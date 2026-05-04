মমতার বাড়ির অদূরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তেজনা, সেলিব্রেশনের মুডে বিজেপি

কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন পর শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে । বাংলা নতুন পথে হাঁটবে ।

ভবানীপুরে জয়শ্রীরাম স্লোগানে উত্তেজনা, শিবপুরে আবির খেলা (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 4, 2026 at 2:20 PM IST

কলকাতা ও হাওড়া, 4 মে: গণনা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু প্রবণতাই যেন রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ বদলে দিচ্ছে । হাওড়ার শিবপুর থেকে কলকাতার ভবানীপুর একাধিক গণনা কেন্দ্রের বাইরে দেখা গেল গেরুয়া শিবিরের উচ্ছ্বাস, স্লোগান আর উৎসবের আবহ । ট্রেন্ড বিজেপির দিকে ঝুঁকতেই রাস্তায় নেমে পড়েছেন কর্মী-সমর্থকেরা ।

ট্রেন্ডের নিরিখে ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে । ম্যাজিক ফিগার 148 ছাড়িয়ে বিজেপি এগিয়ে প্রায় 190 এর কাছাকাছি আসনে, অন্যদিকে তৃণমূল অনেকটাই পিছিয়ে । এই ফলাফলই যেন রাজ্যজুড়ে গেরুয়া উচ্ছ্বাসের জোয়ার এনে দিয়েছে ।

কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্রর অদূরে বিজেপি কর্মী সমর্থকদের উচ্ছ্বাস (নিজস্ব চিত্র)

তারই প্রতিফলন দেখা গেল ভবানীপুরেও । হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির অদূরে জড় হন বিজেপি কর্মীরা । 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও দ্রুত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । সূত্রের খবর, ওই ঘটনার পর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ এক আধিকারিকের কথায়, "উল্লাস থাকতেই পারে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি ।"

অন্যদিকে শিবপুরের আইআইইএসটি গণনা কেন্দ্রের সামনে সকাল থেকেই জমতে শুরু করে ভিড় । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড় রূপ নেয় একেবারে উৎসবের মঞ্চে । দলীয় পতাকা, আবির, ঢাক-ঢোল সব মিলিয়ে এক রঙিন আবহ । বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । কেউ একে অপরকে রাঙাচ্ছেন, কেউ নাচে-গানে মেতে উঠেছেন ।

এক কর্মীর কথায়, "এই লড়াই শুধু ভোটের ছিল না, আত্মসম্মানেরও । আজ জয়ের খুব কাছাকাছি আমরা ।" আরেকজন বললেন, "সকাল থেকেই এগিয়ে থাকার খবর পাচ্ছিলাম । তাই আর অপেক্ষা না করে চলে এসেছি ।"

শিবপুরে কর্মীদের আবির খেলা (নিজস্ব চিত্র)

এদিকে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র চত্বরে একই ছবি। উত্তর কলকাতার একাধিক আসনের গণনা ঘিরে জমায়েত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের । ইডেনের উলটো দিকের মাঠে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা । কর্মীদের দাবি, "দীর্ঘদিন পর শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে । বাংলা নতুন পথে হাঁটবে ।" তাঁদের আরও সংযোজন, "উৎসব করব, কিন্তু কোনও বিশৃঙ্খলা নয়, এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি ।"

উল্লেখ্য, ভোটের আগে একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছিল । গণনার দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইঙ্গিতই যেন বাস্তবের রূপ নিতে শুরু করেছে । ফলে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষমার আগেই দিকে দিকে পরিবর্তনের উৎসবে মেতেছেন বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা ৷

