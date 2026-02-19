ETV Bharat / politics

প্রতীক উর রহমান ভালো, কিন্তু সিপিএমে গণতন্ত্র নেই,খোঁচা কুণালের

এমন সময়ে এই মন্তব্য, যখন প্রতীক উর রহমানের তৃণমূল-সান্নিধ্য নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে।

কলকাতা, 19 ফেব্রুয়ারি: ভোটের মুখে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে। সেই আবহেই সিপিএমকে নিশানা করে তৃণমূলের রাজ্য মুখপাত্র কুণাল ঘোষের বিস্ফোরক মন্তব্য, "সিপিএমের বর্তমান প্রজন্ম ফেরেপবাজ। তবে প্রতীক উর ভাল ।" এমন সময়ে এই মন্তব্য, যখন প্রতীক উর রহমানের তৃণমূল-সান্নিধ্য নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে ।

শুধু বাম নয়, এ দিন গেরুয়া শিবিরকেও আক্রমণ শানিয়েছেন কুণাল । তাঁর দাবি, "বিজেপির মতো তৃণমূল ধর্মের রাজনীতি করে না৷ তৃণমূল উন্নয়নের রাজনীতি করে। সব ধর্মের মানুষের জন্য সমান সুযোগ ও সামাজিক সুরক্ষা দিতে পারে একমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার ।" তাঁর আরও দাবি, রাজ্যের বহু প্রকল্পকে কেন্দ্রও স্বীকৃতি দিচ্ছে— যা ৩৪ বছরের বাম আমল বা বিজেপির ‘ডবল ইঞ্জিন’ রাজ্যগুলির থেকেও এগিয়ে ।

বাজেটে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের ভাতা বৃদ্ধি, যুবসাথী প্রকল্প ঘোষণা, খেতমজুরদের জন্য পদক্ষেপ— এসবের উল্লেখ করে কুণালের বক্তব্য, "মানুষ সাড়া দিচ্ছেন। কিন্তু বিরোধীদের মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক নেই। তাই ফিল্ম বানাবে, বিভ্রান্তি ছড়াবে। বাংলা ভাষাকে অপমান করবে, নাগরিকত্বের নামে লাইনে দাঁড় করাবে ।"

প্রতীক উর ইস্যুতে সিপিএমের অস্বস্তির প্রসঙ্গ টেনে কুণাল বলেন, "এটা ওদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। তবে সিপিএম এখন লোকসভা, বিধানসভা— সর্বত্র শূন্য। রাজ্যসভাতেও শূন্য হতে চলেছে। তবু কিছু পুরনো আদর্শের মানুষ রয়েছেন, যাঁরা সুবিধাবাদী রাজনীতিতে অস্বস্তিতে ।" তাঁর কটাক্ষ, "দলে এখন গণতন্ত্র নেই। নতুন প্রজন্মের কয়েকজন ফেরেপবাজকে সামনে বসানো হয়েছে। বাকিদের সরিয়ে রাখা হয়েছে।"

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সাম্প্রতিক সুপ্রিম কোর্ট-সংক্রান্ত পদক্ষেপের প্রসঙ্গ টেনে কুণাল দাবি করেন, "প্রতীক উর যেমন সাধুবাদ জানিয়েছেন, তেমনই ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার-ও সমর্থন করেছেন। অথচ বঙ্গ সিপিএম কটাক্ষে ব্যস্ত ।"

কুণালের এ দিনের বক্তব্যে উঠে এসেছে দলবদলের ইঙ্গিতও। কলকাতায় ঘাসফুল পতাকা ধরেছেন কার্শিয়াংয়ের বিজেপি বিধায়ক বিষ্ণুপ্রসাদ শর্মা। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সরব এই বিধায়কের শাসকদলে যোগ রাজনীতিতে নতুন সমীকরণ তৈরি করেছে। কুণালের দাবি, "শুধু বিষ্ণুপ্রসাদ নন, আরও অনেক বিজেপি বিধায়ক তৃণমূলে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায়। কেউ ভোটের আগে, কেউ পরে ।"

ভোট যত এগোচ্ছে, ততই ‘ঘর ভাঙা’র খেলাও জোরদার হচ্ছে। প্রতীক উর ইস্যুতে বাম শিবিরে অস্বস্তি, বিজেপিতে দলবদলের আশঙ্কা— সব মিলিয়ে বাংলার রাজনীতি এখন স্পষ্টতই উত্তাল।

