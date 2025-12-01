রাতারাতি 1.25 কোটি নাম SIR নথিভুক্ত করা হয়েছে, অডিটের দাবি শুভেন্দুর

রাতারাতি 1.25 কোটি নাম SIR নথিভুক্ত করা হয়েছে, অডিটের দাবি শুভেন্দুর
সোমবার কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে যান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন৷
Published : December 1, 2025 at 6:11 PM IST
কলকাতা, 1 ডিসেম্বর: এক কোটি 25 লক্ষ নাম ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর মাধ্যমে রাতারাতি নথিভুক্ত করা হয়েছে, সোমবার এমনই অভিযোগ তুলেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ ওই নামগুলি অডিট করানোর দাবি তুলেছেন তিনি৷
এদিন কলকাতায় মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে হাজির হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন৷ শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, 26-28 নভেম্বর স্পেশাল রোল অবজারভারদের নিয়োগ করার আগেই এই নামগুলি ডেটা এন্ট্রির মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছে৷ এই দুর্নীতির সঙ্গে ইআরও এবং এইআরও-রা জড়িত বলেও অভিযোগ করেছেন বিরোধী দলনেতা৷
এদিন নির্বাচন কমিশনের কাছে দু’জন সরকারি আধিকারিককে সরানোর দাবি তোলেন শুভেন্দু৷ সেই দু’জনের একজন বিজয় ভারতী এবং দ্বিতীয়জন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক আয়েশা রানি এ৷ পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, যা গরমিল হয়েছে, সবকিছুর তদন্ত স্বতন্ত্র কোনও এজেন্সি দিয়ে করাতে হবে৷ অনুপ্রবেশকারী এবং লক্ষ লক্ষ মৃত ভোটারদের নাম বাদ দিতে হবে৷
তিনি আরও অভিযোগ করেন, 17 হাজার 111টি বুথের বিএলও-দের উপর চাপ তৈরি করা হয়৷ তার পর গত 26-28 নভেম্বর ওই বিএলও-দের থেকে ওটিপি নিয়ে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম নথিভুক্ত করেছে আইপ্যাক৷ ফলতার এক বিএলও-কে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল৷ চার ঘণ্টা তাঁকে খুঁজে পাওয়া যায়নি। এরপর তাঁকে রাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসা হয়৷ এখন তিনি যে ভালো আছেন ভিডিয়ো করে সেটা জানান।
এদিকে এদিন যখন শুভেন্দু অধিকারী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরে প্রবেশ করছিলেন, সেই সময় সেখানে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন বিএলও-দের একটি অংশ৷ তাঁরা শুভেন্দু-সহ বিজেপির প্রতিনিধি দলকে ভিতরে ঢুকতে বাধা দেন৷ এর জেরে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে৷ শেষপর্যন্ত অফিস থেকে বেরিয়ে ঘটনাস্থলে আসেন স্বয়ং মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল৷
এর পর বিরোধী দলনেতা জানান যে তাঁর সঙ্গে সাংবাদিকদেরও যেতে দিতে হবে৷ নজিরবিহীন ভাবে বিরোধী দলনেতা রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলার সময় উপস্থিত থাকতে বলেন সাংবাদিকদের। পুরো আলোচনাই হয় সাংবাদিকদের সামনে।
পরে বিএলও-দের বিক্ষোভের মুখে পড়ার প্রসঙ্গ নিয়ে শুভেন্দু অধিকারী মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন৷ তাঁর দাবি, মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক-সহ নির্বাচন কমিশনের অন্য আধিকারিকদের কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে নিরাপত্তা দিতে হবে৷ কেন্দ্রীয় বাহিনীর নিরাপত্তার আয়ত্তে আনতে হবে স্পেশাল রোল অবজারভার ও বিএলও-দেরও৷ এদিন মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের পাশাপাশি স্পেশাল রোল অবজারভারদের সঙ্গেও দেখা করেন৷ তিনি জানান, সব তথ্য স্পেশাল রোল অবজারভারদের জমা দেওয়া হয়েছে।
এদিকে এসআইআর-এর ফর্ম পূরণের পর হবে শুনানি প্রক্রিয়া৷ সেই প্রক্রিয়া সিসিটিভি ক্যামেরার সামনেই করার দাবি তুলেছেন তিনি৷ কমিশনের তরফে তা করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা৷ তিনি বলেন, "আমরা সিসিটিভি নিয়ে সন্তুষ্ট।" একই সঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, যে 340-350টি বিডিও অফিসে শুনানি হবে, সেখানে মাইক্র অবজারভার দিতে হবে৷ তাঁরা যেন রাজ্য সরকারি কর্মী না-হন এবং তাঁরা যেন নিরপেক্ষ হন।’’
মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতরের সামনে 144 ধারা জারি করা আছে৷ তার পরও সেখানে কীভাবে বিএলও-দের বিক্ষোভ এবং মাইক ব্যবহারে অনুমতি পুলিশ দিল, সেই প্রশ্ন তুলেছেন বিরোধী দলনেতা৷ এদিন তিনি আবারও ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন৷