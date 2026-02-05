তিন দশক আগে চুঁচুড়া আদালতে আইনজীবী হিসেবে সওয়াল করেছিলেন মমতা

তিন দশক আগে চুঁচুড়া আদালতে আইনজীবী হিসেবে সওয়াল করেছিলেন মমতা
সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর মামলার শুনানিতে হাজির ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ তৃণমূল বলছে, এই প্রথম নয়, মমতার এমন নজির আগেও আছে৷
Published : February 5, 2026 at 4:36 PM IST
চুঁচুড়া (হুগলি), 4 ফ্রেব্রুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর (SIR) নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্য়োপাধ্যায়৷ গতকাল, বুধবার সেই মামলার শুনানিতে দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের এজলাসে নিজেই উপস্থিত ছিলেন তিনি৷ নিজে সওয়াল না-করলেও শুনানির সময় আগাগোড়া আইনজীবীদের পাশে উপস্থিত ছিলেন৷ বিচারপতির কাছে অনুমতি চেয়ে নিজের বক্তব্যও তুলে ধরতে দেখা গিয়েছে তাঁকে৷
এই ঘটনা নিয়ে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে সারা দেশে৷ তবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে যাঁরা দীর্ঘদিন রাজনীতি করছেন, তাঁরা অবশ্য বলছেন এই ঘটনাকে কোনোভাবেই নজিরবিহীন বলা যাবে না৷ আদালতে আগেও সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ তাও আবার আইনজীবী হিসেবে৷
কংগ্রেস নেত্রী থাকাকালীন প্রায় 30 বছর আগে আইনজীবী হিসাবে একাধিকবার আদালতে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে তাঁকে। 1996 সালের 9 জুলাই ব্যাঙ্কশাল কোর্টের 6 নম্বর মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে সওয়াল করেছিলেন একুশে জুলাইয়ের ঘটনা নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে। এছাড়াও 1997 সালে 7 জুলাই হুগলি জেলা আদালতে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
হুগলি জেলায় গুপ্তিপাড়ায় রথযাত্রার সময় রথের সড়কে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুলিশের বচসা হয়৷ সেই সময় পুলিশের বিরুদ্ধে গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে৷ সেই গুলিতে গুপ্তিপাড়া লালপুকুর এলাকার বাসিন্দা হলধর মণ্ডল ও বুড়ো বাগ গুলিবিদ্ধ হন। নিহত হন হলধর মণ্ডল৷ তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গুপ্তিপাড়ায় যান। মৃতের পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন। রথের সড়কে ছোট সভা করে সোজা চুঁচুড়া আদালতে পৌঁছে যান।
খবর ছিল মৃত হলধর মণ্ডলের দেহ চুঁচুড়াতেই দাহ করে দেবে পুলিশ। এর বিরুদ্ধে মৃতের পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে চুঁচুড়ায় জেলা জজ কোর্টে সওয়াল করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেদিন কালো গাউন পরে মমতাকে আদালতে সওয়াল করতে দেখেছিলেন অনেকেই। সেই সময় কংগ্রেস নেতা আকবর আলি খন্দেকার, তপন দাশগুপ্ত-সহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতারাও উপস্থিত ছিলেন।
এই বিষয়ে বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত বলেন, ‘‘গুপ্তিপাড়ার এক ব্যবসায়ীকে পুলিশ গুলি চালিয়ে মারার পর দাহ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সিপিআইএম ও পুলিশের যোগসাজস ছিল। তৎকালীন নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ওই মৃত ব্যক্তির হয়ে চুঁচুড়া আদালতে সওয়াল করেছিলেন। না-হলে হয়তো ভিখারি পাসোয়ানের মতো লোপাট করে দিত। রাজ্যের মানুষ যখন যখন বিপদে পড়েছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এগিয়ে এসেছেন। অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন।’’
গুপ্তিপাড়ার তৃণমূল নেতা বিশ্বজিৎ নাগ বলেন, ‘‘বাংলা জননেত্রী যেভাবে সুপ্রিম কোর্টে সওয়াল করেছেন। শুধু এসআইআর নয়, মানুষ সমস্যায় পড়েন তখনই এগিয়ে আসেন। প্রায় তিন দশক আগে যখন পুলিশমন্ত্রী ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, তখন রথের সময় পুলিশের গুলিতে হলধর মণ্ডলের মৃত্যু হয়েছিল। তাঁর পরিবারের অধিকারের জন্য লড়াই করেছিলেন আজকের মুখ্যমন্ত্রী। তার এই নীতিগত সিদ্ধান্ত এর জন্য ধন্যবাদ।’’