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34 কোটি টাকার সরকারি চাল নয়ছয়, গ্রেফতার অনুব্রত ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেট-পাণ্ডা

ধৃতের নাম রাজীব ভট্টাচার্য৷ তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কেও গ্রেফতার করা হয়েছে৷ আদালত দু’জনকেই সাতদিনের পুলিশি হেফাজতে পাঠিয়েছে৷

Rice Syndicate Kingpin Arrested
রাজীব ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 4, 2026 at 6:06 PM IST

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সাঁইথিয়া, 4 জুন: কোটি কোটি টাকার সরকারি চাল আত্মসাতের অভিযোগে অবশেষে গ্রেফতার হলেন বীরভূমের চালকল সিন্ডিকেটের ‘অঘোষিত সম্রাট’ রাজীব ভট্টাচার্য। অনুব্রত মণ্ডলের ঘনিষ্ঠ হিসাবে পরিচিত এই রাজীব আহমদপুর অঞ্চল তৃণমূলের সভাপতি পদেও আছেন৷ গরুপাচার মামলাতেও তাঁর নাম জড়িয়েছিল৷ এছাড়াও, একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে।

আহমদপুরের একটি রাইস মিলে অতর্কিতে হানা দিয়ে সাঁইথিয়া থানার পুলিশ রাজীব ও তাঁর ব্যবসায়িক পার্টনার চন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়কে হাতেনাতে ধরে। ধৃত দু’জনেরই বাড়ি আহমদপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতদের বিরুদ্ধে সাঁইথিয়া থানায় দু’টি ও পুরুলিয়ার পাড়া থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেছিল খাদ্য দফতর। সব মিলিয়ে প্রায় 11 হাজার 300 মেট্রিক টন সরকারি চাল খোলা বাজারে পাচার ও আত্মসাতের গুরুতর অভিযোগ রয়েছে তাঁদের বিরুদ্ধে, যার বর্তমান বাজারমূল্য প্রায় 34 কোটি টাকা।

34 কোটি টাকার সরকারি চাল নয়ছয়, গ্রেফতার অনুব্রত ঘনিষ্ঠ সিন্ডিকেট-পাণ্ডা (ইটিভি ভারত)

এদিন, ধৃতদের সিউড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়৷ আবেদন অনুযায়ী ধৃতদের সাতদিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

উল্লেখ্য, একদা বীরভূম জেলা রাজনীতির দাপুটে নেতা অনুব্রত মণ্ডলের অত্যন্ত বিশ্বস্ত ও ‘ছায়াসঙ্গী’ ছিলেন এই রাজীব ভট্টাচার্য। 2022 সালে গরুপাচার ও আর্থিক তছরুপের মামলায় অনুব্রত গ্রেফতার হওয়ার পরেই সিবিআই ও ইডির নজরে আসেন এই রাইস মিল মালিক। কেন্দ্রীয় তদন্তকারীদের সূত্রে জানা যায়, অনুব্রতর স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য 66 লক্ষ টাকা দিয়েছিলেন এই রাজীবই। এমনকি এই আর্থিক লেনদেনের উৎস খুঁজতে দিল্লির সদর দফতরে তাঁকে টানা তিনদিন ম্যারাথন জেরা করেছিলেন তদন্তকারী অফিসারেরা।

Rice Syndicate Kingpin Arrested
রাজীব ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

অনুব্রতর একাধিক বেনামি চালকলের দেখভাল ও আর্থিক লেনদেনও পিছন থেকে রাজীবই নিয়ন্ত্রণ করতেন বলে অভিযোগ। স্থানীয়দের দাবি, রাজীবের স্ত্রী আহমদপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান ও একটি স্কুলের শিক্ষিকা। ক্ষমতা ও দুর্নীতির দাপটে পঞ্চায়েত ভবন বা স্কুল, কোথাওই তাঁর দেখা মেলেনি এতকাল।

