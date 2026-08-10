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ঋতব্রত শিবিরে ফাটল ? বিধানসভায় কালীঘাট তৃণমূলের কর্মসূচিতে 'বিদ্রোহী' 3 বিধায়ক

মমতার ওপর হামলার প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে যোগ দিয়েছিলেন তিন বিধায়ক ৷ কুণালের দাবি, শীঘ্রই ঋতব্রত শিবিরের আরও 22-23 জন আসবেন !

west bengal Assembly
বিধানসভায় কালীঘাট তৃণমূলের প্রতিবাদ কর্মসূচি (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 10, 2026 at 6:52 PM IST

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কলকাতা, 10 অগস্ট: বিধানসভায় কি ফের বদলাতে শুরু করল তৃণমূলের অঙ্ক ? বিরোধী দলনেতা নির্বাচন ঘিরে দলের অন্দরে তৈরি হওয়া বিভাজনের পর মঙ্গলবারের একটি কর্মসূচি সেই প্রশ্নই নতুন করে উস্কে দিল । হালিশহরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়িতে হামলার অভিযোগের প্রতিবাদে বিধানসভায় কালীঘাটপন্থী বিধায়কদের কর্মসূচিতে দেখা গেল ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়-শিবিরের তিন বিধায়ককে । শুধু বিক্ষোভে দাঁড়ানো নয়, পরে সাংবাদিক বৈঠকেও কালীঘাটপন্থী নেতাদের পাশে বসতে দেখা গেল তাঁদের । ফলে বিধানসভার অন্দরে ফের কোনও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি হচ্ছে কি না, তা নিয়ে শুরু হয়েছে জোর জল্পনা ।

তৃণমূলের অন্দরের এই বিভাজনের সূত্রপাত বিরোধী দলনেতা নির্বাচনকে ঘিরে । 'সই জাল' সংক্রান্ত অভিযোগের পর শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়কে বিরোধী দলনেতা হিসাবে মানতে অস্বীকার করেছিলেন দলের একাংশ বিধায়ক । ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পৃথক গোষ্ঠীও তৈরি হয় । এমনকি দলের নাম এবং নির্বাচনী প্রতীক দাবি করে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও প্রকাশ্যে আসে । নিউটাউনের একটি অভিজাত হোটেলে নতুন রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরির বৈঠকেও ওই শিবিরের একাধিক বিধায়কের উপস্থিতির খবর সামনে এসেছিল । এই পরিস্থিতিতেই হালিশহরের ঘটনাকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবারের কর্মসূচি হয়ে উঠল তাৎপর্যপূর্ণ ।

হালিশহরে এক মৃত ব্যক্তির পরিবারের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়ার পথে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গাড়ি লক্ষ্য করে ইট, পাথর এবং কাদা ছোড়ার অভিযোগ ওঠে । ঘটনার প্রতিবাদে বিধানসভার ভিতরে কর্মসূচির ডাক দেন কালীঘাটপন্থী বিধায়কেরা । শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়, বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়, পুলক রায়, বীণা মণ্ডল, কুণাল ঘোষ, আলিফা আলি আহমেদ এবং বাবর আলিদের মতো নেতারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন ।

কিন্তু নজর কেড়ে নেয় অন্য একটি দৃশ্য । কর্মসূচিতে দেখা যায় ঋতব্রত-শিবিরের তিন বিধায়ক - বারুইপুরের বিভাস সর্দার ওরফে ভব, বসিরহাট উত্তরের তৌসিফুর রহমান এবং মেটিয়াবুরুজের আব্দুল খালেক মোল্লাকে । অতীতে তাঁরা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । দলীয় নেতৃত্বকে ঘিরে বিতর্কের সময়ে তাঁদের স্বাক্ষর করা চিঠির কথাও প্রকাশ্যে এসেছিল । নিউটাউনের বৈঠকেও তাঁদের উপস্থিতির খবর ছিল । ফলে মঙ্গলবার তাঁদের কালীঘাটপন্থী কর্মসূচিতে উপস্থিতি স্বাভাবিক ভাবেই রাজনৈতিক মহলের নজর কেড়েছে ।

তার চেয়েও বেশি তাৎপর্যপূর্ণ, তাঁরা শুধু প্রতিবাদ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন না । বিধানসভার প্রেস কর্নারে আয়োজিত সাংবাদিক বৈঠকেও কালীঘাটপন্থী নেতাদের সঙ্গে একই সারিতে বসতে দেখা যায় তাঁদের । তা হলে কি শিবির বদলের প্রস্তুতি ? নাকি মমতার উপর হামলার প্রতিবাদকে দলীয় বিভাজনের ঊর্ধ্বে রাখতেই এই উপস্থিতি ? আপাতত সেই উত্তর স্পষ্ট নয় ।

