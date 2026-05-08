সন্দেশখালি থেকে আরজি কর, নারী নির্যাতনের বিচারে কমিশন গঠনের ঘোষণা শুভেন্দুর
শুক্রবার বিজেপির পরিষদীয় দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ আগামিকাল, শনিবার পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী পদে শপথ নেবেন৷
Published : May 8, 2026 at 8:43 PM IST
কলকাতা, 8 মে: দুই তৃতীয়াংশ আসনে জিতে বাংলায় সরকার গঠন করতে চলেছে ভারতীয় জনতা পার্টি৷ সেই সরকারকে নেতৃত্ব দেবেন শুভেন্দু অধিকারী৷ শুক্রবার বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠকে শুভেন্দুকে নেতা হিসেবে বেছে নিয়েছেন বিধায়করা৷ তার পর ভবানীপুর-নন্দীগ্রাম থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু জানান, রাজ্যের নারী নির্যাতনের সব ঘটনার বিচারে কমিশন গঠন করবে তাঁর সরকার৷
এবার পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে 207টি আসনে জিতেছে বিজেপি৷ এর মধ্যে দু’টি আসনে জিতেছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে তিনি জয়ের হ্যাটট্রিক করেছেন৷ আর ভবানীপুরে হারিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে৷ এর পর তাঁকেই বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে বেছে নিল বিজেপি৷
এদিন নিউটাউনের বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টারে বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক হয়৷ সেই বৈঠকে সর্বসম্মতিক্রমে শুভেন্দু অধিকারীকে নেতা হিসেবে বেছে নেওয়া হয়৷ এই ঘোষণাটি করেন অমিত শাহ৷ তিনি কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন৷ এদিনের অনুষ্ঠানে সব শেষে ভাষণ দেন রাজ্যের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী৷ তিনি বলেন, ‘‘যে হাজার হাজার ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মী ঘরছাড়া হয়েছেন, মিথ্যা মামলায় অভিযুক্ত রয়েছেন, অত্যাচারিত হয়েছেন, নিজের পরিজনকে হারিয়েছেন, তাঁদের স্বপ্নপূরণ করার দায়িত্ব আমার।’’
উল্লেখ্য, দীর্ঘ কয়েকদশক পর জেলা থেকে কেউ মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন৷ শুভেন্দু দ্বিতীয় বিধায়ক, যিনি অবিভক্ত মেদিনীপুর থেকে মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন৷ এখন তিনি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বাসিন্দা হলেও একসময় অবিভক্ত মেদিনীপুরের বাসিন্দা ছিলেন৷ এই জেলা থেকে তাঁর আগে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন অজয় মুখোপাধ্যায়৷ সেদিক থেকে শুভেন্দুকে বেছে নেওয়ার ঐতিহাসিক তো বটেই৷
ফলে এই ঐতিহাসিক ঘটনা ঘটার পর শুভেন্দু কী বলেন, সেই দিকেই নজর ছিল সকলের৷ নিজের ভাষণে বিজেপির কার্যকর্তাদের কথা বলার পাশাপাশি তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি থেকে নারী নির্যাতনের ঘটনার কথা উল্লেখ করেন৷ শুভেন্দু বলেন, ‘‘প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী যে গ্যারেন্টি দিয়েছেন, আমাদের সরকার সব ক'টা পূরণ করবে। সন্দেশখালি থেকে আরজি করের মহিলাদের উপর অত্যাচারের যত ঘটনায় শাস্তি প্রদান বাকি আছে, সেগুলো নিয়ে কমিশন গঠন হবে। প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির ঘটনায় অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিকে নিয়ে কমিশন গঠন হবে। কেন্দ্র-রাজ্য যৌথভাবে কাজ করে মানুষের প্রত্যাশা পূরণ করব।’’
পশ্চিমবঙ্গের ভাবী মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গের নবনির্মাণের মাধ্যমে মানুষের ভরসা জয় করে আগামী দিন 46 শতাংশ ভোটকে ইতিবাচক কাজের মাধ্যমে 60 শতাংশে পৌঁছে দিতে হবে।’’ এছাড়া তিনি বারবার 321 জন ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তা, যাঁরা নির্বাচন পরবর্তী হিংসায় মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের উল্লেখ করেন।