ETV Bharat / politics

শিল্পের অভাবে ধুঁকছে দুর্গাপুর, ভাতা বিলিয়ে উন্নয়ন হয় না: লক্ষ্মণ ঘোড়ুই

নিজের কাজের খতিয়ান ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই ৷ সাক্ষাৎকার নিলেন সৌমেন বন্দ্যোপাধ্যায়

Lakshman Chandra Ghorui
লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 30, 2026 at 10:11 PM IST

|

Updated : March 30, 2026 at 10:17 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

দুর্গাপুর, 30 মার্চ: ভোট যত এগোচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক উত্তাপ । এমন আবহে দুর্নীতি থেকে কর্মসংস্থান, একাধিক ইস্যুুতে ইটিভি ভারতেস্পষ্টকথার মুখোমুখি দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই ৷

প্রশ্ন: আপনার পাঁচ বছরের কাজের মূল সাফল্য কী?

লক্ষ্মণ চন্দ্র ঘোড়ুই: আমি স্পষ্টভাবে বলতে পারি, পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দুজন মন্ত্রী আছেন । তাঁদের থেকে এবং জেলার বাকি বিধায়কদের থেকে গত পাঁচ বছরে বিধায়ক তহবিলের অর্থে আমি সবচেয়ে বেশি কাজ করেছি । এমনকী আমার কাজ আটকানোর জন্য প্রশাসনিক ভাবেও নানা বাধা তৈরির অনেক চেষ্টা হয়েছিল । তবে আমি লেগে থেকেছি, নিয়মিত জেলা শাসকের দফতরে আসা-যাওয়া করে প্রতিবছরের ষাট লক্ষ টাকা করে পাঁচ বছরে পাওয়া মোট তিন কোটি এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু'বছর পরে আরও 10 লক্ষ টাকা করে বাড়িয়ে ছিল, তাতে আরও 30 লক্ষ টাকার কাজ করেছি । আমি মোট 3.29 কোটি টাকার বেশি কাজ আমার বিধানসভা এলাকায় করেছি । কারণ, আমি আগেও মানুষের সঙ্গে ছিলাম, এখনও মানুষের সঙ্গে আছি, মানুষকে নিয়েই চলেছি, আগামীতেও মানুষকে সঙ্গে নিয়েই চলব ।

প্রশ্ন: ভোটারদের কাছে আপনার প্রধান বার্তা কী?

উত্তর: আজকের যুবসমাজ পরিষ্কার বলছে, ভাতা নয়, চাকরি চায় । তাই আমাদের মূল লক্ষ্য কর্মসংস্থান তৈরি করা । নরেন্দ্র মোদি এবং নির্মলা সীতারামন দুর্গাপুরকে ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাব হিসেবে গড়ে তোলার কথা বলেছেন । আমরা সেই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করতে চাই । নতুন শিল্প আসবে, পুরনো বন্ধ কারখানা খুলবে । দুর্গাপুরের ছেলেমেয়েরা আর কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যেতে বাধ্য হবে না, এটাই আমাদের অঙ্গীকার ।

প্রশ্ন: দূষণ সমস্যা নিয়ে আপনার অবস্থান কী?

উত্তর: দুর্গাপুরে শিল্প দূষণ ভয়াবহ মাত্রায় পৌঁছেছে । সাধারণ মানুষ নানা রোগে আক্রান্ত হচ্ছেন, ক্যান্সার, যক্ষ্মার মতো সমস্যাও বাড়ছে । আমরা ক্ষমতায় এলে দূষণ নিয়ন্ত্রণে কড়া পদক্ষেপ নেব । শিল্পের উন্নয়ন হবে, কিন্তু পরিবেশের ক্ষতি করে নয় । আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে দূষণ কমানোর ব্যবস্থা করা হবে ।

প্রশ্ন: জল সংকট নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

উত্তর: দুর্গাপুরের বহু এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা তীব্র । করঙ্গপাড়া, সগরভাঙ্গা, শ্যামপুর, নডিহা এই সব জায়গায় মানুষ জলের জন্য হাহাকার করছেন । আমরা দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা নিয়ে কাজ করব- নতুন পাইপলাইন, জলাধার ও পরিশোধন প্রকল্প তৈরি করা হবে, যাতে প্রত্যেক পরিবারে নিয়মিত জল পৌঁছয় ।

প্রশ্ন: পুরসভার পরিষেবা নিয়ে যে অভিযোগ উঠছে, সে বিষয়ে কী বলবেন?

