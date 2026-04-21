নন্দীগ্রামে শুভেন্দুকে এবার হারাবে ওঁর নিজের লোকেরাই, ভোটের মুখে বড় দাবি সুফিয়ানের

নন্দীগ্রামে শুভেন্দুকে এবার হারাবে ওঁর নিজের লোকেরাই, ভোটের মুখে বড় দাবি সুফিয়ানের
2007-এর জমি আন্দোলন, বাম শাসনের পতনের সূচনার ইতিহাস আজ প্রায় বিস্মৃত । নন্দীগ্রামে এখনও একটাই সমীকরণ, মমতা বনাম শুভেন্দু ! সুমন বটব্যালের বিশেষ প্রতিবেদন৷
Published : April 21, 2026 at 7:32 PM IST
কলকাতা, 21 এপ্রিল: নন্দীগ্রাম আবার জ্বলছে ! রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, যত না ভোটের আগুনে, তার চেয়ে অনেক বেশি রাজনৈতিক অহংকার, প্রতিশোধ আর অস্তিত্বের লড়াইয়ে !
একদিকে শুভেন্দু অধিকারী, যিনি 2021 এর ভোটে নন্দীগ্রামের মাটিতে 1956 ভোটে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়কে হারিয়ে 'জায়ান্ট কিলার' তকমা কুড়িয়েছিলেন । অন্যদিকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাঁর রাজনৈতিক ইতিহাসের সঙ্গে জড়িয়ে নন্দীগ্রামের নাম । এবারে অবশ্য শুভেন্দুর বিরুদ্ধে মমতা নয়, লড়ছেন পবিত্র কর ৷ তবু নন্দীগ্রামের মূল লড়াইটা যেন সেই মমতা বনাম শুভেন্দুই ! ফলে হলদি নদীর পাড়ে কৌতূহল একটাই, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু কি নিজের ‘জায়ান্ট কিলার’ ইমেজ ধরে রাখতে পারবেন নাকি জমি আন্দোলনের আঁতুড়ঘরেই ঘটবে পালাবদল ?
1956 ভোটের সেই ব্যবধান লোকসভার নিরিখে বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় 8 হাজারে । কিন্তু রাজনীতি তো অঙ্ক নয়, আবেগ আর মাটির টান ! শুভেন্দুর নির্বাচনী এজেন্ট মেঘনাথ পালের দাবি, "এবার অন্তত 30 হাজারে জিতবেন শুভেন্দু !" যেন আগাম বিজয়োৎসবের সুর ! আর তৃণমূলের নেতা তথা একদা জমি আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক সেখ সুফিয়ানের হুঁশিয়ারি, "মিলিয়ে নেবেন, এবারে শুভেন্দুকে হারাবেন ওঁর নিজের লোকেরাই ! অন্তত 20 হাজার ভোটে হারবেন শুভেন্দু ৷ ভিতরের আগুনে পুড়ে ছাই হবে পদ্মশিবিরের ঘাঁটি ।" নন্দীগ্রামের পাশাপাশি এবারে ভবানীপুর থেকেও লড়ছেন শুভেন্দু ৷ এ প্রসঙ্গ টেনে সুফিয়ানের কটাক্ষ, "দু’নৌকায় পা দিলে কী হয়, সেটা বাচ্চা ছেলেও জানে ! বাকিটা, 4 মে ফল প্রকাশ হলে মিলিয়ে নেবেন !"
2007 সালের নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনের মুখ্য সংগঠক হলেও শুভেন্দুর বাড়ি কাঁথিতে ৷ আর পবিত্র নন্দীগ্রামেরই ছেলে ৷ সেই সূত্রে রাজনৈতিক মহলের অনেকের মতে, এবারে নন্দীগ্রামের লড়াই শুধু বিজেপি বনাম তৃণমূল নয়, বরং এটি 'ঘরের লোক বনাম ঘরের ছেলে'র মর্যাদার লড়াই ! একদা শুভেন্দুর ছায়াসঙ্গী পবিত্র কর তৃণমূলের প্রার্থী । যদিও প্রচারে বেরিয়ে পবিত্রর দাবি, শুভেন্দুর সঙ্গে কোনওদিনই তাঁর ঘনিষ্ঠতা ছিল না এবং তিনি কোনও কালেই শুভেন্দুর অনুগামী ছিলেন না ৷ এমনকী তৃণমূলে থাকাকালীন 2013 সালে রামনবমীর পুজো শুরু করেছিলেন বলে শুভেন্দু তাঁকে 3 মাস দল থেকে সাসপেন্ড করেছিল বলেও দাবি পবিত্রর ৷
পবিত্রর কথায়, "দল তৃণমূলকে পছন্দ করি, ব্যক্তি শুভেন্দুকে অপছন্দ করি প্রথম থেকে ৷ অধিকারী পরিবারের অহং বরদাস্ত করতে পারিনি বলে তৃণমূল ছেড়ে নির্দল হিসেবে ভোটে দাঁড়িয়ে নন্দীগ্রামে পঞ্চায়েত দখল করেছিলাম, তখন উনি 3-4টে দফতরের মন্ত্রী ছিলেন ৷ ওর কারণেই তৃণমূল ছেড়ে বিজেপিতে গিয়েছিলাম ৷ উনি আমার পরে বিজেপিতে যান ৷ ওঁর সঙ্গে একই দলে থেকে কাজ করা সম্ভব নয় বলেই ফের নিজের পুরনো ঘর তৃণমূলে ফিরেছি !" প্রচারে অবশ্য সরাসরি পবিত্রর নাম নিচ্ছেন না শুভেন্দু ৷ তবে কাঁথির অধিকারী পরিবারের মেজো সন্তানের সুরও আক্রমণাত্মক, "তৃণমূল হিন্দু ভোট তো পাবে না, গরিব মুসলমানদের ভোটও পাবে না ।" তাঁর দাবি, অবিভক্ত মেদিনীপুরের 35টি আসনেই জিতবে বিজেপি ।
তাৎপর্যপূর্ণভাবে রাজ্যের অন্যত্র বিজেপি শাসকদলের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলছে, সেখানে নন্দীগ্রামে ছবিটা উলটো । তৃণমূলের অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে তাদের কর্মীদের নামে মিথ্যে মামলা দিয়ে এলাকা খালি করার চেষ্টা চলছে । তৃণমূল নেতা সেখ সুফিয়ানের দাবি, "শুভেন্দুর জনভিত্তি ভেঙে পড়েছে । তাই কমিশনকে কাজে লাগিয়ে আমাদের লোকেদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসাচ্ছে ।" পালটা সুর বিজেপির । শুভেন্দুর নির্বাচনী এজেন্ট মেঘনাথ পালের স্পষ্ট বক্তব্য, "জয় নিয়ে চিন্তা নেই, ব্যবধান কতটা বাড়ানো যায়, আমাদের নজর সেদিকেই ।" তাঁর দাবি, 2021 এর ফলাফলের পরই তৃণমূল মানসিকভাবে নন্দীগ্রামে হেরে গেছে !
