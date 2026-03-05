'গত নির্বাচনে ঢিল দেওয়া হয়েছিল, এবারে রাজ্যে পরিবর্তন হবেই', কোচবিহারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন

'গত নির্বাচনে ঢিল দেওয়া হয়েছিল, এবারে রাজ্যে পরিবর্তন হবেই', কোচবিহারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন
তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে 'ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি'র অভিযোগও তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ এনে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার ।
Published : March 5, 2026 at 10:07 PM IST
কোচবিহার, 5 মার্চ: বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'কে সামনে রেখে শীতলকুচির মাটিতে দাঁড়িয়ে রাজ্যের শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতিন প্রসাদ । বৃহস্পতিবার কোচবিহারের শীতলকুচিতে সভা করতে এসে তিনি দাবি করেন, বাংলার মানুষ দীর্ঘদিন ধরে নির্যাতন সহ্য করছেন এবং আগামী নির্বাচনে ঐতিহাসিক ফল করে বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় আসবে ।
সভা থেকে জিতিন প্রসাদের স্বীকারোক্তি, "গতবার কিছুটা ঢিল ছিল, তাই বাংলায় বিজেপি সরকার গড়তে পারেনি । কিন্তু এবার বাংলার মানুষ পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত । এবার ঐতিহাসিক ভাবে বিজেপি বাংলায় ক্ষমতায় আসবে ।" তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে কর্মসংস্থানের অভাব চরমে । পাঁচ বছর কেটে গেলেও মানুষের জীবনে উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি ।
তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে 'ভোটব্যাঙ্ক রাজনীতি'র অভিযোগও তোলেন তিনি । তাঁর দাবি, সীমান্তের ওপার থেকে মানুষ এনে ভোটে জেতার চেষ্টা করছে রাজ্য সরকার । এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, "তৃণমূল সরকার বিভাজনের রাজনীতি করছে। বর্ডারের ওপারের লোকজনকে এনে ভোটে ব্যবহার করা হচ্ছে । বাংলার মানুষকে সতর্ক থাকতে হবে ।"
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আরও প্রতিশ্রুতি দেন, রাজ্যে বিজেপি ক্ষমতায় এলে শীতলকুচির জোরপাটকির হাসানের ঘাটে সেতু নির্মাণ করা হবে । পাশাপাশি দীর্ঘদিন ধরে অসম্পূর্ণ থাকা ঠাকুর পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়কে পূর্ণাঙ্গভাবে গড়ে তোলার আশ্বাসও দেন তিনি ।
সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে নিজের বাংলার সঙ্গে সম্পর্কের কথাও উল্লেখ করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী । তিনি বলেন, "আমার পরিবারের সঙ্গে বাংলার রক্তের সম্পর্ক রয়েছে । বাংলার মানুষের উন্নয়নের জন্য সবাইকে একসঙ্গে এগিয়ে যেতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির হাত শক্ত করতে হবে ।"
তবে এই সভাকে কেন্দ্র করে এদিন সকালেই উত্তেজনা তৈরি হয় । প্রশাসনের অনুমতি না নিয়ে সভা করা হচ্ছিল বলে পুলিশ আপত্তি তোলে । যদিও সেই বাধা উপেক্ষা করেই শেষ পর্যন্ত সভা করে বিজেপি নেতৃত্ব । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অভিযোগ করেন, পুলিশ প্রশাসন ব্যবহার করে বিজেপি কর্মীদের সভায় আসতে বাধা দেওয়া হয়েছে ।
উল্লেখ্য, গত 1 মার্চ কোচবিহার রাসমেলা ময়দান থেকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিজেপির 'পরিবর্তন যাত্রা'র সূচনা করেছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নিতিন নবীন । তার পর থেকেই উত্তরবঙ্গ জুড়ে এই যাত্রা ঘিরে রাজনৈতিক তৎপরতা বেড়েছে । এরই মধ্যে বুধবার রাতে শীতলকুচির পথে যাওয়ার সময় কোচবিহার-2 ব্লকের মহিষবাথান এলাকায় পরিবর্তন যাত্রার রথে ভাঙচুরের অভিযোগ ওঠে । সেই ঘটনার প্রতিবাদে বিজেপি নেতৃত্ব রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় । পরে পুলিশের আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেওয়া হয় । পরদিন বৃহস্পতিবার পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী কোচবিহার রাসমেলা ময়দান থেকে আবারও শুরু হয় পরিবর্তন যাত্রার রথ । শীতলকুচির সভাকে ঘিরে রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়ল বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল ।
আরও পড়ুন: