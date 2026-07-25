'কী করেছিস ববি' ! ক্যাগ রিপোর্টকে হাতিয়ার করে প্রাক্তন মন্ত্রীকে খোঁচা বর্তমানের
বিধানসভায় পেশ হল বিগত সরকারের আমলের 28টি ক্যাগ রিপোর্ট ৷ আলোচনার জন্য বিশেষ অধিবেশন ডাকার কথা ঘোষণা অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্তর ৷
Published : July 25, 2026 at 6:18 PM IST
কলকাতা, 25 জুলাই: ক্যাগ রিপোর্টকে কেন্দ্র করে শনিবার বিধানসভা উত্তপ্ত হয়ে উঠল ৷ কিন্তু, পরিস্থিতি হালকা করে দিল সামান্য রসিকতা ৷ বিধানসভায় সিএজি বা ক্যাগের অডিট রিপোর্টকে হাতিয়ার করে প্রাক্তন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমকে খোঁচা দিতে ছাড়লেন না রাজ্যের বর্তমান শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় ৷
প্রসঙ্গত, দু’জনেই মমতার সঙ্গ ছেড়েছেন ৷ একজন 2024 লোকসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল ছেড়েছিলেন ৷ পরবর্তীতে বিধানসভা নির্বাচনে জিতে রাজ্য সরকারের নতুন শিল্পমন্ত্রী হয়েছেন ৷ অন্যদিকে, ফিরহাদ আগের সরকারের প্রভাবশালী মন্ত্রী ছিলেন ৷ তবে, সরকার বদলের পর 'কালীঘাট তৃণমূল' ছেড়ে তিনি ঋতব্রত শিবিরে যোগ দিয়েছেন ৷ তবুও, বিধানসভায় একে অপরের বিরোধী তাঁরা ৷ তাই শনিবার ক্যাগ রিপোর্ট পেশ হতেই প্রাক্তন মন্ত্রীকে সামনে পেয়ে খোঁচা মারতে ছাড়লেন না তাপস রায় ৷
এ দিন বিধানসভায় মোট 28টি ক্যাগ রিপোর্ট পেশ করেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত ৷ রিপোর্ট পেশের পর তিনি বলেন, "এর জন্য স্পেশাল সেশন হবে ৷ বিগত সরকারের যা ত্রুটি, তা পেশ করা গুরুত্বপূর্ণ ৷ এই রিপোর্ট দেখে বুঝতে পারবেন, বাংলা কেন আর্থিকভাবে পিছিয়ে ৷"
ক্যাগের এই 28টি রিপোর্টের বহর দেখে মুচকি হেসে ফিরহাদকে উদ্দেশ্য করে টিপ্পনি কাটেন শিল্পমন্ত্রী তাপস ৷ ববির দিকে তাকিয়ে তিনি বলে ওঠেন, "কী করেছিস ববি !" উত্তপ্ত পরিবেশের মধ্যেও তাপসের এই চটজলদি মন্তব্য মুহূর্তের মধ্যে বিধানসভা কক্ষে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে ৷ তবে, বিষয়টি নিয়ে চরম রাজনৈতিক আক্রমণ শানিয়েছেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷
সেবাশ্রয় ও ক্যাগ রিপোর্ট ইস্যুতে সরব হয়ে তিনি বলেন, "ধীর গতিতে তৃণমূলের সর্বোচ্চ স্তরে দুর্নীতি হয়েছে ৷ ক্যাগ রিপোর্ট পেশ না করা আরও বড় দুর্নীতি ৷ সেবাশ্রয় নিয়ে তদন্ত কমিটি গঠন করা হোক ৷ যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত, তাঁদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হোক ৷ খালি হাউজে বলে লাভ হবে না ৷ যাঁরা জড়িত, তাঁদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ সই জাল-কাণ্ডের মতো থেমে থাকলে চলবে না ৷"
আমফান দুর্নীতি-সহ নানা অভিযোগের তদন্ত শেষে সিএজি যে রিপোর্ট দিয়েছিল, শনিবার সেগুলি পেশ করা হয়েছে ৷ পেশ হওয়া 28টি রিপোর্ট নিয়ে পরবর্তী অধিবেশনে বিস্তারিত আলোচনা ও সুপারিশের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ৷ এ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী গত বুধবারই বলেছিলেন, "যেখানে দুর্নীতির প্রমাণ মিলবে, সে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রী বা যত বড় নেতাই তিনি হোন, তাঁদের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়েরের জন্য রাজ্যপালের কাছে সুপারিশ করা হবে ৷"
সিএজি-র রিপোর্ট ও সেবাশ্রয় ইস্যুতে বিধানসভার বাদল অধিবেশন যে আগামী দিনে আরও উত্তপ্ত হবে, তার ইঙ্গিত শনিবারেই মিলেছে ৷ তবে, এই উত্তপ্ত রাজনৈতিক আবহের মধ্যে বিধানসভার অলিন্দে আলাদা জায়গা করে নিল তাপস রায়ের রসিকতা ৷