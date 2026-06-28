সোমবারেই কি বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল ? শুভেন্দু-সরকারের তৎপরতায় জল্পনা

সোমবারেই কি বিধানসভায় অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল ? শুভেন্দু-সরকারের তৎপরতায় জল্পনা
ইউসিসি-র বিরোধিতায় প্রস্তুত 'আসল' তৃণমূল ও 'কালীঘাট তৃণমূল' ৷ বিরোধিতায় সরব হতে পারে কংগ্রেস, সিপিআইএম ও আইএসএফও ৷
Published : June 28, 2026 at 8:48 PM IST
কলকাতা, 28 জুন: রাজ্য রাজনীতির ভরকেন্দ্র এখন বিধানসভা ৷ সোমবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বাধীন সরকারের বাজেট অধিবেশনের প্রথমার্ধের শেষদিনে শাসক ও বিরোধীদের মধ্যে এক বেনজির সংঘাতের পরিস্থিতি তৈরি হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে ৷ আর এই রাজনৈতিক টানাপোড়েনের মূল কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে বহুচর্চিত অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বা ইউনিফর্ম সিভিল কোড (ইউসিসি) সংক্রান্ত বিল ৷
গত বৃহস্পতিবার বিকেলে বিধানসভায় এসে এবং পরে রাতে একটি দলীয় কর্মসূচিতে এই বিলের পক্ষে জোরালো সওয়াল করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ আর তার পর থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে জল্পনা তীব্র হয়েছে যে, সোমবারই হয়তো বিধানসভায় এই বহু প্রতীক্ষিত বিলটি পেশ করতে চলেছে সরকারপক্ষ ৷ যদিও সরকারিভাবে এখনও পর্যন্ত এই বিল পেশের কোনও উল্লেখ কার্যবিবরণীতে নেই ৷ তা সত্ত্বেও শাসকদলের অভ্যন্তরীণ তৎপরতা এবং বিরোধীদের রণংদেহি মনোভাব এক প্রবল রাজনৈতিক ঝড়ের স্পষ্ট ইঙ্গিত দিচ্ছে ৷
প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, বিজেপি শাসিত পশ্চিমবঙ্গে এই বিলটিকে আইনি রূপ দিতে রীতিমতো বদ্ধপরিকর সরকার ৷ ইতিমধ্যেই অসম, উত্তরাখণ্ড এবং গুজরাতের মতো রাজ্যগুলি থেকে ইউসিসি আইনের প্রতিলিপি আনিয়ে বাংলার আইন দফতরে জোরদার পর্যালোচনা শুরু হয়েছে ৷ বিলটি আইনে পরিণত হলে রাজ্যের আদিবাসী সমাজ ছাড়া হিন্দু, মুসলমান, শিখ, জৈন থেকে শুরু করে খ্রিষ্টান, সমস্ত ধর্মাবলম্বীদের উপর এর ঠিক কী প্রভাব পড়বে, তার আইনি দিকগুলি বিশদে খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
শুধু তাই নয়, ওই তিন রাজ্যে বিলটি পেশ করার সময় বিরোধীরা ঠিক কী কী প্রশ্ন তুলেছিল এবং সেখানে আইনের কী কী খামতি ছিল, সেই সমস্ত দিক থেকে শিক্ষা নিয়ে আগেভাগেই যাবতীয় জবাব প্রস্তুত রাখছে সরকারপক্ষ ৷ বিধানসভা সূত্রে খবর, মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণার পরেই এই বিলের উপর বিতর্কের জন্য এক ঘণ্টা সময় বরাদ্দ করে রেখেছে বিজেপি পরিষদীয় দল ৷ আপাতত শাসকদলের তরফে একমাত্র বক্তা হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নামই চূড়ান্ত হয়েছে, তবে পরে আরও বক্তার নাম সংযোজিত হতে পারে ৷
রাজ্যে পালাবদলের পর এখনও পর্যন্ত বিধানসভার স্ট্যান্ডিং কমিটিগুলি গঠিত না-হওয়ায়, বিলটি নিয়ে বিশদে আলোচনার জন্য খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বেই একটি বিশেষ কমিটি গঠন করা হতে পারে বলেও শোনা যাচ্ছে ৷
