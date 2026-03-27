রেলকে এখনও শো-কজের উত্তর দেননি স্বপ্না, আইনের গেরোয় আটকে প্রার্থী হওয়া

আগামী সোমবার রেলের কাছে স্বপ্না বর্মনকে বয়ান রেকর্ড করতে হবে, সেদিনই রেলকেও এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, শুক্রবার নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ৷

আইনের গেরোয় আটকে স্বপ্না বর্মনের প্রার্থী হওয়া (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 7:37 PM IST

জলপাইগুড়ি, 27 মার্চ: এশিয়াডে সোনাজয়ী অ্যাথলিট স্বপ্না বর্মনের বিধানসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়া নিয়ে জটিলতা যেন কাটতেই চাইছে না৷ আদালতের নির্দেশে ইতিমধ্যেই তিনি দু’বার রেলের কাছে চাকরি থেকে অব্যাহতি চেয়ে আবেদন করেছেন৷ কিন্তু এখনও পর্যন্ত তাঁকে রেল এনওসি দেয়নি৷

সেই কারণেই স্বপ্নার জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ আসন থেকে তৃণমূলের প্রার্থী হওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে৷ শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ নির্দেশ দিয়েছে যে আগামী সোমবার রেলের কাছে স্বপ্নাকে বয়ান রেকর্ড করাতে হবে৷ তার পর স্বপ্নাকে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে রেলকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে৷ আর অবিলম্বে বিষয়টি জানাতে হবে স্বপ্নাকে৷

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ (নিজস্ব ছবি)

এর পর আবার আগামী 6 এপ্রিল সার্কিট বেঞ্চ বসবে৷ সেদিন আবার এই মামলার শুনানি হবে৷ ওইদিনই আবার প্রথম দফার ভোটের মনোনয়ন পেশের শেষদিন৷ রাজগঞ্জের ভোট প্রথম দফাতেই৷ তাই তার আগে রেল যদি তাঁকে অব্যাহতি না দেয়, সেক্ষেত্রে মনোনয়নের শেষদিন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে স্বপ্নাকে৷ অথবা সরাসরি কলকাতা হাইকোর্টের মূল বেঞ্চে আবেদন করতে হবে৷

স্বপ্না বর্মনের চাকরি নিয়ে জটিলতা

কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরিতে কর্মরত অবস্থায় কোনও রাজনৈতিক দলে যোগ দেওয়া যায় না৷ কিন্তু এশিয়াডে সোনাজয়ী ও অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্রীড়াবিদ স্বপ্না বর্মন চাকরি না ছেড়েই গত 27 ফেব্রুয়ারি তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন৷ এর পরই তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় রেল৷ তাঁর বিরুদ্ধে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ এনে তদন্ত শুরু হয়৷ স্বপ্নাকে শোকজও করা হয়৷

রেলের দাবি, সেই শোকজের উত্তর না দিয়েই চাকরি থেকে অব্যাহতি চান স্বপ্না বর্মন৷ কিন্তু তাঁকে অব্যাহতি দেয়নি রেল৷ এর পর স্বপ্না বর্মন আদালতের দ্বারস্থ হন৷ তিনি মামলা দায়ের করেন কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে৷ গত মঙ্গলবার মামলার শুনানি হয় বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের এজলাসে৷

স্বপ্না বর্মন (নিজস্ব ছবি)

সেখানে রেলের তরফে জানানো হয় যে স্বপ্না যদি ভুল স্বীকার করে চিঠি দেন এবং চাকরিতে পাওয়া সমস্ত আর্থিক সুবিধা ও ছুটিতে থাকার সময়ে নেওয়া বেতন ফেরত দিতে রাজি হন, তা হলে অব্যাহতি দেওয়ার বিষয়ে রেল সিদ্ধান্ত নেবে৷ সেই মতো আদালত গত মঙ্গলবার বিকেল 5টার মধ্যে স্বপ্নাকে রেলের কাছে ক্ষমা চাওয়ার নির্দেশ দেয়৷ একই সঙ্গে আদালত সেদিন জানিয়েছিল যে আজ, শুক্রবার এই মামলার শুনানি হবে৷

যদিও বুধবারই রেলের তরফে এই বিষয়ে আদালতের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়৷ সেখানে জানানো হয় যে স্বপ্না বর্মন রেলকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ইমেল তো করেছেন, কিন্তু ক্ষমা চাননি৷ এর পর আদালত ফের স্বপ্নাকে রেলকে চিঠি দিতে বলে৷ সেই মতো আলিপুরদুয়ারে গিয়ে স্বপ্না রেলের কাছে চিঠি দেন৷

এদিন শুনানিতে কী হল?

