‘2007-এর নন্দীগ্রাম রক্তাক্ত সূর্যোদয় মামলা রি-ওপেন করব’, সিপিএমকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

‘2007-এর নন্দীগ্রাম রক্তাক্ত সূর্যোদয় মামলা রি-ওপেন করব’, সিপিএমকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
2007 Nandigram Case Investigation: তৃণমূল ও সিপিএম একসঙ্গে রাজ্য নৈরাজ্য তৈরি করতে চাইছে, দাবি মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ৷
Published : October 31, 2026 at 7:15 PM IST
গড়বেতা (পশ্চিম মেদিনীপুর), 31 অক্টোবর: জমি আন্দোলনের সময় নন্দীগ্রামে সিপিএমের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করে হামলা চালানোর অভিযোগ উঠেছিল ৷ সেই ঘটনাকে তখন সিপিএমের তরফে ