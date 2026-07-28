তোরণ বদলে মুছে গেল তাপসী মালিকের 'স্মৃতি', নতুন নামকরণ সিঙ্গুর কিষান মান্ডির
জমি আন্দোলনের নামে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অভিযোগ ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সিঙ্গুরের মানুষের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ বিজেপির ৷
Published : July 28, 2026 at 7:16 PM IST
সিঙ্গুর, 28 জুলাই: 2011 সালে তৃণমূলের ক্ষমতায় আসার অন্যতম হাতিয়ার ছিল সিঙ্গুরের জমি আন্দোলন ৷ আর বড় ভূমিকা পালন করেছিল সেই জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তাপসী মালিক হত্যাকাণ্ড ৷ ক্ষমতায় আসার পর 2014 সালে 14 বছরের কিশোরীর স্মৃতিতে 'সিঙ্গুর কিষান মান্ডি'র নাম পরিবর্তন করে 'সিঙ্গুর তাপসী মালিক কৃষক বাজার' করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ 12 বছর পর সেই কিষান মান্ডির তোরণ থেকে সরে গেল 'তাপসী মালিক'-এর নাম ৷ তার জায়গায় নতুন করে 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার' নামকরণ হয়েছে ৷
কয়েকদিন আগেই কিষান মান্ডির নামের নীল-সাদা বোর্ডটা উধাও হয়ে গিয়েছিল ৷ মঙ্গলবার দেখা গেল সেই জায়গায় লাল বোর্ডে সাদা অক্ষরে লেখা রয়েছে 'সিঙ্গুর কৃষক বাজার' ৷ বিষয়টি প্রকাশ্যে আসার পর গুঞ্জন শুরু হয়েছে হুগলি জেলার রাজনৈতিক মহলে ৷ এ নিয়ে সিঙ্গুরের প্রাক্তন বিধায়ক তথা মমতার সিঙ্গুর জমি আন্দোলনের অন্যতম মুখ বেচারাম মান্নাকে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলে, তিনি উত্তর দেননি ৷
তাপসী মালিকের নাম পরিবর্তন করা নিয়ে অবশ্য দুঃখপ্রকাশ করেছেন তাঁর বাবা মনোরঞ্জন মালিক ৷ তিনি বলেন, "এই নামটা বদল করা ঠিক হয়নি ৷ যে সময় এই বোর্ড লাগানো হয়েছিল, তখন শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী ছিলেন ৷ ক্ষমতায় থাকলে সব কিছু করা যায় ৷ শুভেন্দু আমাকে অনেক ভালোবাসতো ৷ আমি জানাব ওঁকে, এটা করা ওঁর ঠিক হয়নি ৷ মনে আঘাত তো লাগবেই, নামটা শুভেন্দু’দা মুছে দিলেন ৷ এটাই আমার কাছে দুঃখ !"
কিন্তু, কেন এই নাম পরিবর্তন ?
সিঙ্গুরের বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা অরূপকুমার দাস বলেন, "সময়ের সঙ্গে সঙ্গে অনেক কিছুর পরিবর্তন হচ্ছে ৷ আগামী দিনে আরও অনেক কিছুর পরিবর্তন হবে ৷ যেটা হবে সেটা সমাজকে নিয়ে, মানুষকে নিয়ে, সিঙ্গুরের মানুষের চাহিদাপূরণের জন্য করা হবে ৷ কোনও মানুষ এই নাম পরিবর্তন নিয়ে একবারও প্রতিবাদ করেনি ৷"
এরপরেই নাম না-করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে সিঙ্গুর আন্দোলনের নামে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার অভিযোগ তুলেছেন অরূপকুমার দাস ৷ তিনি বলেন, "সিঙ্গুর আন্দোলনের ফলে একটি রাজনৈতিক দল তার ক্ষমতা লাভ করেছিল ৷ তারা বিত্তবান হয়েছে ৷ আর সিঙ্গুরের মানুষ গরিব হয়েছে ৷ এই আন্দোলনের ফলে সিঙ্গুরে উন্নয়নের বদলে অবনতি হয়েছে ৷ সেই জন্যই তো সিঙ্গুরের মানুষ এই পরিবর্তন করেছে ৷"