অঙ্গ-কলিঙ্গ বদলেছে, এবার বঙ্গ! রামপুরহাটে হুংকার ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর
বৃহস্পতিবার দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে রামপুরহাটে এসে 'পরিবর্তন'-এর ডাক দিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি ।
Published : April 2, 2026 at 7:10 PM IST
রামপুরহাট, 2 এপ্রিল: নির্বাচনের আবহে বীরভূমের রামপুরহাটে বিজেপির প্রার্থীদের মনোনয়ন ঘিরে জোর রাজনৈতিক বার্তা । বৃহস্পতিবার চার বিধানসভা কেন্দ্রের প্রার্থীদের সমর্থনে রামপুরহাটে এসে 'পরিবর্তন'-এর ডাক দিলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহনচরণ মাঝি । তাঁর দাবি, "অঙ্গ বদলেছে, কলিঙ্গ বদলেছে, এবার বঙ্গও বদলাবে ।"
এ দিন রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেন চার বিজেপি প্রার্থী- রামপুরহাটে ধ্রুব সাহা, নলহাটিতে অনিল সিং, হাঁসনে নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মুরারইয়ে রিঙ্কি ঘোষ । তাঁদের সমর্থনে বেলা একটা নাগাদ রামপুরহাটে পৌঁছয় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর কনভয় । প্রায় 40 মিনিট মহকুমা শাসকের দফতরে প্রার্থীদের সঙ্গে সময় কাটান তিনি ।
দফতর থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে আত্মবিশ্বাসী সুরে মোহনচরণ মাঝি বলেন, "মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে উঠে দাঁড়িয়েছে । সারা দেশে যেমন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে উন্নয়ন চলছে, তেমনই বাংলাতেও দুর্নীতিমুক্ত সরকার গড়ে উঠবে । ডবল ইঞ্জিনের সরকারই এবার বাংলার ভবিষ্যৎ ।" তিনি আরও বলেন, "আমি আগেও মেদিনীপুরে প্রচারে এসেছি, এবার এলাম বীরভূমে । মানুষের সাড়া দেখে মনে হচ্ছে, এবার বাংলায় পদ্ম ফুটবেই ।"
রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে সরব হন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর বক্তব্য, সাধারণ মানুষ দুর্নীতির বিরুদ্ধে ভোট দেবে এবং তার ফলেই পরিবর্তন আসবে। মোহনচরণের কথায়, "বাংলায় উন্নয়ন থমকে রয়েছে । মানুষ বিকাশ চায়, স্বচ্ছ শাসন চায় । সেই প্রত্যাশা থেকেই বিজেপির প্রতি সমর্থন বাড়ছে ৷"
ভোটার তালিকা সংশোধন বা এসআইআর প্রসঙ্গেও মুখ খোলেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, "কার নাম ভোটার তালিকায় থাকবে, তা সংবিধান অনুযায়ী নির্ধারিত হচ্ছে । বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ওড়িশা সব জায়গাতেই এই প্রক্রিয়া চলছে ।"
এখানেই না থেমে তাঁর আরও সংযোজন, "দেশের নাগরিকদের নামই ভোটার তালিকায় থাকা উচিত । অনুপ্রবেশকারীদের নাম কেন থাকবে ? যারা অনুপ্রবেশকারী, তারা ভোটার তালিকায়ও থাকবে না, দেশেও থাকবে না ।"
রাজনৈতিক মহলের মতে, বীরভূমের মতো গুরুত্বপূর্ণ জেলায় ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতি বিজেপির নির্বাচনী কৌশলেরই অংশ । 'ডবল ইঞ্জিন সরকার' এর বার্তা তুলে ধরে কেন্দ্র ও রাজ্যের সমন্বয়ের প্রতিশ্রুতি দিতেই এই প্রচার বলে মনে করা হচ্ছে । অন্যদিকে, শাসকদলের দাবি, বাইরের নেতাদের এনে বিজেপি বাংলার মাটিতে প্রভাব বিস্তার করতে চাইছে । যদিও বিজেপির বক্তব্য, "পরিবর্তনের হাওয়া ইতিমধ্যেই বইতে শুরু করেছে ।"
