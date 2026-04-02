বীরভূমে প্রার্থী মনোনয়নে তৃণমূল-বিজেপি স্লোগান লড়াইয়ে উত্তপ্ত লালমাটি

বীরভূমে প্রার্থী মনোনয়নে তৃণমূল-বিজেপি স্লোগান লড়াইয়ে উত্তপ্ত লালমাটি
বীরভূমে 11টি বিধানসভা আসনে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা মনোনয়ন জমা ৷ 'জয় বাংলা' ও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগান লড়াইয় উত্তপ্ত লালমাটি ৷
Published : April 2, 2026 at 5:30 PM IST
বোলপুর, 2 এপ্রিল: মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে স্লোগান-যুদ্ধে উত্তাল বীরভূম ৷ বৃহস্পতির দুপুরে বীরভূম জেলার 11টি বিধানসভার বিজেপি ও তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেন ৷ দুই দলের অতি উৎসাহী কর্মীদের সামলাতে কার্যত হিমসিম খেতে হয় পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের ৷
বোলপুর ও রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতর-সহ সিউড়িতে জেলা শাসকের দফতরে মনোনয়ন জমা দেন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা ৷ কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল প্রশাসনিক ভবনগুলিতে ৷ একদিকে 'জয় বাংলা', অন্যদিকে 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে দুই দলের কর্মীরা একে অপরের উপর চড়াও হওয়ার চেষ্টা করেন ৷
বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থী যথারীতি বর্ণাঢ্য মিছিল করে মনোনয়ন পত্র জমা দেন ৷ দুই দলের কর্মীদের মধ্যে শুরু হয় স্লোগান-লড়াই ৷ 'জয় বাংলা' ও 'জয় শ্রীরাম' স্লোগানে উত্তাল হয়ে ওঠে মহকুমা শাসকের দফতর চত্বর । দুই দলের কর্মীদের সামাল দেন পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা৷ টানটান উত্তেজনা তৈরি হয় মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে ৷ রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে বিশাল মিছিল, দলীয় পতাকা নিয়ে মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা। বিজেপি প্রার্থীদের হয়ে মনোনয়ন জমা দিতে হাজির ছিলেন প্রতিবেশী বিজেপিশাসিত রাজ্য ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝি। সিউড়িতে একপ্রকার নির্বিঘ্নেই মিটেছে মনোনয়ন দাখিলের কাজ ৷
সিউড়িতেও ধামসা-মাদল, ব্র্যান্ড বাজিয়ে জেলা শাসকের দফতরে মনোনয়ন পত্র জমা দিতে আসেন বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা । সব ক্ষেত্রেই কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে মনোনয়ন দাখিলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল৷ কোনও দলের কর্মীদের প্রশাসনিক ভবন চত্বরে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি ৷ শুধুমাত্র দলীয় প্রার্থী ও তাঁদের কয়েকজন সঙ্গীকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল ৷ তাও মেটাল ডিটেক্টর দিয়ে পরীক্ষা করার পর প্রবেশ করতে দেওয়া হয় ৷
বোলপুর মহকুমা শাসকের দফতরে তৃণমূল ও বিজেপির মোট 6 জন প্রার্থী মনোনয়ন পত্র জমা দেন এদিন ৷ বোলপুর বিধানসভার তৃণমূল-কংগ্রেস প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহ, লাভপুর বিধানসভার অভিজিৎ সিংহ ওরফে রানা, নানুর বিধানসভার বিধান চন্দ্র মাঝি মনোনয়ন পত্র জমা দেন ৷ অন্যদিকে, বিজেপির বোলপুর বিধানসভার প্রার্থী দিলীপ ঘোষ, নানুর বিধানসভার খোকন দাস ও লাভপুর বিধানসভার দেবাশিস ওঝা ওরফে হাকু মনোনয়ন পত্র জমা দেন।
রামপুরহাট মহকুমা শাসকের দফতরে বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা মনোনয়ন পত্র জমা দেন। তৃণমূল-কংগ্রেসের পক্ষ থেকে রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, হাঁসন বিধানসভায় ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, নলহাটি বিধানসভার প্রার্থী রাজেন্দ্র প্রসাদ সিং, মুরারই বিধানসভার প্রার্থী মুশাররফ হোসেন। আর বিজেপির রামপুরহাট বিধানসভার প্রার্থী ধ্রুব সাহা, হাঁসন বিধানসভার প্রার্থী নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, নলহাটি বিধানসভার প্রার্থী অনিল সিং, মুরারই বিধানসভার প্রার্থী রিঙ্কি ঘোষ মনোনয়ন পত্র জমা দেন।
বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি তথা সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "জয় শুধু সময়ের অপেক্ষা। দেখছেন তো দিকে দিকে তৃণমূলের সভায় লোক কমছে, গণ্ডগোল হচ্ ছে৷ মানুষ বদলের সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে। আমরা আশাবাদী ও লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত ।"
অন্যদিকে তৃণমূল বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি তথা হাঁসন বিধানসভার প্রার্থী ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উন্নয়নের কাছে মাথা তুলতে পারবে না কোন সাম্প্রদায়িক দল ৷ সারা বছর আমাদের কর্মীরা মানুষের সঙ্গে থাকে, তাই জনবিরোধী কোন দল ভোট পাবে না ৷ দিকে দিলে ফের জোড়াফুল ফুটবে।"
সিউড়িতে জেলা শাসকের দফতরে মনোনয়ন পত্র জমা দেন বিজেপি ও তৃণমূল প্রার্থীরা। তৃণমূল-কংগ্রেসের সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী উজ্বল চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুর বিধানসভার প্রার্থী নরেশচন্দ্র বাউড়ি, সাঁইথিয়া বিধানসভার প্রার্থী নীলাবতী সাহা, ময়ূরেশ্বর বিধানসভায় প্রার্থী অভিজিৎ রায়। বিজেপির তরফ সিউড়ি বিধানসভার প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুর বিধানসভার প্রার্থী অনুপ সাহা, ময়ূরেশ্বর বিধানসভার প্রার্থী দুধকুমার মণ্ডল, সাঁইথিয়া বিধানসভার প্রার্থী কৃষ্ণকান্ত সাহা মনোনয়ন পত্র জমা দেন।