উত্তর: দুর্গাপুর পুরসভার নির্বাচন দীর্ঘদিন হয়নি । ফলে মানুষের কাছে কোনও জবাবদিহি নেই । আমি একাধিকবার মেয়রকে লিখিতভাবে জানিয়েছি বিভিন্ন সমস্যার কথা, কিন্তু কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি । এখানে নর্দমা পরিষ্কার হয় না, মশার উপদ্রব বাড়ছে, ডেঙ্গিতে মৃত্যুও হয়েছে । নাগরিক পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, এর দায় তো পুরোপুরি পুর প্রশাসনের, ওরা তো এটা অস্বীকার করতে পারবে না ।

durgapur
দুর্গাপুরে বিজেপির প্রচার (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: স্থানীয়দের চাকরি না পাওয়ার অভিযোগ কতটা সত্যি?

উত্তর: এই অভিযোগ একেবারেই সত্যি । দুর্গাপুরের বড় বড় শিল্পে স্থানীয় যুবকদের উপেক্ষা করা হচ্ছে । বাইরে থেকে শ্রমিক এনে নিয়োগ করা হচ্ছে । আমরা ক্ষমতায় এলে স্থানীয়দের অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া চালু করা হবে, যাতে কোনও কাটমানি বা ঘুষের প্রয়োজন না হয় ।

প্রশ্ন: প্রতিপক্ষ তৃণমূল কংগ্রেসকে কীভাবে দেখছেন?

উত্তর: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার গত 15 বছরে শিল্প, স্বাস্থ্য বা কর্মসংস্থানে উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন করতে পারেনি । বরং দুর্নীতি ও কাটমানির অভিযোগই বেশি সামনে এসেছে । দুর্গাপুরের মতো শিল্পনগরী আজ পিছিয়ে পড়েছে । উন্নয়ন হয়নি, বরং কিছু মানুষের ব্যক্তিগত সম্পদ বেড়েছে ৷ এঘটনা দুর্গাপুরের তো বটেই রাজ্যেরও লজ্জা ।

প্রশ্ন: ডিভিসি ও শিল্প করিডোর নিয়ে আপনার পরিকল্পনা কী?

উত্তর: ডিভিসি, দুর্গাপুর ইস্পাত কারখানা, ইসকো এই সব কেন্দ্রীয় প্রকল্পে বিপুল বিনিয়োগ হয়েছে । আমরা চাই এই প্রকল্পগুলিকে ঘিরে একটি শক্তিশালী শিল্প করিডোর তৈরি হোক । এর ফলে শুধু বড় শিল্প নয়, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পও গড়ে উঠবে এবং কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হবে ।

laxman ghorui
ভোট প্রচারে বিজেপি প্রার্থী (নিজস্ব চিত্র)

প্রশ্ন: বন্ধ কারখানাগুলো কি পুনরায় চালু করা সম্ভব?

উত্তর: অবশ্যই সম্ভব । সঠিক পরিকল্পনা ও সদিচ্ছা থাকলে বন্ধ কারখানাগুলো আবার চালু করা যাবে । আমরা সেই দিকেই এগোতে চাই । তার পাশাপাশি নতুন শিল্প আনার জন্য বিনিয়োগকারীদের উৎসাহ দেওয়া হবে । শিল্পই দুর্গাপুরের ভবিষ্যৎ, এই বিশ্বাস থেকেই আমরা কাজ করছি ।

প্রশ্ন: শেষমেশ ভোটারদের কাছে আপনার আবেদন কী?

উত্তর: আমি সবসময় মানুষের পাশে থেকেছি, ভবিষ্যতেও থাকব । উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও স্বচ্ছ প্রশাসনের জন্য মানুষ যেন বিজেপিকে সুযোগ দেয়, এই আবেদন জানাচ্ছি । দেশ যেমন নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে এগোচ্ছে, তেমনই বাংলাও এগোতে পারে, যদি মানুষ পরিবর্তনের পক্ষে রায় দেয় ।

দুর্গাপুর পশ্চিমে এবার ভোটের লড়াইয়ে উন্নয়ন বনাম অসন্তোষ, এই দুই ইস্যুই প্রধান হয়ে উঠেছে। বিজেপি প্রার্থী লক্ষ্মণ ঘোড়ুই একদিকে নিজের কাজের হিসাব দিচ্ছেন, অন্যদিকে শিল্পায়নের প্রতিশ্রুতি তুলে ধরছেন। এখন দেখার, 23 এপ্রিলের ভোটে দুর্গাপুরের মানুষ কাকে বেছে নেন !

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
BJP EX MLA AND CANDIDATE
দুর্গাপুর
BJP VS TMC
LAKSHMAN CHANDRA GHORUI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.