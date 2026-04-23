শেষলগ্নে নন্দীগ্রাম উত্তপ্ত ! তৃণমূল নেতাকে মারধরের অভিযোগ, পালটা 'সন্ত্রাস' তত্ত্ব বিজেপির
বিকেল 5টা পর্যন্ত নন্দীগ্রামে ভোট পড়েছে প্রায় 90.03 শতাংশ, যা এই কেন্দ্রের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ।
Published : April 23, 2026 at 10:02 PM IST
নন্দীগ্রাম, 23 এপ্রিল: ভোটের শেষ মুহূর্তে ফের উত্তপ্ত একদা জমি আন্দোলনের গর্ভগৃহ নন্দীগ্রাম । এদিন দুপুরে জেলেমারার 37 নম্বর বুথের কাছে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি রাখহরি ঘড়াকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ ঘিরে চড়ল রাজনৈতিক পারদ । ঘটনায় আহত ওই নেতাকে পুলিশি নিরাপত্তায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ।
তৃণমূল সূত্রে দাবি, ভেকুটিয়া-1 অঞ্চলের সভাপতি রাখহরি ঘড়া ভোট দিতে যাওয়ার সময় একদল বিজেপি কর্মী তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করে । খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে আক্রান্ত নেতাকে উদ্ধার করে পুলিশ ৷ গুরুতর আহত অবস্থায় তাঁকে দ্রুত নন্দীগ্রাম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় । অভিযোগ, পরিকল্পিত ভাবেই তাঁকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে ।
তৃণমূলের আক্রান্ত অঞ্চল সভাপতি রাখহরি বলেন, "ভোট দিতে যাচ্ছিলাম ৷ একা পেয়ে বিজেপির লোকজন মারধর শুরু করে ৷ গ্রামবাসীরাই প্রথম আমাকে উদ্ধার করে ৷ তাঁরাই পুলিশে খবর দেয় ৷ এরপরই হামলাকারীরা পালিয়ে যায় ৷" পরে এ ব্যাপারে স্থানীয় থানায় অভিযোগ দায়ের করেন রাখোহরি ৷
তবে এই অভিযোগ সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছে বিজেপি । দলের স্থানীয় নেতা ধনঞ্জয় ঘড়ার পালটা দাবি, "রাখহরি নিজেই লাঠি নিয়ে সন্ত্রাসের উদ্দেশে বেরিয়েছিলেন । সাধারণ মানুষই তাঁকে প্রতিরোধ করেছে । এখন উলটে আমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যে অভিযোগ তোলা হচ্ছে ।"
ভোটের দিন শেষ হতে না হতেই এই ঘটনায় নতুন করে উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় । পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার চেষ্টা করছে বলে প্রশাসন সূত্রে খবর ।
রাজ্যের অন্যতম হাই-ভোল্টেজ কেন্দ্র নন্দীগ্রাম বরাবরই রাজনৈতিক লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু । 2021 সালে এখানে মুখোমুখি লড়াই হয়েছিল শুভেন্দু অধিকারী ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । 1956 ভোটের ব্যবধানে জয়ী হয়েছিলেন শুভেন্দু । এবার সেই আসন পুনরুদ্ধারে মরিয়া তৃণমূল, আর দুর্গ রক্ষায় তৎপর বিজেপি ।
এবার তৃণমূলের প্রার্থী পবিত্র কর, যিনি একসময় শুভেন্দুর ঘনিষ্ঠ সহযোগী ছিলেন । ফলে লড়াই আরও তাৎপর্যপূর্ণ । বিকেল 5টা পর্যন্ত নন্দীগ্রামে ভোট পড়েছে প্রায় 90.03 শতাংশ, যা এই কেন্দ্রের গুরুত্ব আরও বাড়িয়ে দিয়েছে ।
একদিকে এই বিপুল ভোটদানের হার অন্যদিকে ভোটের শেষ লগ্নের এই সংঘর্ষ নতুন করে প্রশ্ন তুলছে ভোটের শান্তিপূর্ণ পরিবেশ নিয়ে । তবে এই উত্তেজনার শেষ হাসি কার মুখে ফুটবে, তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত । আপাতত 4 মে ভোটবাক্সর দিকেই নজর থাকবে সব মহলের ৷
