শিল্পের পরিবেশ নেই, বাংলায় বদল নিশ্চিত: মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, নিশানায় মমতা

শিল্পের পরিবেশ নেই, বাংলায় বদল নিশ্চিত: মহারাষ্ট্র ও রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী, নিশানায় মমতা
ফড়নবীশের দাবি, প্রায় 1400টি শিল্প বাংলা ছেড়ে মহারাষ্ট্রে গিয়েছে ! বড় বড় সংস্থার রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া থেকেই স্পষ্ট পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিবেশে সমস্যা রয়েছে ।
Published : April 17, 2026 at 8:05 PM IST
কলকাতা ও শিলিগুড়ি, 17 এপ্রিল: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যে জোরদার প্রচারে নেমেছে বিজেপি । একের পর এক স্টার প্রচারক এসে আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়াচ্ছেন রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে । শুক্রবার কলকাতা ও শিলিগুড়ি দুই মঞ্চ থেকেই শাসক শিবিরকে নিশানা করলেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবীশ এবং রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী ভজনলাল শর্মা ৷
কলকাতার রাজারহাটের একটি বেসরকারি হোটেলে সাংবাদিক বৈঠকে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী রাজ্যের শিল্প ও অর্থনীতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করেন । তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ থেকে বিপুল সংখ্যক শিল্প অন্য রাজ্যে সরে যাচ্ছে, যার বড় অংশই মহারাষ্ট্রে বিনিয়োগ করছে । ফড়নবীশের দাবি, "প্রায় 1400টি শিল্প বাংলা ছেড়ে মহারাষ্ট্রে গিয়েছে !"
তিনি আরও বলেন, বড় বড় সংস্থার রাজ্য ছেড়ে চলে যাওয়া স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় যে পশ্চিমবঙ্গে বিনিয়োগের পরিবেশে সমস্যা রয়েছে । মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, শুধু রেজিস্ট্রেশনের পরিসংখ্যান দিয়ে শিল্পোন্নয়ন বিচার করা যায় না, বাস্তবে কতগুলি শিল্প উৎপাদন শুরু করেছে, সেটাই আসল সূচক ।
বাংলার সার্বিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, রাজ্যের ঋণের বোঝা বিপজ্জনক স্তরে পৌঁছেছে। জিএসডিপির তুলনায় ঋণের হার প্রায় 39 শতাংশ, যা 25 শতাংশের বেশি হলেই উদ্বেগজনক, বলেন তিনি । তুলনায় মহারাষ্ট্রে এই হার প্রায় 18 শতাংশ বলেও দাবি করেন ।
দুর্নীতি প্রসঙ্গেও সরব হয়ে তিনি বলেন, বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম ও কেলেঙ্কারির প্রভাব পড়ছে রাজ্যের অর্থনীতিতে । একই সঙ্গে কেন্দ্রের জনধন, উজ্জ্বলা, কিষাণ সম্মান নিধি ও 'লাখপতি দিদি'র মতো প্রকল্পের সুফলও তুলে ধরেন তিনি । যুব সমাজের প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, "দেশের 65 শতাংশ মানুষ 35 বছরের নিচে রয়েছে । কর্মসংস্থান তৈরি করতে হলে শিল্পায়নই একমাত্র পথ । সরকার একা চাকরি দিতে পারে না, পরিবেশ তৈরি করতে পারে । কিন্তু সেই কাজেও ব্য়র্থ তৃণমূলের সরকার ৷"
অন্যদিকে, উত্তরবঙ্গের শিলিগুড়িতে রোড-শো করে একই সুরে পরিবর্তনের বার্তা দিলেন ভজনলাল শর্মা । এনটিএস মোড় থেকে এসএফ রোড হয়ে জলপাইমোড় পর্যন্ত মিছিলে পা মেলান রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী । সেখানে স্বাধীনতা সংগ্রামী বিনয়-বাদল-দীনেশকে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি স্থানীয় ব্যবসায়ীদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তিনি ।
সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তাঁর দাবি, "বাংলার মানুষ এবার পরিবর্তনের পক্ষে মন স্থির করে ফেলেছে । তুষ্টিকরণ, মাফিয়া ও কাটমানির রাজনীতি থেকে মুক্তি চায় মানুষ ।" তিনি ‘ডবল ইঞ্জিন' সরকারের প্রয়োজনীয়তার কথাও তুলে ধরেন এবং অভিযোগ করেন, কেন্দ্রের পাঠানো অর্থ রাজ্যে সঠিকভাবে কাজে লাগানো হচ্ছে না ।
শিলিগুড়ির বিজেপি প্রার্থী শঙ্কর ঘোষের সমর্থনে প্রচার করতে গিয়ে তিনি বলেন, "আমি নিশ্চিত, তিনি জয়ী হবেন ।" দুই মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্যেই স্পষ্ট, শিল্প, অর্থনীতি ও দুর্নীতির ইস্যুকেই সামনে রেখে ভোটের লড়াইকে তীব্র করতে চাইছে বিজেপি । এখন দেখার, এই আক্রমণের জবাবে শাসক শিবির কী পাল্টা কৌশল নেয় এবং ভোটের ময়দানে তার কতটা প্রভাব পড়ে ।