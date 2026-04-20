বাঁকুড়ায় খাদান বন্ধে হাজারো কর্মহীন ! ভোটে কি 'রাগ' উগরে দেবে শালতোড়া?

বাঁকুড়ায় খাদান বন্ধে হাজারো কর্মহীন ! ভোটে কি 'রাগ' উগরে দেবে শালতোড়া?
শালতোড়া বিধানসভা এলাকা, দীর্ঘদিন ধরেই 'ব্ল্যাক স্টোন' বা কালো পাথরের উপর নির্ভরশীল । সেখানেই পাথর থেমে, পেটে টান! বাঁকুড়া থেকে সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ প্রতিবেদন ৷
Published : April 20, 2026 at 7:23 PM IST
বাঁকুড়া, 20 এপ্রিল: রাঙামাটির বুকের নীচে ঘুমিয়ে থাকা কালো পাথরই ছিল ভরসা । সেই পাথর ভেঙে, ট্রলারে তুলে, ক্রাশারে পাঠিয়ে দিন গুজরান চলত হাজারো পরিবারের । কিন্তু এখন সেই চেনা শব্দ থেমে গেছে । খাদান স্তব্ধ, ক্রাশার নীরব- আর তার সঙ্গে স্তব্ধ হয়ে পড়েছে জীবিকা । ভোটের মুখে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার বিস্তীর্ণ এলাকায় প্রশ্ন একটাই, এই ক্ষোভ কি পৌঁছবে ব্যালট বাক্সে ?
দক্ষিণবঙ্গের বাঁকুড়া জেলা, বিশেষত শালতোড়া বিধানসভা এলাকা, দীর্ঘদিন ধরেই নির্ভরশীল ‘ব্ল্যাক স্টোন’ বা কালো পাথরের উপর । এই পাথর থেকেই তৈরি হয় পিচের রাস্তার কাঁচামাল । রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ভিনরাজ্য, সর্বত্রই যেত এই স্টোন চিপস । কিন্তু যত্রতত্র খনন, বেআইনি উত্তোলন এবং 'মাফিয়ারাজ' এর অভিযোগ ঘিরে প্রশাসন কড়া অবস্থান নেয় । শুরু হয় খাদান বৈধকরণের প্রক্রিয়া, আর তাতেই আচমকা থমকে যায় বহু খাদান ।
সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, পরিবেশগত ক্ষয়রোধে নতুন নিয়ম চালু হয়েছে । মাইনর মাইনিংয়ের পর জমি আগের অবস্থায় ফেরানো, জল জমে গর্ত তৈরি না হওয়া- এই সব শর্ত মানা বাধ্যতামূলক । বর্ষায় খাদান গর্তে জল জমে ভূমিক্ষয়ের আশঙ্কা তৈরি হচ্ছিল । সংলগ্ন গ্রামগুলির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছিল । তাই নিয়ন্ত্রণের এই পথ ।
কিন্তু নিয়মের এই কড়াকড়ি যে হাজারো শ্রমিকের রুটি-রুজি কেড়ে নেবে, তা হয়তো অনুমান করেনি প্রশাসন । শালতোড়ার শ্যামপুর গ্রামে গিয়ে ধরা পড়ল সেই বাস্তব ছবি । বৈশাখের তপ্ত দুপুরে বটগাছের ছায়ায় জড়ো হয়েছেন গ্রামের মানুষ । কথায় কথায় উঠে এল একই সুর, "সবই পাচ্ছি, শুধু কাজটা নেই !"
গামছা মাথায় এক শ্রমিক বললেন, "সরকারি সুবিধা কিছুটা মিলছে ঠিকই । কিন্তু পাথর খাদান বন্ধ থাকায় গ্রামের যুবকেরা বেকার । দু-একটা কোম্পানি লিজ পেয়েছে, কিন্তু বেশিরভাগ খাদান এখনও বন্ধ । এগুলো দ্রুত চালু না হলে আমরা বাঁচব কী করে ?" পাশে দাঁড়ানো আর এক যুবকের কথায় ঝরে পড়ল হতাশা, "গাড়ি চালাতাম খাদানের কাজে । এখন কাজ কমে গেছে । রোজগার নেই বললেই চলে ।"
শুধু শ্রমিক নয়, ক্ষতিগ্রস্ত পরিবহণ ব্যবস্থাও । ট্রলার, ডাম্পার, ছোট-বড় গাড়ির চালকরা কার্যত অর্ধেক বেকার । এক সময় দিনে-রাতে চলত যাতায়াত, এখন সেই রাস্তায় ধুলো উড়লেও কাজ নেই । বড়জোড়া থেকে মেজিয়া, শালতোড়া হয়ে পুরুলিয়া যাওয়ার রাস্তার ধারে ধোতলা, কৃষ্ণপুর, শ্যামপুর- সর্বত্রই একই ছবি । কোথাও ক্রাশার মেশিন চলছে ধিকি ধিকি, কোথাও পুরোপুরি বন্ধ।
অন্যদিকে, সরকারি পরিষেবা নিয়েও মিশ্র প্রতিক্রিয়া । কেউ বলছেন, বাড়ি পাননি, কেউ বার্ধক্য ভাতা থেকে বঞ্চিত । আবার পাশের মানুষই বলছেন, "সবাই পায়, কাগজপত্র ঠিক না থাকলে পাওয়া যায় না ।" অর্থাৎ ক্ষোভ যেমন আছে, তেমনই রয়েছে বিভাজনও ।
তবে একটি বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত, খাদান খুলতে হবে । স্থানীয়দের কথায়, "99 বছরের লিজে যদি কোম্পানিকে দেওয়া যায়, তবে দ্রুত বাকি খাদানও লিজে দেওয়া হোক ৷ তাঁদের কথায়, "পাথরই আমাদের ভাতের থালা । এটা বন্ধ থাকলে উপোস করতে হবে ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, এই ইস্যু শালতোড়া বিধানসভায় বড় ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারে । একদিকে পরিবেশ ও নিয়ন্ত্রণের প্রশ্ন, অন্যদিকে জীবিকার দাবি, এই টানাপোড়েনই নির্ধারণ করতে পারে ভোটের রায় । বিভিন্ন দলের প্রার্থীরা ইতিমধ্যেই গ্রামে গ্রামে গিয়ে আশ্বাস দিচ্ছেন দ্রুত সমাধানের । কিন্তু ভোটারদের প্রশ্ন, "কবে ?"
ভোটের আগে এই নীরব খাদান যেন আরও জোরে আওয়াজ তুলছে । সেই আওয়াজ ব্যালট বাক্সে কতটা প্রতিধ্বনিত হয়, এখন সেদিকেই তাকিয়ে বাঁকুড়া ।
