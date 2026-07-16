একদিনে জোড়া ধাক্কা ! ঋতব্রত শিবিরে কি তাপস, 'কালীঘাট তৃণমূলে'র সঙ্গ ছাড়লেন মণীশ
শুক্রবার ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসা মণীশ গুপ্তর ৷
Published : July 16, 2026 at 10:05 PM IST
কলকাতা, 16 জুলাই: 'কালীঘাট তৃণমূল' শিবিরে ফের বড়সড় ভাঙন ৷ ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল ক্ষমতাচ্যুত হতেই শুরু হয়েছে রক্তক্ষরণ ৷ এবার একদিনে জোড়া ধাক্কা খেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সকালে কোয়েল মল্লিকের রাজ্যসভার আসন থেকে পদত্যাগের বিষয়টি জানা ছিল আগে থেকেই ৷ কিন্তু, বেলা বাড়তেই আরও দুই ধাক্কা এল কালীঘাট শিবিরের ৷
একদিকে জানা গেল মমতার হাত ছেড়ে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরে নাম লেখাতে চলেছেন রাজারহাট-নিউটাউনের প্রাক্তন বিধায়ক তাপস চট্টোপাধ্যায় ৷ অন্যদিকে, 21 জুলাইয়ের ঠিক আগেই দলত্যাগ করলেন রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী তথা অবসরপ্রাপ্ত আমলা মণীশ গুপ্ত ৷ উল্লেখ্য, 1993 সালের 21 জুলাই পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান 13 জন যুব কংগ্রেস কর্মী ৷ সে সময় রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন মণীশ ৷ একুশে জলাইয়ের ঘটনা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অ্যাধ্যায় ৷ গত 33 বছর ধরে এই ঘটনার প্রতিবাদে তিনি নিয়মিত সভা করেন তিনি ৷ আর সেই ঘটনার 'নেপথ্য নায়ক'কে দলে নিয়ে সমালোচিত হয়েছিলেন মমতা ৷ এবার সেই মণীশই দল ছাড়লেন ৷
2026 সালের নির্বাচনে রাজারহাট-নিউটাউন কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী পীযূষ কনোড়িয়ার কাছে মাত্র 316 ভোটে হেরে যান তাপস ৷ এই হারের পর মমতা স্বয়ং গণনায় কারচুপির অভিযোগ তুলেছিলেন ৷ তাঁর দাবি ছিল, তাপস জিতেছেন, তাঁকে জোর করে হারানো হয়েছে ৷ সেই তাপসই এবার কালীঘাটের সঙ্গ ছাড়ছেন ৷ প্রাক্তন এই সিপিএম নেতা দলের ভিতরে 'অভিষেকের লোক' বলেই পরিচিত ছিলেন ৷ রাজারহাটের রাজনীতিতে তাঁর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী সব্যসাচী দত্তও এখন জেলে ৷
এই শূন্যতায় তাপস পা বাড়াচ্ছেন ঋতব্রত শিবিরে ৷ বিধায়কের ঘনিষ্ঠ মহল থেকে জানা গিয়েছে, আগামিকাল তিনি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করবেন ৷ শোনা যাচ্ছে, তাঁকে বারাসত সাংগঠনিক জেলার সভাপতির দায়িত্ব দেওয়া হতে পারে ৷ দলবদল নিয়ে জল্পনা উড়িয়ে দেননি তাপস ৷ তিনি কেবল বলেছেন, "এখনই এসব নিয়ে বলব-না ৷ সময় হলেই জানতে পারবেন ৷ একটু অপেক্ষা করুন না, সব জানতে পারবেন ৷"
তাপসের দলবদলের জল্পনার দিনেই তৃণমূল ছাড়ার কথা ঘোষণা করেছেন মণীশ গুপ্ত ৷ সংবাদমাধ্যমকে মণীশ জানিয়েছেন, তিনি এখনও ইস্তফাপত্র পাঠাননি ৷ তাঁর কথায়, "এই দলটায় আমার আর কিছু করার নেই ৷ তাই অযথা সময় নষ্ট না-করে ছেড়েই দিলাম ৷ পরে অবশ্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দেব ৷" তৃণমূল ছেড়ে মণীশ অবশ্য বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ ৷ তিনি বলেন, "এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী, শুভেন্দু অধিকারী, তিনি অত্যন্ত দক্ষ প্রশাসক ৷ আশা করি, বাংলাকে তিনি নতুন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন ৷" তিনি বিজেপিতে যোগ দেবেন কি না, তা নিয়ে অবশ্য মুখ খোলেননি মণীশ ৷
বিধানসভা ভোটের পর থেকেই কার্যত টুকরো-টুকরো হয়ে গিয়েছে তৃণমূল ৷ জয়ী বিধায়কদের অনেকেই ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন শিবিরে ভিড়েছেন ৷ দলের চেয়ারপার্সন পদ থেকে মমতাকে সরিয়ে দিয়ে তাঁরাই 'আসল তৃণমূল' বলে দাবি করছেন ৷ বুধবারই এই শিবিরে যোগ দিয়েছেন কামারহাটির বিধায়ক মদন মিত্র ৷ অন্যদিকে, সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে 20 জন সাংসদ 'এনসিপিআই' নামে নতুন দলে যোগ দিয়েছেন ৷ কাকলি আবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দুকে চিঠি লিখে 33 বছর আগের 21 জুলাইয়ের গুলিচালনার ঘটনায় মণীশ গুপ্তর বিরুদ্ধে নতুন করে তদন্তের দাবি জানিয়েছেন ৷
আদালতের নির্দেশে এবার দুই শিবির আলাদাভাবে 21 জুলাই পালন করছে ৷ দলের এই চরম ডামাডোলের মাঝেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বার্তা দিয়েছেন, যাঁদের যাওয়ার তাঁরা যেন 21 জুলাইয়ের আগেই দল ছেড়ে চলে যান ৷ এরপর নতুন করে দল গোছাবেন তিনি ৷ মমতার সেই বার্তার পরই একদিনে 'কালীঘাট তৃণমূলে' জোড়া উইকেটের পতন রাজ্য রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করল ৷