নন্দীগ্রাম ছাড়ছি, সম্পর্ক নয় ! 'আত্মীয়তা'র বার্তা দিয়ে 'গুন্ডাদের' হিসাব নেওয়ার হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

শুভেন্দু বলেন, 'আপনারা তো চাইলে গুন্ডাগুলোর বাড়ি থেকে ইট খুলে নিতে পারেন, কিন্তু আইন হাতে তুলে নেবেন না ৷ এদের সবার জায়গা হবে জেলখানায় ৷'

Published : May 24, 2026 at 6:06 PM IST

নন্দীগ্রাম, 24 মে: নন্দীগ্রামকে তিনি শুধু একটি বিধানসভা কেন্দ্র হিসেবে দেখেন না, এ কথা আগেও বহুবার বলেছেন শুভেন্দু অধিকারী । কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর প্রথমবার নন্দীগ্রামে এসে রবিবার যে ভাষণে তিনি নিজেকে 'আত্মীয়' বলে তুলে ধরলেন, তাতে স্পষ্ট হয়ে গেল, রাজনৈতিকভাবে এই জমির সঙ্গে নিজের সম্পর্ককে আরও গভীর ও আবেগঘন স্তরে নিয়ে যেতে চাইছেন তিনি । একইসঙ্গে সেই মঞ্চ থেকেই উঠে এল প্রশাসনিক কড়া বার্তা, রাজনৈতিক প্রতিশোধের অভিযোগ, উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে ভবিষ্যৎ অভিযানের ইঙ্গিত ।

বিধানসভা ভোটে নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুর, দুই কেন্দ্র থেকেই জয়ী হওয়ার পর সংবিধানের নিয়ম মেনে একটি আসন ছাড়তেই হত শুভেন্দুকে । শেষ পর্যন্ত নন্দীগ্রাম ছেড়ে ভবানীপুর রাখার সিদ্ধান্ত নেয় বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব । কিন্তু এই সিদ্ধান্ত যে স্থানীয় স্তরে একাংশ কর্মী-সমর্থকের মনে অনিশ্চয়তা তৈরি করেছে, তা বিলক্ষণ জানেন শুভেন্দুও । সেই কারণেই সভার শুরু থেকেই বারবার সম্পর্কের প্রশ্নটিকে সামনে আনেন তিনি।

তাঁর বক্তব্যে ছিল এক ধরনের আবেগঘন রাজনৈতিক পুনর্নির্মাণের চেষ্টা। "2003 সাল থেকে যেমন দেখেছেন, এখনও তেমনই দেখতে পাবেন আমাকে । আমি আপনাদের আত্মীয় ছিলাম, আছি, থাকব", এই বার্তা শুধু আশ্বাস নয়, বরং নন্দীগ্রামের সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক পরিচয়কে স্থায়ীভাবে জুড়ে রাখার কৌশল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল । কারণ নন্দীগ্রাম শুধু একটি আসন নয়, শুভেন্দুর রাজনৈতিক উত্থানের অন্যতম প্রতীক । 2006-2007 সালের জমি আন্দোলন থেকেই রাজ্য রাজনীতিতে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা বিস্তার লাভ করেছিল ।

সেই ইতিহাসকেই আবার সামনে এনে তিনি স্মরণ করিয়ে দেন, তখন তিনি দক্ষিণ কাঁথির বিধায়ক হয়েও নন্দীগ্রামের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন । অর্থাৎ, সাংবিধানিকভাবে বিধায়ক না থাকলেও রাজনৈতিক ও প্রশাসনিকভাবে যে নন্দীগ্রাম তাঁর 'অধিক্ষেত্র' এর বাইরের নয়, সেটাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি ।

