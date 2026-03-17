তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা থেকে 'ডিলিটেড' মালদার তিন বিধায়ক, বাদ আরেক হেভিওয়েট

তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা থেকে 'ডিলিটেড' মালদার তিন বিধায়ক, বাদ আরেক হেভিওয়েট
ভাইয়ের 'কৃতকর্মে'র খেসারত দিতে হল মমতার মন্ত্রিসভার সদস্য তজমুল হোসেনকে ! যোগ্যদের প্রার্থী করা হয়েছে বলে জানালেন জেলা সভাপতি ৷
Published : March 17, 2026 at 9:01 PM IST
মালদা, 17 মার্চ: আশঙ্কাই সত্যি হল ৷ তৃণমূলের ক্যান্ডিডেট লিস্ট থেকে 'ডিলিটেড' মন্ত্রী তজমুল হোসেনের নাম ৷ তবে শুধু মন্ত্রী নয়, তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা থেকে নাম বাদ গিয়েছে আরও দুই বিধায়কের ৷ একজন নীহাররঞ্জন ঘোষ ৷ তিনি একুশের নির্বাচনে চাঁচল কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন ৷ সেখানে এবার প্রার্থী করা হয়েছে লোকসভা নির্বাচনে মালদা উত্তর কেন্দ্রের পরাজিত প্রার্থী তথা প্রাক্তন পুলিশকর্তা প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ আরকেজন মানিকচক কেন্দ্রের বিদায়ী বিধায়ক সাবিত্রী মিত্র ৷ বর্তমানে তিনি অসুস্থ ৷ সেই কারণেই এবার তাঁকে প্রার্থী করা হয়নি বলে জেলা তৃণমূল সূত্রে খবর ৷
হরিশ্চন্দ্রপুরের বিধায়ক তথা রাজ্য মন্ত্রিসভার সদস্য তজমুল হোসেনকে যে তাঁর নিজের কেন্দ্রে এবার প্রার্থী করা হবে না, সেটা আগেই অনুমান করেছিল ইটিভি ভারত ৷ সেই খবর প্রকাশিতও হয় ৷ রাজনৈতিক মহল বলছে, মূলত ভাইয়ের কৃতকর্মের জন্যই এবার তজমুলকে প্রার্থী করা হল না ৷ তাঁর ভাই জম্মু রহমানের বিরুদ্ধে এলাকায় বিস্তর ক্ষোভ রয়েছে ৷ ভাইকে লাগাম দেওয়ার জন্য এলাকাবাসী অনেকবার তজমুল হোসেনকে অনুরোধ করেছিলেন ৷ কিন্তু, মন্ত্রী স্থানীয়দের কথায় কোনও কর্ণপাতই করেননি বলে অভিযোগ ৷ উলটে দলের মধ্যেই নিজের একাধিক গোষ্ঠী তৈরি করে ফেলেছিলেন ৷ আর সেই গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের জেরে যাঁরা একসময় ছিলেন তাঁর ছায়াসঙ্গী, তাঁরা এখন অনেকই বিরুদ্ধে রয়েছেন ৷
এরই মধ্যে উত্তরপ্রদেশের নির্মাণ ব্যবসায়ী মতিবুর রহমান তৃণমূলে যোগ দেন ৷ বেশ কিছুদিন ধরে হরিশ্চন্দ্রপুরে থেকে তিনি নিজের গায়ে 'গরিবের বন্ধু' তকমা লাগানোর চেষ্টা করছিলেন তিনি ৷ অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছেন ৷ ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের আর্থিক সহায়তা করেছেন ৷ শুধু তাই নয়, বিভিন্ন খেলার আয়োজন করে যুব সমাজের কাছেও পৌঁছে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের আগেও তিনি প্রায় একই কৌশল নিয়ে বিজেপি প্রার্থী হয়েছিলেন ৷ সেবার কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমকে পিছনে ফেলে দ্বিতীয় স্থানে উঠে এসেছিলেন ৷ যেদিন তিনি তৃণমূলে যোগ দেন, সেদিনই স্থানীয়রা বুঝে ফেলেন, হরিশ্চন্দ্রপুরে তজমুল হোসেনের এবার ঠাঁই নেই ৷
হরিশ্চন্দ্রপুরে তজমুল হোসেনের বাদ পড়ার কারণ না-হয় বোঝা গেল ৷ কিন্তু, চাঁচলে নীহাররঞ্জন ঘোষ ব্রাত্য কেন ! এ নিয়ে জোর জল্পনা জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ ওই মহল বলছে, সংগঠক হিসাবে নীহাররঞ্জনের সুনাম থাকলেও, গত পাঁচ বছরে বেশ কিছু ক্ষেত্রে একক সিদ্ধান্ত নিয়ে দলের একাংশের বিরাগভাজন হয়েছেন ৷ তাঁর বিরুদ্ধেও দলে একাধিক গোষ্ঠী তৈরি হয়ে গিয়েছিল ৷ সেই কারণেই এবার তাঁকে ছেঁটে ফেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তৃণমূলের থিংক ট্যাংক ৷ যদিও, এ নিয়ে নীহাররঞ্জনের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি ৷
মৌন অবস্থান নিয়েছেন তজমুল হোসেনও ৷ তবে, ওই কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী মতিবুর রহমানের একটি মন্তব্য চমকে দিয়েছে রাজনৈতিক মহলকে ৷ এ দিন তাঁর নাম প্রকাশের সঙ্গে-সঙ্গে উচ্ছ্বাসে মেতে ওঠে তৃণমূল কর্মীরা ৷ তাঁকে প্রার্থী করার জন্য তৃণমূলনেত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, "খেলা হবে আবার কি ? খেলা তো হয়েই গেল ৷"
তবে, অসুস্থতার জন্য এবার মানিকচক কেন্দ্রে সাবিত্রী মিত্রকে প্রার্থী করেনি তৃণমূল ৷ এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে তৃণমূলের জেলা সহ-সভাপতি শুভময় বসু বলেন, "সাবিত্রী মিত্র গুরুতর অসুস্থ ৷ নির্বাচনের ধকল নেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব নয় ৷ সম্ভবত সেই কারণেই এবার তাঁকে প্রার্থী করতে পারেনি শীর্ষ নেতৃত্ব ৷ তবে, এটা আমাদের অনুমান ৷"
এবারের প্রার্থিতালিকায় নাম নেই জেলার আরও এক হেভিওয়েটের ৷ তিনি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী ৷ একুশ পর্যন্ত তিনি ইংরেজবাজার কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন ৷ এবার এই আসনে তৃণমূলের জেলা মুখপাত্র আশিস কুণ্ডুকে প্রার্থী করা হয়েছে ৷ শোনা যাচ্ছে, কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীকে নাকি ইংরেজবাজার পুরসভার চেয়ারম্যানের কাজকর্ম নিয়েই থাকতে বলা হয়েছে ৷ এখনও পর্যন্ত এই বিষয় নিয়ে সংবাদমাধ্যমে মন্তব্য করেননি কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ ৷
তৃণমূলের জেলা সভাপতি আবদুর রহিম বকসি বলেন, "জেলার 12টি আসনে যোগ্য প্রার্থীদের মনোনয়ন দিয়েছেন দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আশা রাখছি, এবারের নির্বাচনে আমরা জেলার 12টি আসনই তাঁদের হাতে তুলে দিতে পারব ৷"