তাই চেয়েছিলাম আঞ্চলিক সব দলগুলো একসঙ্গে মিলেমিশে প্রার্থী দিক ৷ কিন্তু কেউ রাজি হল না। তাই আমরা একাই লড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷ আমাদের লক্ষ্য পাহাড়ের উন্নয়ন ও পৃথক রাজ্য ৷"
দার্জিলিংয়ের পুলবাজারে বালাসন নদীর উপরে অজয়ের উদ্যোগে এবং স্থানীয় বাসিন্দাদের সহযোগিতায় একটি পুরোনো ঝুলন্ত সেতুর পাশে কংক্রিটের সেতু তৈরির কাজ বেশ কিছুদিন আগে শুরু হয়েছিল। ‘উন্মুক্তি ব্রিজ' নামে এই সেতুটির কাজ ইতিমধ্যে অনেকটাই এগিয়েছে ৷ রবিবার সেখানেই শেষ পর্যায়ের কাজ দেখতে হাজির হন আইজিজেএফ নেতৃত্ব ৷ এদিনও শতাধিক মানুষ সেতুর নির্মাণকাজে হাত লাগিয়েছিলেন ৷
অজয়ের অতীত অবদান !
দার্জিলিং আসনে অজয়ের প্রার্থী হওয়া তাৎপর্যপূর্ণ ৷ 2022 সালে হামরো পার্টি তৈরি করেই 6 মাসের মধ্যে দার্জিলিং পুরসভার ভোটে লড়েছিলেন অজয় ৷ সেই নির্বাচনে একক শক্তিতে হামরো পার্টি পুরসভার ক্ষমতা দখল করেছিল ৷ পরবর্তীকালে অজয় হামরো পার্টি ছেড়ে আইজিজেএফ তৈরি করেন ৷ দার্জিলিং আসনে অজয়, বিজিপিএম এবং বিজেপির জন্য যথেষ্ট মাথাব্যথার কারণ হতে পারে বলে রাজনৈতিকমহল মনে করছে ৷ একদিকে রাজ্যভাগের বিরুদ্ধে থাকা তৃণমূলের সঙ্গে জোটে রয়েছে বিজিপিএম ৷
অন্যদিকে, বিজেপি যেমন গোর্খাল্যান্ডের দাবিকে উসকে দিয়ে বারবার জিতেছে, আইজিজেএফও এই দাবিতেই সরব ৷ ফলে ভোট কাটাকাটির জেরে বিজিপিএম পাহাড়ের আসনে সুবিধা পেতে পারে বলে রাজনৈতিক মহলে চর্চা শুরু হয়েছে ৷ এদিকে অজয় প্রার্থী ঘোষণা করায় বেশ খুশি ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা ৷ দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেন, "আমরা চেয়েছিলাম অজয় প্রার্থী দিক ৷ তা হয়েছে ৷ এতে আমাদের সুবিধাই হল ৷ এবছর পাহাড়ের তিনটি আসনই আমরা দখল করব।"
বিজেপির ভূমিকা
তবে আগেই দীর্ঘদিনের জোট শরিক সুভাষ ঘিসিংয়ের জিএনএলএফ-এর সঙ্গ ত্যাগ করে মোর্চাকে নিয়ে পাহাড়ে লড়াইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি ৷ 19 মার্চ বিকেলে পাহাড়ে তিন আসন কার্শিয়াং, কালিম্পং ও দার্জিলিঙে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে গেরুয়া শিবির ৷ আর জোটসঙ্গী বিমল গুরুংয়ের গোর্খা জনমুক্তি মোর্চাকে একটি আসনে লড়াইয়ের জন্য ছেড়েছে বিজেপি ৷ তবে মোর্চার ওই প্রার্থীকে লড়তে হবে বিজেপি'র প্রতীকেই । বাকি দুই আসনে নিজেদের প্রার্থী দিয়েছে গেরুয়া শিবির ৷ পাহাড়ের তিন আসনে প্রার্থী ঘোষণা করতেই জোর জল্পনা সৃষ্টি হয়েছে রাজনৈতিকমহলে ৷ কোনও আলোচনা ছাড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে এককভাবে প্রার্থী ঘোষণা করার অভিযোগ তুলেছিল দীর্ঘদিনের জোট শরিক জিএনএলএফ ৷
কার্শিয়াং বিধানসভা আসনে বিজেপি'র কার্শিয়াং ব্লক সভাপতি সোনম লামাকে, কালিম্পংয়ে নতুন মুখ জাতীয় হকি দলের প্রাক্তন অধিনায়ক তথা অলিম্পিয়ান ভরত ছেত্রীকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ওই দুই আসনে বিজেপিকে সমর্থন করবে বিমল গুরুংয়ের মোর্চা ৷ আর দার্জিলিং বিধানসভা আসনে লড়বেন মোর্চার মুখপাত্র তথা তরুণ তুর্কি নোমান রাই ৷