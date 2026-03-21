দেওয়াল তুমি কার ! তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা, পুলিশি হস্তক্ষেপে লেখা বন্ধ

দেওয়াল তুমি কার ! তৃণমূল-বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা, পুলিশি হস্তক্ষেপে লেখা বন্ধ
Published : March 21, 2026 at 7:56 PM IST
আসানসোল, 21 মার্চ: প্রার্থীর বাড়ি পাশে দেওয়াল লিখনকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ল । ঘটনাটি ঘটেছে আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বার্নপুর রোডে ডলি লজ এলাকায় । পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে ভেবে হীরাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দু'পক্ষকে সরিয়ে দেয় এবং দেওয়াল লেখা বন্ধ করে দেয় ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আসানসোল উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের বাড়ির পাশেই একটি অস্থায়ী নির্বাচনী কার্যালয় তৈরি করার জন্য চেষ্টা করেছিল গেরুয়া শিবির । যে স্থানে সেই নির্বাচনী কার্যালয় তৈরি করা হবে তার লাগোয়া একটি দেওয়াল রয়েছে । সেই দেওয়ালটিতে বহু বছর ধরেই তারা দেওয়াল লিখন করে আসছে বলে তৃণমূলের দাবি ।
যেহেতু সেখানে বিজেপির নির্বাচনী কার্যালয় হবে তাই প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের দাবি, "আমরা ওঁদের অনুরোধ করেছিলাম, যাতে ওই দেয়ালটি ওঁরা ছেড়ে দেন । শুধু তাই নয়, ওই দেওয়ালের যিনি মালিক তার কাছ থেকে আমরা অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছি যে সেখানে বিজেপি দেওয়াল লিখন করবে । কারণ, আমাদের নির্বাচনী কার্যালয়ের গা ঘেঁষে তৃণমূলের দেওয়াল লিখন থাকলে সেটি আমাদের কর্মী-সমর্থকদেরও ভালো লাগবে না ।"
কিন্তু অভিযোগ, সেসব না-শুনেই শনিবার তৃণমূল কর্মীরা সেখানে জুটে যান এবং ওই দেওয়ালে লিখতে শুরু করেন । শুধু তাই নয়, স্থানীয় 52 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মৌসুমী বোস বলেন, "এই দেওয়ালটিতে আমরা অনেকদিন ধরেই লিখন করি এবং আজকে আমাদের এখানে দেওয়াল লিখনের অনুষ্ঠান ছিল । আমাদের প্রার্থী মলয় ঘটকও আসতেন । কিন্তু তার আগেই দেখছি বিজেপি দেওয়ালটিকে দখল করে নেওয়ার চেষ্টা করছে । সেই কারণেই আমরা বাধা দিয়েছি ।"
এই ঘটনা জানতে পেরে বিজেপি প্রার্থী কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে গেলে দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয় । পরিস্থিতি উত্তেজনাময় হয়ে ওঠে । ঘটনার খবর পেয়ে হীরাপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয় এবং দু'পক্ষকে দু'দিকে সরিয়ে দেওয়া হয় । পুলিশ আপাতত ওই দেওয়ালটিতে দু'পক্ষকেই লিখতে মানা করেছে ।
কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায় বলেন, "তৃণমূল ইচ্ছে করে অশান্তি চাইছে । তাই এই ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে ।" যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, বহু বছর ধরে তারা ওই দেওয়ালটিতে লিখছে । তারা কোনোমতেই দেওয়ালটি ছাড়বে না ।