বারুইপুরের বিধায়ক বিভাস সর্দার অবশ্য শিবির বদলের জল্পনায় জল ঢালার চেষ্টা করেছেন । তাঁর বক্তব্য, "কে কোন পন্থী সেটা ভুলে যান ।" তিনি মনে করিয়ে দেন, জোড়াফুল প্রতীকে নির্বাচিত হয়েই বিধানসভায় এসেছেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার অভিযোগের প্রতিবাদ করা তাঁর কর্তব্য । ভবিষ্যতেও এমন কর্মসূচি হলে তিনি অংশ নেবেন বলে জানিয়েছেন । তবে তিনি এখন ঠিক কোন রাজনৈতিক শিবিরে রয়েছেন, সেই প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়েছেন বিভাস । তাঁর বক্তব্য, সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে আইনি লড়াই চলছে ।

মেটিয়াবুরুজের বিধায়ক আব্দুল খালেক মোল্লার বক্তব্য অবশ্য আরও স্পষ্ট । তিনি জানিয়েছেন, তিনি এখনও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের গোষ্ঠীতেই রয়েছেন । কিন্তু তাঁর যুক্তি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে এবং তাঁর দেওয়া জোড়াফুল প্রতীকেই ভোটে জিতে তিনি বিধানসভায় এসেছেন । তাই এমন ঘটনার প্রতিবাদ করা তাঁর দায়িত্ব বলেই মনে করেছেন তিনি ।

বসিরহাট উত্তরের বিধায়ক তৌসিফুর রহমানের বক্তব্যেও উঠে এসেছে মমতার সঙ্গে তাঁর এলাকার রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা । তাঁর কথায়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মানেই বসিরহাট, বসিরহাট মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ।" তাঁর দাবি, মমতার ছবি ছাড়া বসিরহাটে অন্য কাউকে মানুষ চেনে না । অন্য কোনও ব্যক্তির ব্যক্তিগত রাজনৈতিক অভিপ্রায় পূরণ করতে তিনি এই কর্মসূচিতে আসেননি বলেও ইঙ্গিত করেছেন তৌসিফুর ।

অর্থাৎ তিন বিধায়কের বক্তব্যে তিনটি আলাদা ব্যাখ্যা। কেউ বলছেন দলীয় প্রতীকের দায়, কেউ বলছেন মমতার উপর হামলার প্রতিবাদ, আবার কেউ নিজের বর্তমান শিবিরের অবস্থানও স্পষ্ট করে দিচ্ছেন । কিন্তু তিন জনের একসঙ্গে কালীঘাটপন্থী কর্মসূচিতে উপস্থিতিই যে রাজনৈতিক জল্পনার কেন্দ্রে, তা নিয়ে সংশয় নেই ।

এই আবহেই আরও বড় দাবি করেছেন কালীঘাটপন্থী নেতা কুণাল ঘোষ । তাঁর দাবি, ঋতব্রত-শিবিরের আরও 22-23 জন বিধায়ক এ দিনের কর্মসূচিতে আসতে চেয়েছিলেন । কিন্তু পুলিশি চাপ বা আনুষঙ্গিক কারণে তাঁরা শেষ পর্যন্ত হাজির হতে পারেননি বলে দাবি কুণালের । তাঁর আরও দাবি, খুব শীঘ্রই ওই বিধায়কদের একাংশ কালীঘাটপন্থী তৃণমূলের দিকে চলে আসতে পারেন ।

আর কুণাল ঘোষের এই দাবি ঘিরেই রাজনৈতিক মহলে জোর কৌতূহল, কালীঘাট শিবিরের কর্মসূচিতে ঋতব্রত শিবিরের তিন বিধায়কের উপস্থিতি শুধুই মমতার উপর হামলার প্রতিবাদে সাময়িক রাজনৈতিক অবস্থান, নাকি তৃণমূলের অন্দরে ফের শুরু হচ্ছে শিবির বদলের পালা ?

TAGGED:

THREE MLAS FROM RITABRATA BANERJEE
KALIGHAT PROGRAMME
PROTESTING ATTACK ON MAMATA
ঋতব্রত শিবিরে ফাটল
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