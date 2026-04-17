ETV Bharat / politics

শিল্পের পরিবেশ নেই, বাংলায় বদল নিশ্চিত: মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, নিশানায় মমতা

ফড়নবীশের দাবি, প্রায় 1400টি শিল্প বাংলা ছেড়ে মহারাষ্ট্রে গিয়েছে ! বড় বড় সংস্থার রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া থেকেই স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিবেশে সমস্যা রয়েছে ।

শিলিগুড়িতে প্রচারে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 8:05 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা ও শিলিগুড়ি, 17 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে জোরদার প্রচারে নেমেছে বিজেপি । একের পর এক স্টার প্রচারক এসে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে । শুক্রবার কলকাতা ও শিলিগুড়ি দুই মঞ্চ থেকেই শাসক শিবিরকে নিশানা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ৷

কলকাতার রাজারহাটের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্প ও অর্থনীতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন । তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক শিল্প অন্য রাজ্যে সরে যাচ্ছে, যার বড় অংশই মহারাষ্ট্রে বিনিয়োগ করছে । ফড়নবীশের দাবি, "প্রায় 1400টি শিল্প বাংলা ছেড়ে মহারাষ্ট্রে গিয়েছে !"

কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী (নিজস্ব চিত্র)

তিনি আরও বলেন, বড় বড় সংস্থার রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিবেশে সমস্যা রয়েছে । মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুধু রেজিস্ট্রেশনের পরিসংখ্যান দিয়ে শিল্পোন্নয়ন বিচার করা যায় না, বাস্তবে কতগুলি শিল্প উৎপাদন শুরু করেছে, সেটাই আসল সূচক ।

শিলিগুড়িতে পদ্মশিবিরের প্রচার (নিজস্ব চিত্র)

বাংলার সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, রাজ্যের ঋণের বোঝা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। জিএসডিপির তুলনায় ঋণের হার প্রায় 39 শতাংশ, যা 25 শতাংশের বেশি হলেই উদ্বেগজনক, বলেন তিনি । তুলনায় মহারাষ্ট্রে এই হার প্রায় 18 শতাংশ বলেও দাবি করেন ।

শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের সমর্থনে প্রচার (নিজস্ব চিত্র)

দুর্নীতি প্রসঙ্গেও সরব হয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির প্রভাব পড়ছে রাজ্যের অর্থনীতিতে । একই সঙ্গে কেন্দ্রের জনধন, উজ্জ্বলা, কিষাণ সম্মান নিধি ও 'লাখপতি দিদি'র মতো প্রকল্পের সুফলও তুলে ধরেন তিনি । যুব সমাজের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "দেশের 65 শতাংশ মানুষ 35 বছরের নিচে রয়েছে । কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে শিল্পায়নই একমাত্র পথ । সরকার একা চাকরি দিতে পারে না, পরিবেশ তৈরি করতে পারে । কিন্তু সেই কাজেও ব্য়র্থ তৃণমূলের সরকার ৷"

অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে রোড-শো করে একই সুরে পরিবর্তনের বার্তা দিলেন ভজনলাল শর্মা । এনটিএস মোড় থেকে এসএফ রোড হয়ে জলপাইমোড় পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়-বাদল-দীনেশকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি ।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর দাবি, "বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে মন স্থির করে ফেলেছে । তুষ্টিকরণ, মাফিয়া ও কাটমানির রাজনীতি থেকে মুক্তি চায় মানুষ ।" তিনি ‘ডবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন এবং অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের পাঠানো অর্থ রাজ্যে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না ।

শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত, তিনি জয়ী হবেন ।" দুই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই স্পষ্ট, শিল্প, অর্থনীতি ও দুর্নীতির ইস্যুকেই সামনে রেখে ভোটের লড়াইকে তীব্র করতে চাইছে বিজেপি । এখন দেখার, এই আক্রমণের জবাবে শাসক শিবির কী পাল্টা কৌশল নেয় এবং ভোটের ময়দানে তার কতটা প্রভাব পড়ে ।

TAGGED:

CM RAJASTHAN
CM MAHARASHTRA
MAMATA BANERJEE
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
WEST BENGAL GOVERNMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.