2021 এর সেই ঐতিহাসিক লড়াই এখনও নন্দীগ্রামের রাজনীতির কেন্দ্রে । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী, সেই দ্বৈরথেই নন্দীগ্রাম হয়ে উঠেছিল রাজ্যের সবচেয়ে বড় হটস্পট । প্রচারে গিয়ে মমতার পায়ে চোট পাওয়া, হুইলচেয়ারে প্রচার- সবই এখনও ভোটের ময়দানে চর্চার বিষয় । বিজেপির অভিযোগ, সহানুভূতি আদায়ের 'নাটক', তৃণমূলের পালটা দাবি, "লোডশেডিং করে জেতানো হয়েছে শুভেন্দুকে ।" বিষয়টি এখনও আদালতে বিচারাধীন ।
এবারের প্রচারে দুই শিবিরের কৌশলেও স্পষ্ট পার্থক্য । শুভেন্দু সকাল থেকে নন্দীগ্রাম চষে বিকেলে ছুটছেন ভবানীপুরে । আর তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর মাটি কামড়ে পড়ে আছেন এলাকায় ।
2021 এর বিধানসভায় জয়, 2023 পঞ্চায়েতে নন্দীগ্রামের দুটি ব্লকের 17টি গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে 11টি দখল, লোকসভায় 8200 ভোটের লিড । সব মিলিয়ে অঙ্কের হিসাবে এগিয়ে পদ্মশিবির। কিন্তু রাজনীতির ময়দানে অঙ্কের চেয়ে বড় 'মুড', আর সেটাই এখন বড় প্রশ্ন । সেই জায়গাতেই খেলতে চাইছে তৃণমূল । নিজের নির্বাচনী কেন্দ্র ডায়মন্ডহারবারের আদলে নন্দীগ্রামেও বিনামূল্যে স্বাস্থ্য শিবির সেবাশ্রয়ের আয়োজন করে সাড়া ফেলে দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শাসকদলের দাবি, তৃণমূলের কর্মী, সমর্থকদের পাশাপাশি বিজেপির অনেকেও ওই শিবির থেকে পরিষেবা গ্রহণ করেছেন ৷ ভোট বাস্কে যার 'ডিভিডেন্ট' মিলবে বলেই আশাবাদী সুফিয়ানরা ৷
বিজেপির পালটা বিস্ফোরণ, এবারের ভোটে নন্দীগ্রাম থেকে দাঁড়াতে চেয়েছিলেন অভিষেক ৷ সে কারণে নন্দীগ্রামে সেবাশ্রয়ের আয়োজনও করেছিল ৷ কিন্ত আইপ্যাক রিপোর্টে নাকি আগেই বলা হয়েছিল, নন্দীগ্রাম ঝুঁকিপূর্ণ । তাই শেষ মুহূর্তে প্রার্থী বদল ! যদিও তৃণমূল একে 'গল্পগুজব' বলে উড়িয়ে দিয়েছে । তাদের দাবি, "হার বুঝেই বিজেপি মিথ্যে প্রচার করছে ।"
সব মিলিয়ে নন্দীগ্রাম এখন শুধুই ভোটের কেন্দ্র নয়, এটি রাজনৈতিক প্রতীকের যুদ্ধক্ষেত্র ! 2007 এর জমি আন্দোলন, বাম শাসনের পতনের সূচনার সেই ইতিহাস আজ প্রায় বিস্মৃত । শিল্পায়ন বা জমি রক্ষার, সেই ইস্যু আর নেই । এখন একটাই সমীকরণ, মমতা বনাম শুভেন্দু ! এই এক ইস্যুতেই আবর্তিত পুরো লড়াই !
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ভাষায়, "নন্দীগ্রাম এখন স্পেশ্যাল ইকনমিক জোন নয়, স্পেশ্যাল পলিটিক্যাল জোন !" এখানে প্রতিটি ভোট শুধু সংখ্যা নয়, প্রতিটি ভোট একেকটি বার্তা- ক্ষমতার, প্রতিশোধের, কিংবা ভবিষ্যতের !
ভোট যত এগোচ্ছে, ততই বাড়ছে রক্তচাপ। উত্তেজনা ছড়াচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামে । প্রশ্ন একটাই, 'জায়ান্ট কিলার' কি নিজের মুকুট ধরে রাখতে পারবেন? নাকি এই মাটিতেই ভাঙবে তাঁর দুর্গ? 4 মে-ই দেবে সেই উত্তর । ততদিন নন্দীগ্রাম, বাংলার রাজনীতির সবচেয়ে বড় থ্রিলার !
