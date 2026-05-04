একুশের পর ছাব্বিশ, ভবানীপুরেও মমতাকে হারালেন শুভেন্দু
এর আগে 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনে পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রাম থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু অধিকারী৷
Published : May 4, 2026 at 9:45 PM IST
কলকাতা, 4 মে: ভবানীপুরে জয়ী হলেন শুভেন্দু অধিকারী৷ প্রায় 15 হাজার ভোটে তিনি হারালেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ বিজেপির যেসব কর্মীকে খুনের অভিযোগ উঠেছে গত কয়েক বছরে, শুভেন্দু অধিকারী এই জয় তাঁদের উৎসর্গ করেন৷
সোমবার সকাল থেকে সময় যত এগিয়েছে, ততই পশ্চিমবঙ্গে প্রথমবারের জন্য বিজেপির সরকার গঠনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে৷ বিকেল হতেই ক্রমশ স্পষ্ট হতে থাকে যে এবার বাংলায় বিজেপির সরকার হচ্ছেই৷ কিন্তু তার মধ্যেই সকলের নজর ছিল ভবানীপুরের দিকে৷ কারণ, সেখানে সম্মুখসমরে ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী৷
দিনভর রীতিমতো টানটান উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল এই কেন্দ্রের ভোটগণনা নিয়ে৷ শুরুর দিকে শুভেন্দু অধিকারী এগিয়ে থাকলেও৷ পরে ক্রমশ এগোতে থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ এক সময় মমতা প্রায় 20 হাজার ভোটে এগিয়েছিলেন৷ কিন্তু গণনা যত এগিয়েছে, ততই দেখা গিয়েছে যে ব্যবধান কমাচ্ছেন শুভেন্দু৷ শেষ পর্যন্ত প্রায় 15 হাজার ভোটে জয়ী হলেন বিদায়ী বিধানসভার বিরোধী দলনেতা৷
যদিও বিকেলের দিকে ভবানীপুরের ভোটগণনা কেন্দ্র সাখাওয়াত মেমোরিয়ালে বিক্ষিপ্ত অশান্তি হয়৷ সেই সময় গণনাকেন্দ্রের ভিতরে ছিলেন মমতা ও শুভেন্দু দু’জনেই৷ ফোন নিয়ে ভেতরে যাওয়ায় দু’জনেরই ফোন কেড়ে নেওয়া হয়৷ পরে গণনাকেন্দ্র থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় মমতা অভিযোগ করেন যে তাঁকে হেনস্তা করা হয়েছে৷
আর রাত 9টার কিছু পরে গণনাকেন্দ্রের বাইরে এসে শুভেন্দু অধিকারী জানান, তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রাজনৈতিক সন্ন্যাসে পাঠিয়ে দিয়েছেন ৷ এই জয়কে তিনি হিন্দুত্বের জয় বলে উল্লেখ করলেন৷ মমতাকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ‘‘গণনার 15 রাউন্ড পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই কেন্দ্রেই ছিলেন৷ আমি তাঁর থেকে এগিয়ে যাওয়ায় তিনি পালিয়ে যান৷ আমি চেতলার হিন্দু এলাকার ভোট পেয়েছি৷ আর সিপিএমের ভোটও পেয়েছি৷ এখানে 14 হাজার সিপিএমের ভোট আছে৷ তার মধ্যে 10 হাজার আমি পেয়েছি৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘রাজস্থানের আটজন বিধায়ক আমায় প্রচুর সাহায্য করেছেন৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলেছি৷ তিনি ভবানীপুর নিয়ে একটু উদ্বগে ছিলেন৷’’ তিনি জানান, এদিন রাতেই তিনি হলদিয়া যাচ্ছেন৷ কারণ, সেখানে গণনাকেন্দ্র থেকে নন্দীগ্রামে জয়ের শংসাপত্র নিতে হবে৷