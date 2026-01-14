বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে শিল্প নিয়ে ফিরবে টাটা: সুকান্ত; গুজরাতে কেন ব্যর্থ ন্যানো, প্রশ্ন চন্দ্রিমার

বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে শিল্প নিয়ে ফিরবে টাটা: সুকান্ত; গুজরাতে কেন ব্যর্থ ন্যানো, প্রশ্ন চন্দ্রিমার
সিঙ্গুরে শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে সুকান্তর আশ্বাসে, মিশ্র প্রতিক্রিয়া কৃষকদের ৷ মিথ্যা প্রতিশ্রুতি বলে দাবি স্থানীয় তৃণমূলের ৷ শিল্পই হোক, দাবি তুললেন অনিচ্ছুক কৃষকরা ৷
সিঙ্গুর, 14 জানুয়ারি: বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে, টাটাদের শিল্প নিয়ে ফেরানো হবে ৷ 18 জানুয়ারি সিঙ্গুরে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সভার আগে পরিদর্শনে গিয়ে এমনটাই বললেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ যা নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা গেল একদা সিঙ্গুরের জমিদাতাদের মধ্যে ৷ একাংশ সুকান্ত মজুমদারের কথাকে গুরুত্ব দিচ্ছেন না ৷ আবার আরেক অংশের দাবি, সিঙ্গুরের জমিতে শিল্পই হোক ৷ তবে, এ নিয়ে সুকান্ত মজুমদারকে পাল্টা খোঁচা দিয়েছে তৃণমূল ৷ তাদের প্রশ্ন, বাংলা ছেড়ে গুজরাতে গিয়েও কেন টাটার 'ন্যানো' প্রকল্প সফল হল না, আগে তার জবাব দিক বিজেপি ৷
এদিন সুকান্ত মজুমদার বলেন, "ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় শিল্প কারখানা তৈরি হচ্ছে ৷ কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে যাচ্ছে ৷ বাংলায় বিজেপি ক্ষমতায় এলে আমরা ফের টাটাকে ফিরিয়ে আনব ৷ শিল্প কীভাবে করতে হয়, তা আমরা জানি ৷ তামিলনাড়ু বা উত্তরপ্রদেশের ডিফেন্স করিডর তার প্রমাণ ৷"
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করে সুকান্ত বলেন, "এখানে শিল্প বা কৃষি—কোনোটাই হয়নি ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাল্লায় পড়ে এখন আম ও ছালা দুই-ই গিয়েছে ৷ তৃণমূল নিজেদের ব্যবসা করছে, আর সাধারণ মানুষের কিছু হয়নি ৷ সাধারণ মানুষ কাশফুলের বালিশ তৈরি করছে ৷ টাটাকে এখান থেকে তাড়ানো কলঙ্ক ছিল ৷ এই পাপের কলঙ্ক ঘোচাবে বিজেপি ৷ শিল্পপতিদের এনে শিল্প হবে ৷ এখানে কোনও গিমিক হবে না ৷ অন্যান্য রাজ্যে যেভাবে শিল্প এসেছে, এখানেও শিল্প আসবে বিজেপি এলে ৷"
তবে, সুকান্ত মজুমদারের এই দাবিকে কটাক্ষই করছে শাসকদল তৃণমূল ৷ চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য বলেন, "টাটারা তো সিঙ্গুর ছেড়ে মোদিজির রাজ্য গুজরাতে গিয়েছিল ৷ সেখানে কেন সেই শিল্প মুখ থুবড়ে পড়ল ? সুকান্ত মজুমদার আগে সেই প্রশ্নের উত্তর দিন ৷"
সুকান্তর বক্তব্য রাজ্যের বর্তমান লগ্নিকারীদের অপমান বলে অভিযোগ করেছেন চন্দ্রিমা ৷ তিনি বলেন, "রাজ্যে শিল্প নেই বলে চিৎকার করে বিজেপি নেতারা আদতে রাজ্যের বর্তমান লগ্নিকারীদেরই অপমান করছেন ৷ আর সেদিন কৃষকদের বহুফসলি জমি গায়ের জোরে দখল করা হয়েছিল ৷ সুপ্রিম কোর্টও রায় দিয়ে জানিয়েছিল যে, সেই জমি অধিগ্রহণ অবৈধ ছিল ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই লড়েছিলেন ৷"
তবে, সেই সময় যে কৃষক ও জমি মালিকদের জমি অধিগ্রহণ হয়েছিল, তাঁরা কী বলছেন ? কারণ, আদালতের নির্দেশে জমি ফিরে পেলেও, তা চাষযোগ্য নয় ৷ তাই অধিকাংশ কৃষক ও জমি মালিকের দাবি, সিঙ্গুরের এই বিশাল জমিতে শিল্পই হোক ৷ চাকরি পাক সেখানকার শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা ৷
কৃষক পরিবারের আল্পনা ধাওয়া বলেন, "আমার জমি গিয়েছে ৷ সেই জমিতে আর চাষ হয় না ৷ আমাদের বাড়ির শিক্ষিত ছেলেরা বাড়িতে বসে আছে ৷ বেচারাম মান্নার কাছে বহুবার গিয়েছি ৷ কিন্তু, কিছু হয়নি ৷ উনি আমাদের জমি নিয়ে আন্দোলন করে মন্ত্রী হয়েছেন ৷ 2 হাজার টাকা ও 16 কিলো চাল, তাতে কী হয় ? আমরা চাই এখানে শিল্প হোক ৷ আশেপাশে কর্মসংস্থান হোক ৷ এক শ্রেণীর মানুষ খেতে পাচ্ছে না ৷ আরেক শ্রেণীর মানুষ শুধু উপরে উঠছে ৷"
আবার স্থানীয় তৃণমূল নেতা তথা অনিচ্ছুক কৃষক অমিয় ধারার দাবি, "সত্যিকারের যারা অনিচ্ছুক কৃষক ছিলেন, আন্দোলন করেছিলেন, তাঁরা তাঁদের জায়গাতেই অনড় ৷ কে সুকান্ত মজুমদার আসছেন বা প্রধানমন্ত্রী আসছেন সেই নিয়ে চাষিরা অত আবেগের মধ্যে নেই ৷ আগে যারা কিছু সিপিআইএম ছিল, তারা এখন বিজেপি হয়েছে ৷ হুগলিতে লকেট চট্টোপাধ্যায় যখন সাংসদ হয়েছিলেন, তিনি কী করেছেন ? প্রধানমন্ত্রী অনেক বড় জায়গায় বসে আছেন ৷ উনি চাইলে রাজ্যের মানুষকে অনেক সুযোগ-সুবিধা দিতে পারেন ৷"