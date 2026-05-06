মমতার পতনে খুশি তামান্নার মা, শুভেচ্ছা জানালেন আরজি করের নির্যাতিতার মা-কে
পুলিশি নির্যাতনের হাত থেকে বাঁচবেন, এতেই খুশি তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখ ৷
Published : May 6, 2026 at 6:13 PM IST
কলকাতা, 6 মে: ছাব্বিশের নির্বাচনে পতন ঘটল মমতা বন্দোপাধ্যায়ের 15 বছরের শাসনকালের ৷ তৃণমূল নেত্রী নিজেও হেরেছেন ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে ৷ তাতেই খুশি নদিয়ার কালীগঞ্জে নিহত ছোট্ট তামান্না খাতুনের মা সাবিনা ইয়াসমিন শেখ ৷ যাঁকে কালীগঞ্জ বিধানসভায় প্রার্থী করেছিল সিপিআইএম ৷ তিনি নিজে হারলেও তৃণমূলের পরাজয়ে অনেকটাই খুশি ৷
শুধু তাই নয়, উত্তর 24 পরগনা জেলার পানিহাটি বিধানসভায় সিপিআইএম প্রার্থী কলতান দাশগুপ্ত পরাজিত হয়েছেন ৷ জয়ী হয়েছেন বিজেপি প্রার্থী তথা আরজি করের নির্যাতিতা চিকিৎসকের মা ৷ তাতেও খুশি হয়েছেন সাবিনা ৷ কেন বিজেপি প্রার্থীর জয়ে খুশি হয়েছেন তিনি ? প্রশ্ন করতেই সাবিনা ইয়াসমিন শেখ রাজনৈতিক মতাদর্শ দূরে সরিয়ে মানবিকতার যুক্তি দিচ্ছেন ৷
ইটিভি ভারতকে সাবিনা বলেন, "সরকার পালটেছে, তাতেই আমি খুশি ৷ আমার যে লড়াই সেটা চলতে থাকবে ৷ আমার রাজনৈতিক কাজকর্ম একইভাবে চলবে ৷ এই মুহূর্তে চোরদের সরকার চলে যাওয়াতেই আমি খুশি ৷" আরজি করের নির্যাতিতার মায়ের জয় নিয়ে তিনি বলেন, "আমি পরাজিত হলেও, আর এক মা জিতেছেন ৷ সেই মায়ের জন্যে খুশি ৷ রাজনীতির লড়াই আলাদা ৷ সন্তানহারা মায়ের লড়াইকে কুর্নিশ জানাই ৷ আশাকরি উনি এবার নিজের মেয়ের বিচারের দাবিতে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন ৷ বিচার পেতে মরিয়া হয়ে উঠবেন ৷ নতুন সরকার সেই কাজে সাহায্য করবে ৷"
সাবিনা ইয়াসমিন শেখ বা তাঁর পরিবার শুধু খুশিই নন ৷ বরং আগের থেকে অনেকটাই সুরক্ষিত ও নিরাপদ অনুভব করছেন কালীগঞ্জের মানুষজন ৷ নিজেদের সুরক্ষিত মনে করছেন তাঁরা ৷ সাবিনা বলেন, "এখন তো চোর-গুন্ডাদের সরকার নেই ৷ পুলিশও আমার মেয়ের খুনিদের কথা শুনবে না ৷ আমাদের অযথা হেনস্তা করা হবে না ৷ চোর তৃণমূল কংগ্রেস সরকার তৈরি করলে আমাদের উপর আবার আক্রমণ হতো ৷ পুলিশ হেনস্তা করত ৷"
উল্লেখ্য, গতবছর কালীগঞ্জ উপনির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী আলিফা আহমেদের বিজয় মিছিল থেকে ছোড়া বোমার আঘাতে ছোট্ট তামান্নার মৃত্যু হয় ৷ যা নিয়ে রাজ্য রাজনীতি উত্তাল হয়ে ওঠে ৷ একইভাবে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়ার ধর্ষণ ও খুন-কাণ্ডে দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে প্রতিবাদ ও আন্দোলন বিদেশে পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছিল ৷
এরপর এই দুই মা-কে ভোটের ময়দানে নামতে দেখা যায় ৷ বিজেপির হয়ে প্রার্থী হন আরজি করের নির্যাতিতার মা ৷ তিনি জয়ী হন ৷ সিপিআইএম প্রার্থী হয়েছিলেন সাবিনা ইয়াসমিন শেখ ৷ তবে, তিনি পরাজিত হয়েছেন ৷ পতন ঘটেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল সরকারের ৷ তাই এখন সুবিচারের আশায় বুক বাঁধছেন তামান্না’র মা ৷