বিজেপির 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' বিতরণে উত্তেজনা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে

বিজেপির 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' বিতরণে উত্তেজনা ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে
আদর্শ আচরণবিধি ভেঙে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করার অভিযোগ তৃণমূলের ৷ বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যকে আটক করায় থানা ঘেরাও পদ্মশিবিরের ৷
Published : April 19, 2026 at 6:39 PM IST
শিলিগুড়ি, 19 এপ্রিল: বিজেপির 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' বিতরণ কর্মসূচিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার হাতিয়াডাঙা পঞ্চায়েতের ঠাকুরনগর এলাকায় ৷ অভিযোগ, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য দিলীপ রায়ের বাড়িতে ঢুকে, তাঁর অফিসে ভাঙচুর করা হয় ৷ এমনকি স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে পঞ্চায়েত সদস্যকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ পালটা তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘণ করে বিজেপি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করছিল ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, গত দু’দিন ধরে ওই এলাকায় বিজেপি অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করা শুরু করেছে ৷ আর সেই অভিযোগে এ দিন সকালে হাতিয়াডাঙা পঞ্চায়েতের সদস্য দিলীপ রায়ের বাড়িতে হানা দেয় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব ৷ সেখানে উপস্থিত মহিলাদের হাত থেকে তাঁদের ব্যাংকের পাসবুক, আধার কার্ড-সহ অন্যান্য নথি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ যদিও, পরে সেগুলি ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷
তৃণমূলের অভিযোগ, এলাকায় প্রায় তিন হাজার অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করেছেন দিলীপ ৷ ফলে আর্দশ আচরণবিধি লঙ্ঘণের অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল ৷ অন্যদিকে, বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্য অভিযোগ করেছেন, তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতা তাঁকে আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে হুমকি দেন ৷ আর তাঁকে প্রচারে বেরতে নিষেধ করা হয় ৷ এমনকি তাঁর অফিসে ভাঙচুর ও মারধরের অভিযোগও করেছেন দিলীপ রায় ৷
যদিও, তৃণমূলের প্রকাশিত ভিডিয়োতে দেখা যায়, 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' মহিলাদের হাতে দেওয়া হচ্ছিল ৷ যার নীচে একটি ফর্ম জোড়া ছিল ৷ সেটি পূরণ করে রেখে দিচ্ছিলেন দিলীপ রায় ৷ পরে আশিঘর ফাঁড়ির পুলিশ এসে তাঁকে আটক করে নিয়ে যায় ৷ অসংখ্য 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ ৷
এই ঘটনার পরেই আশিঘর ফাঁড়ি ঘেরাও করেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷ বিজেপি নেতা-কর্মীদের নিয়ে ফাঁড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখান তিনি ৷ পরে ভিতরে ঢুকে আটক পঞ্চায়েত সদস্য এবং আরেক বিজেপি কর্মীকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসেন শিখা চট্টোপাধ্যায় ৷ বাইরে বেরিয়ে তিনি অভিযোগ করেন, বিজেপির 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড'-এর কেবলমাত্র প্রচার করা হচ্ছিল ৷ যেখানে বিজেপি ক্ষমতায় এলে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'য় মহিলাদের এবং যুবসমাজকে 3 হাজার টাকা ভাতা দেওয়ার বিষয়ে প্রচার চলছিল ৷
শিখা চট্টোপাধ্যায় বলেন, "ওরা এতেই ভয় পেয়ে গেছে ৷ কী ভেবেছে, আমাদের প্রচারে বাধা দিলে ভোটে হারানো যাবে ! আমরা ক্ষমতায় এলে কোথায় লুকাবে এরা ! সবক’টাকে দেখে নেব ৷ বন্দুকের ভয় দেখাচ্ছে ! আমরা কেবলমাত্র প্রচার করছি ৷ এই প্রচার আরও জোরদার হবে ৷ এই পুলিশ তৃণমূলের দলদাসে পরিণত হয়েছে ৷"
দিলীপ রায় অভিযোগ করেন, "আমি বাড়ি থেকে কেবল প্রচার করছিলাম ৷ হঠাৎ ঢুকে এসে ভাঙচুর চালায় ৷ আমাকে মারধর করে ৷ বন্দুক দেখিয়ে বলে কাল থেকে প্রচারে বেরোলে তোকে শেষ করে দেব ৷"
এ নিয়ে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূল প্রার্থী রঞ্জন শীল শর্মা অভিযোগ করেছেন, "বিজেপি আদর্শ আচরণবিধি ভেঙে অন্নপূর্ণা যোজনার ফর্ম বিলি করছিল ৷ এটা সম্পূর্ণ বেআইনি ৷ ক্ষমতা আসেনি, তার আগেই লোকজনকে ভুল বোঝাচ্ছে ৷ আমরা শুধু বলেছি, যেখানেই সই করুন না-কেন, ব্যাংক ও আধারের নথি দেবেন না ৷ ভোটের পর এসব কোনও টাকা দেবে না ৷ উলটে অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব করে দেবে ৷"