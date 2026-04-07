রূপার মনোনয়নের পথে বাধা ! বিজেপি-তৃণমূলের স্লোগান-যুদ্ধে উত্তপ্ত বারুইপুর

রূপার মনোনয়নের পথে বাধা ! বিজেপি-তৃণমূলের স্লোগান-যুদ্ধে উত্তপ্ত বারুইপুর
Published : April 7, 2026 at 1:51 PM IST
বারুইপুর, 7 এপ্রিল: মনোনয়ন জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে মঙ্গলবার সকালে তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে তীব্র উত্তেজনার সৃষ্টি হল দক্ষিণ 24 পরগনার বারুইপুরে । এদিন মহকুমা শাসকের দফতরের সামনে দুই রাজনৈতিক দলের মিছিল মুখোমুখি হতেই মুহূর্তে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে । স্লোগান পালটা স্লোগানে এলাকায় চরম বিশৃঙ্খলার পরিবেশ তৈরি হয়, যদিও পরে পুলিশ হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ।
ঘটনাটি ঘটে যখন সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় মনোনয়ন জমা দিতে মিছিল সহকারে বারুইপুর মহকুমা শাসকের দফতরের দিকে যাচ্ছিলেন । ঠিক সেই সময়েই কুলতলি বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গণেশ মণ্ডলের সমর্থনে আরেকটি মিছিল বারুইপুর থানার সামনে দিয়ে একই গন্তব্যে এগিয়ে আসছিল । হঠাৎ করেই দুই মিছিল মুখোমুখি হয়ে পড়লে উত্তেজনা দ্রুত বাড়তে থাকে ।
প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, প্রথমে দুই পক্ষের মধ্যে বাগবিতণ্ডা শুরু হয় । এরপর তা গড়ায় স্লোগান যুদ্ধে । উভয় পক্ষই দলীয় স্লোগান দিতে শুরু করে এবং একে অপরকে কটাক্ষ করতে থাকে । পরিস্থিতি ক্রমশ উত্তপ্ত হয়ে ওঠায় সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে । কিছু সময়ের জন্য ওই এলাকায় যান চলাচলেও ব্যাঘাত ঘটে ।
এ ব্যাপারে বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্য়ায়ের অভিযোগ, "ওরা আগেই জানত আজ (মঙ্গলবার) আমাদের মনোনয়ন জমা দেওয়ার দিন । ইচ্ছাকৃতভাবে আমাদের পথ আটকে ঝামেলা তৈরি করার চেষ্টা করেছে । আমাকে আটকে দেওয়ার চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু ওরা সফল হয়নি ।"
অন্যদিকে বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী গণেশ মণ্ডলের দাবি, বিজেপি পরিকল্পিতভাবে গোলমালের পরিস্থিতি তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা নিতে চাইছে ৷ তিনি বলেন, "বিজেপি চক্রান্ত করে বাংলার মানুষের ক্ষতি করার চেষ্টা করছে । মানুষ সব বুঝতে পারছে । এবারের ভোটে জোড়া ফুল চিহ্নে ভোট দিয়ে মানুষ ওদের যোগ্য জবাব দেবে ৷"
ঘটনার খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বারুইপুর থানার পুলিশ । পরিস্থিতি সামাল দিতে দু'পক্ষকেই আলাদা করে দেয় পুলিশ এবং এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয় । যদিও বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি, তবুও এই ঘটনা ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তেজনা এখনও বজায় রয়েছে । ভোটের আগে এই ধরনের ঘটনা নতুন নয় বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । তবে মনোনয়ন জমা দেওয়ার মতো গুরুত্বপূর্ণ দিনে এমন মুখোমুখি সংঘর্ষের পরিস্থিতি তৈরি হওয়ায় সাধারণ মানুষের একাংশও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ।
আরও পড়ুন: