রবীন্দ্রজয়ন্তীতে শপথ নিতে পারেন বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী

রবীন্দ্রজয়ন্তীতে শপথ নিতে পারেন বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রী
একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে প্রথমবার বাংলায় সরকার গড়তে চলেছে বিজেপি৷
Published : May 4, 2026 at 8:16 PM IST
কলকাতা, 4 মে: বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তীতে বাংলার প্রথম বিজেপি সরকার শপথগ্রহণ করতে পারে৷ বিজেপি সূত্রে এমনই খবর পাওয়া গিয়েছে৷
আজ, সোমবার বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশিত হয়েছে৷ এই প্রতিবেদন যখন লেখা হচ্ছে, সেই সময়ের হিসেব অনুযায়ী, 91টি আসনে জয়ী হয়েছে বিজেপি৷ এগিয়ে আছে 115টি আসনে৷ সব মিলিয়ে 206টি আসন বিজেপির দখলে আসতে চলেছে৷
ফলে বাংলায় বিজেপির সরকার গঠন যে এখন সময়ের অপেক্ষা, তা বলার প্রয়োজনই নেই৷ এই পরিস্থিতিতে তাই সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপি৷ গেরুয়া শিবির সূত্রে খবর, এই সপ্তাহের শেষে, অর্থাৎ শনিবার এই শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হতে চলেছে৷
শনিবার দিনটিকেও বাছা হয়েছে বাঙালি অস্মিতার কথা মাথায় রেখে৷ কারণ, শনিবার বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন৷ সেই কারণে শনিবার দিনটিকেই বাংলায় বিজেপির প্রথম মুখ্যমন্ত্রীর শপথগ্রহণের জন্য চূড়ান্ত করার বিষয়ে ভাবনাচিন্তা করছে বিজেপি৷
উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারের শেষ জনসভায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলে গিয়েছিলেন যে বিজেপির সরকারের শপথে তিনি আবার আসবেন৷ ফলে শনিবার হোক বা অন্যদিন প্রধানমন্ত্রী মোদি অবশ্যই যে আসবেন, তা বলাই বাহুল্য৷ তাঁর সঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার একাধিক সদস্য এবং বিজেপির বিভিন্ন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীরাও হয়তো থাকবেন৷ তবে কারা কারা থাকবেন, সেই বিষয়টি এখনও স্পষ্ট হয়নি৷
পাশাপাশি স্পষ্ট হয়নি যে বিজেপি কাকে এ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী করবে৷ ফলে শপথগ্রহণে অতিথিদের তালিকার পাশাপাশি মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই উত্তর জানতেও আগ্রহী বঙ্গবাসী৷
প্রসঙ্গত, পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করে নির্বাচন কমিশন৷ দুই দফায় ভোট হয়৷ প্রথম দফায় ভোট হয় 23 এপ্রিল৷ দ্বিতীয় দফায় 29 এপ্রিল ভোটগ্রহণ করা হয়৷ আজ ফলাফল প্রকাশিত হয়৷ সেই ফলাফলে স্পষ্ট যে বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে বাংলায়৷ প্রধান বিরোধী দল হতে চলেছে তৃণমূল কংগ্রেস৷
অন্যদিকে নির্বাচন কমিশনও ভোটের ফলাফলের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি নিয়ে প্রস্তুতি নিতে শুরু করেছে৷ সূত্রের খবর, আগামিকাল, মঙ্গলবার আসছেন নির্বাচন কমিশনের প্রিন্সিপ্যাল সেক্রেটারি এস বি যোশী ও সেক্রেটারি সুজিত কুমার মিশ্র।আগামিকালই 2026 সালের রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলের চূড়ান্ত তালিকা তৈরি করা হবে। আগামী বুধবার সকালে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ কুমার আগরওয়াল এবং প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এসবি যোশী রাজ্যপাল আরএন রবির কাছে সেই তালিকা নিয়ে উপস্থিত হবেন। এরপর গেজেট নোটিফিকেশন প্রকাশিত হবে।