অন্যদিকে, বিধানসভার অন্দরে এই বিলের বিরোধিতায় রীতিমতো কোমর বাঁধছে বিরোধী শিবিরগুলি ৷ সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, তৃণমূলের বিবাদমান দুই শিবির— ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন বিদ্রোহী বা 'আসল' তৃণমূল এবং কালীঘাট তৃণমূল— উভয়েই এই বিল আটকাতে একজোট হয়ে সরাসরি বিরোধিতার পথে হাঁটতে চলেছে ৷
বিরোধী দলনেতা ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট করে দিয়েছেন, সোমবার প্রস্তাবিত 'গুন্ডাদমন বিল'-সহ সরকারের আনা সমস্ত বিলেরই কড়া বিরোধিতা করা হবে ৷ বাংলার সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার প্রশ্নে বিরোধিতার রূপরেখাও তাঁরা প্রায় চূড়ান্ত করে ফেলেছেন বলে খবর ৷ পিছিয়ে নেই কালীঘাট শিবিরও ৷ তাঁদের তরফে বালিগঞ্জের বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় এবং বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ বিলের বিপক্ষে জোরদার সওয়াল করতে পারেন বলে খবর ৷
এই জোড়া তৃণমূল শিবিরের পাশাপাশি নওদার বিধায়ক হুমায়ুন কবীর, ডোমকলের সিপিএম বিধায়ক মোস্তাফিজুর রহমান রানা, আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী এবং কংগ্রেসের দুই বিধায়কও বিলের বিরোধিতায় সরব হবেন বলে স্থির করেছেন ৷ এ প্রসঙ্গে ঋতব্রত শিবিরের এক বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক বলেন, "অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল পেশ করা হলে আমরা তার বিরোধিতা করব ৷ কিন্তু, বিধানসভার অন্দরে যে প্রক্রিয়ায় বিল পেশ করা হয়, তাতে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিলের কোনও উল্লেখ নেই ৷ তাই বিধানসভায় বিলটি আনা হবে কি না, সে বিষয়ে এখনও আমরা অন্ধকারে আছি ৷"
এত প্রস্তুতির পরেও সোমবার বিল পেশ হওয়া নিয়ে যথেষ্ট আইনি ও পদ্ধতিগত ধোঁয়াশা রয়েছে ৷ বিধানসভার নিয়ম অনুযায়ী, কোনও বিল পেশ করার আগে বিজ্ঞপ্তি জারি করে সমস্ত সদস্যদের কাছে বিলের প্রতিলিপি পৌঁছে দিতে হয় ৷ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় কার্য উপদেষ্টা কমিটির জরুরি বৈঠকে সোমবারের জন্য যে সূচি নির্ধারিত হয়েছে, তাতে অনগ্রসর শ্রেণি কমিশন সংশোধনী বিল, দু’টি গুন্ডাদমন ও তোলাবাজি রোধ সংক্রান্ত বিল এবং ওবিসি সংরক্ষণ সংশোধনী বিলের উল্লেখ থাকলেও ইউসিসি-র নাম নেই ৷
বিধানসভা সচিবালয়ের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, আইন দফতরের তরফে নির্দিষ্ট নথিপত্র না-আসা পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কিছুই বলা সম্ভব নয় ৷ তবে, বিজেপি পরিষদীয় দলের একাংশের দাবি, সোমবার সকালে বিজ্ঞপ্তি জারি করে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে কার্যবিবরণী কমিটির বৈঠক বসিয়ে রাজ্য সরকার অধিবেশনের দ্বিতীয়ার্ধে বিলটি পেশ করতেই পারে ৷ সেক্ষেত্রে ওই দিনই বিধায়কদের টেবিলে বিলের কপি পৌঁছে দেওয়া হতে পারে ৷
আবার রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছেন, সরকার চাইলে তড়িঘড়ি না-করে আগামী 7 জুলাই থেকে শুরু হতে চলা অধিবেশনের দ্বিতীয় পর্বেও এই গুরুত্বপূর্ণ বিলটি আনতে পারে ৷ সেক্ষেত্রে সরকার বেশ কিছুটা বাড়তি সময় পেয়ে যাবে ৷ তবে, মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে এই বিল নিয়ে সওয়াল করেছেন, তাতে সোমবার সরকারপক্ষ বিধানসভায় বিলটি পেশ করে চমক দিতে পারে বলেই মনে করছে প্রশাসনিক মহলের শীর্ষ আধিকারিকরা ৷