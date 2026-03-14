গিরিশ পার্কে উত্তেজনা! বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ
ব্রিগেড-মুখী বিজেপির কর্মী ও সমর্থকদের উপর হামলার অভিযোগ উঠেছে তৃণমূলের বিরুদ্ধে
Published : March 14, 2026 at 2:37 PM IST
কলকাতা, 14 মার্চ: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি কলকাতায় পৌঁছানোর আগেই উত্তেজনা ছড়াল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) ব্রিগেড সমাবেশকে কেন্দ্র করে৷ অভিযোগ, ব্রিগেড-গামী বিজেপির কর্মী-সমর্থকদের উপর হামলা চালানো হয়৷ কলকাতার গিরিশ পার্কে এই ঘটনাটি ঘটে৷ সেখানে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের গাড়ি দাঁড় করিয়ে ভাঙচুর করা হয়েছে বলে অভিযোগ৷ তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকরা এই ঘটনা ঘটিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে৷
বিজেপির দাবি, উত্তর কলকাতার দিক থেকে একটি মিছিল আসছিল, গিরিশ পার্কের কাছে সেই মিছিলটি আটকায় তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা৷ বেশ কিছুক্ষণ ধরে চলে বিক্ষোভ৷ তার জেরেই উত্তেজনা ছড়ায়৷ গাড়ি ভাঙচুর করা হয়৷ সেই সময়ে 234 রুটের একটি বাস সেখান দিয়ে আসার সময় বাসটিকেও দাঁড় করানো হয় এবং সেই বাসেও ব্যাপক ভাঙচুর চালানো হয় বলে অভিযোগ।
সেখানেই উপস্থিত ছিলেন বিজেপির উত্তর কলকাতার জেলা সভাপতি তমঘ্ন ঘোষ৷ তাঁকেও মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ৷ তিনি মাথায় চোট পেয়েছেন৷ ঘটনাস্থল রাজ্যের মন্ত্রী শশী পাঁজার বাড়ির অদূরে৷ এই ঘটনার নেপথ্যে শশী পাঁজার অনুগামীরাই এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ বিজেপির৷ গেরুয়া শিবিরের দাবি, ঘটনাস্থলে পুলিশও উপস্থিত ছিল৷ তারা কোনও কাজই করেনি৷ যদিও পুলিশ সূত্রে খবর, এই হামলায় ইটের ঘায় আহত হয়েছেন বউবাজার থানার অফিসার ইনচার্জ-সহ অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা।
যদিও বিজেপির বিরুদ্ধে পালটা হামলার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল৷ রাজ্যের মন্ত্রী তথা তৃণমূলের নেত্রী শশী পাঁজার দাবি, তিনি আক্রান্ত হয়েছেন৷ তাঁর বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে৷ জানলার কাঁচ ভেঙে দেওয়া হয়েছে৷ শশী পাঁজা বলেন, ‘‘বিজেপি কর্মী সমর্থকরা যখন ব্রিগেডমুখী হচ্ছিল, ঠিক তা সেই সময় তারা বাস থেকে নেমে আমার বাড়ি লক্ষ্য করে ইট পাথর ছুটতে থাকে এবং বাস থেকে নেমে যাবতীয় ফ্লেক্স ছিঁড়তে থাকে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এমনকি সেখানে থাকা বাইকগুলিকে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়। যে বিজেপি সরকারের জন্য গ্যাসের দাম বাড়ছে, যে বিজেপি সরকার 58 লক্ষ মানুষকে নাগরিকত্ব থেকে দূরে রেখেছে, তাদের সেই বিশ্বগুরু দেখা এবং শোনার জন্য বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা ব্রিগেটমুখী হচ্ছে আর এইভাবে সন্ত্রাস চালাচ্ছে।’’