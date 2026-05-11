বিজেপিকে লজ ভাড়া ! মালিককে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে হুমকির অভিযোগ শান্তিপুরে

আক্রান্ত লজ মালিক (নিজস্ব চিত্র)
Published : May 11, 2026 at 4:10 PM IST

শান্তিপুর, 11 মে: বিজেপিকে লজ ভাড়া দেওয়াকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল নদিয়ার শান্তিপুরে । সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের এক লজ মালিককে ধারালো অস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠল স্থানীয় এক তৃণমূল কর্মীর বিরুদ্ধে । ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে সূত্রাগর এলাকায় । যদিও রাজনৈতিক অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে তৃণমূল ।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শান্তিপুর থানার সূত্রাগর এলাকার বাসিন্দা আনসার আলির একটি লজ ও গ্রিলের দোকান রয়েছে । বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও রাজনৈতিক কর্মসূচিতেও তিনি ওই লজ ভাড়া দেন । অভিযোগ, এবারের নির্বাচনের সময় বিজেপি তাদের দলীয় কাজে ব্যবহারের জন্য তাঁর লজ ভাড়া নিয়েছিল । এর আগেও 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় বিজেপি ওই লজ ব্যবহার করেছিল বলে দাবি স্থানীয়দের ।

অভিযোগ, রবিবার হঠাৎ স্থানীয় বাসিন্দা আজগার আলি আনসারের দোকানের সামনে এসে বচসায় জড়িয়ে পড়েন । সেই সময় আনসার দোকানের নীচে বসেছিলেন । অভিযোগ, আজগার প্রথমে গ্রিল তৈরির জন্য দেওয়া 2000 টাকা ফেরত চান । এরপরই অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ শুরু করেন । আনসারের অভিযোগ, সেই সময়ই আজগার তাঁকে উদ্দেশ্য করে বলেন, "সংখ্যালঘু হয়ে বিজেপিকে লজ ভাড়া দিয়েছিস ? তোকে আজ এই অস্ত্র দিয়েই মারব ।"

অভিযোগ, এর পর ধারালো অস্ত্র হাতে তেড়ে যান অভিযুক্ত । পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে স্থানীয় বাসিন্দারা ছুটে এসে তাঁকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন । পরে শান্তিপুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আনসার আলি ।

ঘটনা প্রসঙ্গে আনসার বলেন, "ওর কথাবার্তায় স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল, আমি কেন বিজেপিকে লজ ভাড়া দিয়েছি সেটাই ওর রাগের কারণ । আমাকে ধর্মের পরিচয় টেনে হুমকি দেওয়া হয়েছে ।" তাঁর আরও দাবি, অভিযুক্ত ব্যক্তি এলাকায় তৃণমূল কর্মী হিসেবেই পরিচিত ।

যদিও সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছেন স্থানীয় তৃণমূল কাউন্সিলর যুগল সরকার । তাঁর দাবি, "যার বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠেছে, তাঁর মানসিক সমস্যা রয়েছে । এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও সম্পর্ক নেই । যার লজ, তিনি যাকে খুশি ভাড়া দিতেই পারেন । তৃণমূলের এ নিয়ে কোনও আপত্তি নেই ।"

অভিযুক্ত আজগার আলির স্ত্রী মতিয়া বিবিও একই দাবি করেছেন। তিনি বলেন, "আমার স্বামী দীর্ঘদিন ধরে নার্ভের ওষুধ খান । ওষুধ বন্ধ করে দিলেই আচরণে সমস্যা দেখা দেয় । আমাদের কিছু না জানিয়েই উনি সেখানে গিয়েছিলেন । পরে আমরাই ওকে বকাবকি করেছি । এর সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই ।"

ঘটনার পর এলাকায় চাপা উত্তেজনা তৈরি হয়েছে । পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে । অভিযোগের সত্যতা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছে শান্তিপুর থানার পুলিশ ।

