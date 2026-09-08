সরকার বদলের সঙ্গে পুজোয় পরিবর্তন, চেতলা অগ্রণী-হিন্দুস্তান পার্কে উদ্বোধনে শুভেন্দু
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদল হয়েছে ৷ সেই পালাবাদলের প্রভাবেই কি বদল হচ্ছে দুর্গাপুজোগুলিতেও ? সুরজিৎ দত্তর প্রতিবেদন ৷
Published : September 8, 2026 at 5:41 PM IST
কলকাতা, 8 সেপ্টেম্বর: দীর্ঘ 15 বছর ধরে চেতলা অগ্রণীর দুর্গাপুজোর সঙ্গে সমার্থক ছিল ফিরহাদ হাকিমের নাম । গতবছর পর্যন্ত এই পুজোর উদ্বোধনে গিয়ে দুর্গাপ্রতিমার চোখ আঁকতে দেখা গিয়েছে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ এবার রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের সঙ্গে সেই ছবিতেও বদল আসতে শুরু করেছে ৷ ওই পুজোর এবার উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
অন্যদিকে ফিরহাদও বর্তমানে রয়েছেন বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরে । পুজো কমিটির সঙ্গে তাঁর আর কোনও সংশ্রব নেই । যদিও এই নিয়ে প্রাক্তন মেয়র ফিরহাদ হাকিমের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করা হলে তিনি কিছু বলতে চাননি ।
কলকাতার দুর্গাপুজো বরাবরই রাজনৈতিক ক্ষমতার এক অলিখিত প্রদর্শনী । শাসকদলের নেতামন্ত্রীদের পুজো মানেই ভিড়, চমক আর ভিআইপিদের আনাগোনা । গত দেড় দশকে শহরবাসী এই ছবিটাই দেখে এসেছেন । রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের পরও ছবিটা খুব একটা বদলাচ্ছে না ৷ বরং রাজনৈতিক পরিবর্তনের ছায়া যে এবার সরাসরি পড়তে চলেছে শহরের দুর্গাপুজোর মণ্ডপগুলিতে, তা চেতলার ঘটনা থেকেই আন্দাজ করা যাচ্ছে ।
তবে বদলের হাওয়া শুধু চেতলায় আটকে নেই । দক্ষিণ কলকাতার আরেক বিখ্যাত পুজো হিন্দুস্তান পার্ক । এই পুজোর সঙ্গে দীর্ঘকাল জড়িয়ে ছিল প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের নাম । রাজনৈতিক সমীকরণ বদলে চন্দ্রিমাও এখন বিদ্রোহী তৃণমূল শিবিরে । মমতার সঙ্গে তাঁর আর কোনও রাজনৈতিক যোগ নেই । খবর অনুযায়ী, হিন্দুস্তান পার্কের পুজোও এবার উদ্বোধন করতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । এই নিয়ে প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন, সিদ্ধান্ত নিয়েছে পুজো কমিটি । এই নিয়ে এককভাবে তাঁর কিছু বলার নেই ।
এই বিষয়ে বিজেপি নেতা তথা কলকাতার অন্যতম বড় পুজো উদ্যোক্তা সজল ঘোষ ইটিভি ভারত-কে ফোনে বলেন, ‘‘পুজো কোনও রাজনৈতিক দলের হয় না ৷ রাজনৈতিক দলের কর্তাব্যক্তিরা পুজো পরিচালনা করতে পারেন, পুজো কখনও রাজনৈতিক হতে পারে না ৷ মুখ্যমন্ত্রী কোনও রাজনৈতিক দলের নন ৷ এতদিন পর্যন্ত আমারও মুখ্যমন্ত্রীর নাম ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বলতে খারাপ লাগত ৷ লজ্জা হতো ৷ সেই রকম এখনকার মুখ্যমন্ত্রীর নাম শুভেন্দু অধিকারী ৷ যাঁরা নিয়ে যাবেন, তাঁরা যদি গর্বিত হন নিয়ে গিয়ে, মুখ্যমন্ত্রী যেতে পারেন ৷ তাঁর যদি সময় থাকে, সুযোগ থাকে ৷ মুখ্যমন্ত্রীরা দলের হয়ে গেলে বড় মুশকিল ৷ যেটা এতদিন ছিল ৷ মুখ্যমন্ত্রী জনতার ৷ মুখ্যমন্ত্রী সবার ৷ এই মানসিকতায় থাকতে হবে ৷’’
শহরের অন্যান্য হেভিওয়েট পুজোগুলিতেও এসেছে বড়সড় রদবদল । একসময় যে পুজোগুলির রাশ ছিল তৃণমূলের প্রথম সারির নেতাদের হাতে, সেখানে এখন নতুন মুখের ভিড় । শ্রীভূমি স্পোর্টিং ক্লাব মানেই ছিল প্রাক্তন মন্ত্রী সুজিত বসুর দাপট । সুজিত বর্তমানে জেলবন্দি । সেই মেগাপুজো কমিটির সঙ্গে এবার সরাসরি যুক্ত হয়েছেন বর্তমান স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ।
একইভাবে বদলেছে সুরুচি সঙ্ঘের চালচিত্রও । এতকাল সুরুচি সঙ্ঘ আর প্রাক্তন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস ছিল সমার্থক । সেই জায়গায় এবার মূল দায়িত্বে এসেছেন বিজেপি বিধায়ক সৌরভ শিকদার । নতুন সরকারের আমলেই শহরের হেভিওয়েট পুজো কমিটিগুলি কার্যত ঢেলে সাজানো হয়েছে ।
পুজো আর রাজনীতি কলকাতায় চিরকালই হাত ধরাধরি করে চলে । ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু যেদিকে ঘোরে, বড় পুজোগুলির নিয়ন্ত্রণও যায় সেদিকেই । তৃণমূল জমানায় যে পুজোগুলিকে ঘিরে শাসকদলের নেতাদের একচেটিয়া আধিপত্য ছিল, আজ সেখানে গেরুয়া শিবিরের রাশ । নতুন সরকারের মন্ত্রী ও বিধায়করাই এখন কলকাতার মেগাপুজোগুলির চালিকাশক্তি । চেতলা অগ্রণী থেকে সুরুচি সঙ্ঘ - সব জায়গাতেই এখন পালাবদলের ছাপ স্পষ্ট ।