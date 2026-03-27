তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লিখন ! সাসপেন্ড ভিলেজ পুলিশ, তুঙ্গে বিতর্ক

তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লিখন ! সাসপেন্ড ভিলেজ পুলিশ, তুঙ্গে বিতর্ক
বোলপুর বিধানসভার তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রার্থী তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর হয়ে দেওয়াল লিখে বরখাস্ত ভিলেজ পুলিশ বিশ্বজিৎ পাত্র ৷
Published : March 27, 2026 at 7:41 PM IST
বোলপুর, 27 মার্চ: তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লিখন ! তার খেসারত দিতে হল ভিলেজ পুলিশকে ৷ সাময়িক বরখাস্ত করা হল তাঁকে ৷ তৃণমূল প্রার্থী চন্দ্রনাথ সিংহর হয়ে জোড়াফুল আঁকছিলেন বোলপুর থানার ভিলেজ পুলিশ বিশ্বজিৎ পাত্র ৷ সোসাল মিডিয়ায় এই ছবি ছড়িয়ে পড়ে ৷ তারপরেই পদক্ষেপ নেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার ৷
যা নিয়ে কটাক্ষ করেন বোলপুরে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ । তিনি বলেন, "গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশ, সিভিক ভলেন্টিয়ারদের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিয়োগ করেছেন দলের ক্যাডার হিসাবেই ৷ এদের কাজ বিরোধীরা কি করছে, সেই সব খবর পুলিশকে ও তৃণমূল নেতাদের দেওয়া ৷ তাই এরা তৃণমূলের হয়ে দেওয়াল লিখবে, এটাই স্বাভাবিক । তবে এদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষিত নয় ৷ আমাদের দল ক্ষমতা এলে এদের চাকরি সুক্ষিত হবে, এরা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারবে ৷"
বোলপুর থানার অন্তর্গত ভিজেল পুলিশ বিশ্বজিৎ পাত্র ৷ তাঁকে দেখা যায় বোলপুর বিধানসভার তৃণমূল-কংগ্রেসের প্রার্থী তথা মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর হয়ে দেওয়াল লিখতে ৷ বোলপুরের মুলুক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দেওয়ালে রং-তুলি হাতে তৃণমূলের প্রতীক চিহৃ জোড়া ফুল আঁক ছিলেন বিশ্বজিৎ ৷ আর সেই ছবি মুহূর্তে ছড়িয়ে পরে সোশাল মিডিয়ায়।
এরপরেই বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বোলপুর থানার এই ভিলেজ পুলিশকে সাময়িক বরখাস্ত করেন ৷ বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন কোনও পুলিশি কাজ করতে পারবেন না বিশ্বজিৎ পাত্র ৷ বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, "আমরা বিষয়টি জানতে পেরেই দ্রুত ব্যবস্থা নিয়েছি ।"
প্রসঙ্গত, সিভিক ভলেন্টিয়ার, গ্রিন পুলিশ, ভিলেজ পুলিশদের বিরুদ্ধে রাজ্যের দিকে দিকে ভুরি ভুরি অভিযোগ। আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসক পড়ুয়ার ধর্ষণ-খুনে প্রধান অভিযুক্ত কলকাতা পুলিশের সিভিক ভলেন্টিয়ার সঞ্জয় রায়। এছাড়াও দমদমে যুবতীকে হেনস্থায় নাম জড়ায় এক সিভিক ভলেন্টিয়ারের ৷ কলকাতায় ট্রাফিক পুলিশের ঘুষ কাণ্ড, বারাসাতে সাধারণ নাগরিকে মারধর, শিলিগুড়িতে চুরি কাণ্ডে যুক্ত থাকার নজির রয়েছে সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ৷
এছাড়া, উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাব, দুর্ব্যবহার, তোলাবাজির অভিযোগে একাধিকবার বিরোধী দল থেকে সাধারণ মানুষ সরব হয়েছেন। এবার ভিলেজ পুলিশকে দেখা গেল তৃণমূল প্রার্থীর হয়ে দেওয়াল লিখতে । যা নিয়ে ভোট-আবহে তুঙ্গে বিতর্ক ৷