মমতার বাড়ির অদূরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তেজনা, সেলিব্রেশনের মুডে বিজেপি

মমতার বাড়ির অদূরে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তেজনা, সেলিব্রেশনের মুডে বিজেপি
কর্মীদের দাবি, দীর্ঘদিন পর শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে । বাংলা নতুন পথে হাঁটবে ।
Published : May 4, 2026 at 2:20 PM IST
কলকাতা ও হাওড়া, 4 মে: গণনা এখনও শেষ হয়নি, কিন্তু প্রবণতাই যেন রাজ্যের রাজনৈতিক আবহ বদলে দিচ্ছে । হাওড়ার শিবপুর থেকে কলকাতার ভবানীপুর একাধিক গণনা কেন্দ্রের বাইরে দেখা গেল গেরুয়া শিবিরের উচ্ছ্বাস, স্লোগান আর উৎসবের আবহ । ট্রেন্ড বিজেপির দিকে ঝুঁকতেই রাস্তায় নেমে পড়েছেন কর্মী-সমর্থকেরা ।
ট্রেন্ডের নিরিখে ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হচ্ছে । ম্যাজিক ফিগার 148 ছাড়িয়ে বিজেপি এগিয়ে প্রায় 190 এর কাছাকাছি আসনে, অন্যদিকে তৃণমূল অনেকটাই পিছিয়ে । এই ফলাফলই যেন রাজ্যজুড়ে গেরুয়া উচ্ছ্বাসের জোয়ার এনে দিয়েছে ।
তারই প্রতিফলন দেখা গেল ভবানীপুরেও । হরিশ চ্যাটার্জি স্ট্রিটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির অদূরে জড় হন বিজেপি কর্মীরা । 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান ঘিরে সাময়িক উত্তেজনা তৈরি হলেও দ্রুত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে । সূত্রের খবর, ওই ঘটনার পর বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয়েছে ৷ এক আধিকারিকের কথায়, "উল্লাস থাকতেই পারে, কিন্তু আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা সবচেয়ে জরুরি ।"
অন্যদিকে শিবপুরের আইআইইএসটি গণনা কেন্দ্রের সামনে সকাল থেকেই জমতে শুরু করে ভিড় । বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ভিড় রূপ নেয় একেবারে উৎসবের মঞ্চে । দলীয় পতাকা, আবির, ঢাক-ঢোল সব মিলিয়ে এক রঙিন আবহ । বিশেষ করে মহিলা কর্মীদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো । কেউ একে অপরকে রাঙাচ্ছেন, কেউ নাচে-গানে মেতে উঠেছেন ।
এক কর্মীর কথায়, "এই লড়াই শুধু ভোটের ছিল না, আত্মসম্মানেরও । আজ জয়ের খুব কাছাকাছি আমরা ।" আরেকজন বললেন, "সকাল থেকেই এগিয়ে থাকার খবর পাচ্ছিলাম । তাই আর অপেক্ষা না করে চলে এসেছি ।"
এদিকে কলকাতার ক্ষুদিরাম অনুশীলন কেন্দ্র চত্বরে একই ছবি। উত্তর কলকাতার একাধিক আসনের গণনা ঘিরে জমায়েত বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের । ইডেনের উলটো দিকের মাঠে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠে এলাকা । কর্মীদের দাবি, "দীর্ঘদিন পর শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্ন পূরণ হতে চলেছে । বাংলা নতুন পথে হাঁটবে ।" তাঁদের আরও সংযোজন, "উৎসব করব, কিন্তু কোনও বিশৃঙ্খলা নয়, এটাই আমাদের প্রতিশ্রুতি ।"
উল্লেখ্য, ভোটের আগে একাধিক বুথ ফেরত সমীক্ষাতেই পরিবর্তনের ইঙ্গিত মিলেছিল । গণনার দিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই ইঙ্গিতই যেন বাস্তবের রূপ নিতে শুরু করেছে । ফলে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষমার আগেই দিকে দিকে পরিবর্তনের উৎসবে মেতেছেন বিজেপির কর্মী, সমর্থকরা ৷
