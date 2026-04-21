পিলারও ওঠেনি ! হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতে গিয়ে মমতার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ স্বপনের

পিলারও ওঠেনি ! হরিচাঁদ-গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতে গিয়ে মমতার বিরুদ্ধে মিথ্যাচারের অভিযোগ স্বপনের
ভবন তৈরি না-হলেও পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে বলে দাবি করলেন মমতাবালা ঠাকুর ৷ শীঘ্রই ভবন তৈরির কাজও শুরু হবে বলে দাবি তাঁর ৷
Published : April 21, 2026 at 6:07 PM IST
বনগাঁ, 21 এপ্রিল: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে ছোট-বড় নেতাদের মুখে শোনা যায়, মতুয়াদের জন্য হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করেছে রাজ্য সরকার ৷ এবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরির জন্য প্রস্তাবিত সেই জমিতে বিশ্ববিদ্যালয় খুঁজতে গেলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার ৷ আর গিয়ে দেখলেন, বিশ্ববিদ্যালয় তো দূর, নিদেনপক্ষে একটা পিলারও ওঠেনি ৷
আর ভবনহীন জমি দেখে বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার প্রশ্ন তুললেন, "এখানে ইউনিভার্সিটি কোথায় ? এখানে তো সাপ আর রাতে শিয়াল থাকে, কু-কর্ম চলে ৷ সেই ইউনিভার্সিটি হয়েছে !" যদিও তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, স্বপন মজুমদার কিছুই জানেন না ৷ হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷
উল্লেখ্য, উত্তর 24 পরগনার চাঁদপাড়ার কৃষি মাণ্ডিতে ভোট প্রচারে গিয়েছিলেন বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী স্বপন মজুমদার ৷ দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সেখানে ভোট প্রচার সারেন তিনি ৷ প্রচারের মাঝে চা-চক্র এবং কর্মী-সমর্থকদের আনা কেক কেটে নিজের জন্মদিনও পালন করেন বিজেপি প্রার্থী ৷
প্রচার সেরে ফেরার পথে কৃষি মাণ্ডির পাশে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন তৈরির প্রস্তাবিত জমি নজরে আসে তাঁর ৷ তাই গাড়ি থামিয়ে সোজা সেই জমিতে নেমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন কোথায়, তার খোঁজ নিতে নেমে পড়েন ৷ কিন্তু, সেই জমিতে নেমে আট বছর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের করা শিলান্যাসের সাইনবোর্ড ছাড়া কিছুই দেখতে পেলেন না বিজেপির প্রার্থী ৷ ফাঁকা মাঠ দেখে কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে স্বপনের প্রশ্ন, "এখানে ইউনিভার্সিটি কোথায় ?"
পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপি প্রার্থী বলেন, "আমি এসেছিলাম হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ইউনিভার্সিটি খুঁজতে ৷ কিন্তু দেখলাম ফাঁকা জমি ৷ শুনলাম, এখানে রাতে শিয়াল আর বেজি ঘোরে, মদের আসর বসে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দুষ্টু ভাইয়েরা কু-কর্মের ইউনিভার্সিটি করেছে ৷ এখানে ছেলেমেয়েরা পড়াশোনা করে সুশিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সমাজের কাজে লাগবে, দেশের কাজে লাগবে, সেই ইউনিভার্সিটিই হয়নি ৷"
স্বপন মজুমদারের সংযোজন, "মুখ্যমন্ত্রী ইউনিভার্সিটির নামে ভাঁওতাবাজি করে ও বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলে ভোট নেওয়ার কৌশল করেছিলেন ৷ হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ঠাকুরের নামে সেই ইউনিভার্সিটি আমরা দূরবীন দিয়েও খুঁজে পাইনি ৷ এই মিথ্যাচারের জবাব মতুয়ারা দেবে ৷" একই সঙ্গে স্বপনের আশ্বাস, আগামী দিনে বিজেপি ক্ষমতায় এলে তাঁর উদ্যোগে এখানে ইউনিভার্সিটি তৈরি হবে ৷
এ নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি সব্যসাচী ভট্ট বলেন, "পাঁচ বছর স্বপন মজুমদারকে দেখা যায়নি ৷ উনি কিছু জানেন না ৷ ইতিমধ্যেই ইউনিভার্সিটির পঠনপাঠন শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ ভবন নির্মাণের কাজের প্রক্রিয়া চলছে ৷"
এ নিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ তথা অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সংঘাধিপতি মমতাবালা ঠাকুর বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কী করেছেন, তা নিয়ে স্বপন মজুমদারকে ভাবতে হবে না ৷ তারা আগে জবাব দিক মোদি SIR করে মতুয়াদের ভোট কাটল কেন ? মতুয়াদের নাগরিকত্ব কাড়ল কেন ?"
একই সঙ্গে তিনি বলেন, "পি.আর. ঠাকুর গভর্নমেন্ট কলেজে ইউনিভার্সিটির পঠনপাঠন শুরু হয়েছে ৷ এতদিন স্থায়ীভাবে ভিসি দেয়নি, এখন দিয়েছে ৷ ভোটের কারণে কাজ শুরু করা যাচ্ছে না, ভোটের পর ভবন নির্মাণের কাজ শুরু হবে ৷"
প্রসঙ্গত, 2018 সালে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হরিচাঁদ গুরুচাঁদ ইউনিভার্সিটির ঘোষণা করেছিলেন ৷ উত্তর 24 পরগনার গাইঘাটা থানার চাঁদপাড়ার দেবীপুরে তার ভবন তৈরির জন্য শিলান্যাস হয় ৷ কিন্তু, আট বছর পেরিয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবন তৈরি হয়নি ৷