খাদ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্য সরকারের সঙ্গে হওয়া চুক্তি অনুযায়ী কৃষকদের থেকে কেনা ধান থেকে চাল তৈরি করার জন্য রাজীবদের চালকলে পাঠানো হয়েছিল। সরকারি নিয়ম অনুযায়ী, সেই ধান থেকে চাল তৈরি করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরকারি গুদামে ফেরত দেওয়ার কথা। কিন্তু, সাঁইথিয়ার দু’টি ও পুরুলিয়ার একটি মিল মিলিয়ে প্রায় 11 হাজার 300 মেট্রিক টন চাল সরকারি খাতায় আর জমা পড়েনি। এরপর খাদ্য দফতরের একটি উচ্চপর্যায়ের টিম আচমকা মিলগুলি পরিদর্শন করে দেখতে পায়, খাতায়-কলমে যে বিপুল পরিমাণ চাল মজুত থাকার কথা, বাস্তবে সেখানে শুধুই শূন্যতা ছিল।

Rice Syndicate Kingpin Arrested
রাজীব ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

দফায় দফায় নোটিশ পাঠানো সত্ত্বেও রাজীবরা কোনও সদুত্তর দিতে না পারায় অবশেষে খাদ্য দফতরের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ বিশ্বাসভঙ্গ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, প্রতারণা, জালিয়াতি ও অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের কঠোর ধারায় মামলা রুজু করে এই দু’জনকে গ্রেফতার করে।

আহমদপুরের অলিগলিতে কান পাতলে আজও শোনা যায় রাজীবের লটারির টিকিট বিক্রেতা থেকে কোটি কোটি টাকার রাইস মিলের মালিক হওয়ার সেই রূপকথার মতো উত্থানের কাহিনি। বীরভূমের রাজনৈতিক মহলে এটি ‘ওপেন সিক্রেট’ যে, রাজীবের কলকারখানায় আসলে খাটত জেলার এক শীর্ষ প্রভাবশালী নেতার টাকা।

Rice Syndicate Kingpin Arrested
রাজীব ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

এখন প্রশ্ন উঠছে, এই কেলেঙ্কারি কয়েক বছর আগের হলেও এতদিন কেন চুপ ছিল খাদ্য দফতর? নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক আধিকারিকের স্পষ্ট স্বীকারোক্তি, ‘‘এতদিন মাথার ওপর প্রভাবশালী নেতার হাত ও রাজনৈতিক দাপট থাকায় চাইলেও কোনও পদক্ষেপ করা যায়নি।’’

Rice Syndicate Kingpin Arrested
রাজীব ভট্টাচার্য (নিজস্ব ছবি)

তদন্তে উঠে এসেছে দুর্নীতির এক অভিনব কৌশল। জেলায় এক সময় লক্ষাধিক ভুয়ো রেশন কার্ড ছিল৷ সেই ভুয়ো কার্ডগুলোয় প্রতি মাসে যে বিপুল পরিমাণ চাল বরাদ্দ হতো, তা সাধারণ মানুষের কাছে না গিয়ে ঘুরপথে চলে আসত রাজীবের মিলেই। পরে সেই চালই নতুন বস্তায় ভরে ফের সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। খাদ্য দফতরের একাংশের সঙ্গে ‘গোপন সেটিং’ ও জেলার সিংহভাগ ধান ক্রয় কেন্দ্র বা সিপিসি নিজের কুক্ষিগত করে এই বিপুল দুর্নীতি চালানো হতো বলে অভিযোগ। রাজনৈতিক পেশীশক্তি খাটিয়ে অন্য মিলগুলিকে কোণঠাসা করে রাখা এই ‘রাইস মিল সম্রাটের’ পতনে জেলা রাজনীতিতে এখন তীব্র আলোড়ন।

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TAGGED:

ANUBRATA MONDAL
রাজীব ভট্টাচার্য
চালকল সিন্ডিকেট
TRINAMOOL CONGRESS
RICE SYNDICATE KINGPIN ARRESTED

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