কিন্তু শুধু আবেগ নয়, ভাষণের দ্বিতীয় স্তরে ছিল সরাসরি রাজনৈতিক আক্রমণ । শুভেন্দুর বক্তব্যে বারবার উঠে আসে '34 বছরের সিপিএম' এবং '15 বছরের তৃণমূল' শাসনের প্রসঙ্গ । তাঁর দাবি, এই দীর্ঘ সময়ের 'পার্টিতন্ত্র' এবং দুর্নীতির ফলে বাংলার প্রশাসনিক কাঠামো ভেঙে পড়েছে । কেন্দ্রীয় সরকারের সহযোগিতার উল্লেখ করে তিনি বলেন, "মোদিজির সাহায্যে বাংলাকে আবার সোনার বাংলায় পরিণত করতে হবে ।" এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে সুকৌশলে শুভেন্দু একদিকে যেমন 'ডবল ইঞ্জিন' তত্ত্বকে সামনে এনেছেন, তেমনই বোঝানোর চেষ্টা হয়েছে যে, পরিবর্তনের পর্ব ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে ৷

তবে সভার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অংশ ছিল আইন-শৃঙ্খলা ও 'হিসাব' এর প্রসঙ্গ । শুভেন্দুর অভিযোগ, গত পাঁচ বছরে নন্দীগ্রাম-সহ বিভিন্ন এলাকায় প্রায় সাড়ে চার হাজার বিজেপি সমর্থককে মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়েছে । আইনি পথেই সংশ্লিষ্ট মিথ্যে মামলার মোকাবিলা করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি৷

এই প্রসঙ্গেই কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে প্রায় এক নিঃশ্বাসে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "সবকা সাথ, সবকা বিকাশ তো হবেই, সবকা হিসাবও হবে !" মনে করিয়েছেন, গুন্ডারা এখনও এলাকায় রয়েছে ৷ এরপরই দলীয় কর্মীদের সংযত থাকার পরামর্শ দিয়ে শুভেন্দু বলেন, " আপনারা তো চাইলে গুন্ডাগুলোর বাড়ির প্রতিটা ইট খুলে নিতে পারেন, কিন্তু আইন হাতে তুলে নেবেন না ৷ এদের সবার জায়গা হবে একটাই জেলখানা ৷ একটাও অপরাধীকে ছাড়ব না ৷ প্রত্যেকের হিসাব হবে ৷"

এদিনের সভা থেকে নন্দীগ্রামের শহিদ পরিবারগুলির প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু কার্যত আবেগের রাজনীতিকেও নতুন করে উস্কে দেন । তাঁর অভিযোগ, সাতটি শহিদ পরিবারের ক্ষতিপূরণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার আটকে রেখেছিল শুধুমাত্র তাঁরা তাঁর সমর্থক ছিলেন বলে । এখানেই না থেমে উন্নয়নের প্রশ্নেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নন্দীগ্রামকে বঞ্চনা করেছিলেন বলেও অভিযোগ করেছেন শুভেন্দু ৷

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "আমি নন্দীগ্রামে রেললাইন আনতে চেয়েছিলাম, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করতে দেননি ৷ আমি জল আনতে গিয়েছিলাম, উনি পাইপ পাততে দেননি ৷" যদিও এবার সেই বাধা নেই বলেই ইঙ্গিত দেন তিনি । তাঁর কথায়, "ভোটের প্রচারে যা যা বলেছিলাম, অক্ষরে অক্ষরে পালন করব ।"

আপাতত, নন্দীগ্রাম বিধানসভার কাজ কাঁথির সাংসদ সৌমেন্দু অধিকারী সামলাবেন বলেও জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ এই কাজে কাঁথির স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব সৌমেন্দুকে সহযোগিতা করবে বলেও জানান তিনি ৷

সব মিলিয়ে রবিবারের নন্দীগ্রামের সভা শুধুমাত্র একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি ছিল না । বরং সেটি ছিল শুভেন্দুর নতুন রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করার মঞ্চ, যেখানে একদিকে ছিল নন্দীগ্রামের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের আবেগ, অন্যদিকে প্রশাসনিক কড়াকড়ির বার্তা, আবার একইসঙ্গে ছিল ভবিষ্যৎ বাংলার উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি। আর সেই তিনটি স্তম্ভের উপর দাঁড়িয়েই তিনি বোঝাতে চাইলেন, 'নিয়মের গেরোয় তিনি নন্দীগ্রাম ছাড়লেও নন্দীগ্রাম তাঁকে ছাড়েনি '।