শুক্রবার কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চে বিচারপতি গৌরাঙ্গ কান্তের এজলাসে এই মামলার শুনানি হয়৷ সেখানে আলিপুরদুয়ার ডিভিশনাল রেলওয়ের তরফে জানানো হয় যে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে স্বপ্নাকে যে শোকজ করা হয়েছিল, তার উত্তর এখনও মেলেনি৷ সেই প্রক্রিয়া শেষ না-করে কীভাবে অব্যাহতি দেওয়া যায়৷ এমনটা করতে হলে, তা নিয়মের পরিপন্থী হয়ে যাবে৷

স্বপ্না বর্মনের তরফে দাবি করা হয়েছে, তিনি রেলের চাকরি থেকে অবসরকালীন কোনও সুযোগ-সুবিধা নেবেন না। একই সঙ্গে ভোটের প্রসঙ্গও তোলা হয়৷ জানানো হয়, স্বপ্না নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চান৷ আগামী 6 এপ্রিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষদিন। ফলে তাঁর চাকরি থেকে ইস্তফার বিষয়টি ঝুলে থাকলে, তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবেন না।

কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চ (নিজস্ব ছবি)

দু’পক্ষের পক্ষের বক্তব্য শোনার পর বিচারপতি নির্দেশ দেন, আগামী সোমবার রেলের ডিভিশনাল পার্সোনেল অফিসারের সঙ্গে দেখা করতে হবে স্বপ্না বর্মনকে৷ সেখানে শোকজের উত্তর হিসেবে বয়ান রেকর্ড করাতে হবে৷ এরপর রেল জানাবে স্বপ্নাকে চাকরি থেকে তারা অব্যাহতি দিচ্ছে কি না! তবে সেই সিদ্ধান্ত সেদিনই নিতে হবে৷ অবিলম্বে বিষয়টি স্বপ্নাকে জানাতে হবে৷ মামলার পরবর্তী শুনানি হবে আগামী 6 এপ্রিল৷ কারণ, আগামিকাল থেকে সার্কিট বেঞ্চ বন্ধ হচ্ছে৷ আবার 6 এপ্রিল তা খুলবে৷

স্বপ্না কি মনোনয়ন জমা দিতে পারবেন?

এখন যা পরিস্থিতি, তার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে স্বপ্না বর্মনের জলপাইগুড়ির রাজগঞ্জ আসন থেকে প্রার্থী হওয়ার বিষয়টি বিশবাঁও জলে রয়ে গেল৷ কারণ, রেল তাঁকে অব্যাহতি দেবে কি না, সেই বিষয়টি স্পষ্ট নয়৷ তাছাড়া টাকা ফেরত দেওয়ার বিষয়টিও রয়েছে৷

সব মিলিয়ে এই বিষয়টি নিয়ে ফের সার্কিট বেঞ্চে 6 এপ্রিলের আগে আসতে পারবেন না স্বপ্না বর্মন৷ সেদিনও যদি নিষ্পত্তি না হয়, সেক্ষেত্রে ভোটে লড়াও হবে না তাঁর৷ এখানে একমাত্র উপায় কলকাতা হাইকোর্টের মূল বেঞ্চে আবেদন করা৷ সোমবারের পর কি সেই পথেই হাঁটবেন স্বপ্না!

কী বলছেন স্বপ্না বর্মন?

মঙ্গল ও বুধবার আদালতে উপস্থিত হলেও সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও প্রতিক্রিয়া দেননি স্বপ্না বর্মন৷ শুক্রবার অবশ্য তিনি মুখ খুলেছেন৷ তিনি বলেন, ‘‘আমার মামলাটি বিচারাধীন রয়েছে৷ আগামীতে কী হচ্ছে পরে জানাব।’’ রেল চাকরি থেকে অব্যাহতি দিয়েছে কি না জানতে চাইলে, স্বপ্না বলেন, ‘‘এখনই কিছু বলতে পারছি না। পরে বিষদে জানাব।’’

রেলের কী বক্তব্য?

এই মামলায় রেলের হয়ে সওয়াল করছেন ডেপুটি সলিসিটার জেনারেল সুদীপ্ত মজুমদার৷ তিনি এদিন বলেন, ‘‘আজ স্বপ্না বর্মনের মামলাটি উঠেছিল। বিচারপতি আগামী সোমবার স্বপ্নাকে সংশ্লিষ্ট রেলের আধিকারিকের সামনে উপস্থিত হতে বলেছেন। রেল স্বপ্নাকে শো-কজ করেছে শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে। কিন্তু সেই শো-কজের জবাব এখনও রেলকে দেননি স্বপ্না। গত 6 মার্চ স্বপ্নাকে রেল শো-কজ করে। দশদিনের মধ্যে শো-কজের উত্তর দিতে বলা হয়েছিল৷ কিন্তু স্বপ্না সেই জবাব দেননি।’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘আজ রেল তাদের বক্তব্য পেশ করেছে। যেহেতু স্বপ্নার বিরুদ্ধে একটা শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগ আছে, তাই সেটার তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত পরবর্তী পদক্ষেপ করা যাবে না৷ সেটাও জানানো হয়েছে। সোমবারের মধ্যে রেলকে সিদ্ধান্ত জানাতে বলেছে আদালত৷ কিন্তু রেল আইনের বাইরে গিয়ে কোনোভাবেই কাজ করতে পারবে না বলে আমরা জানিয়েছি।’’

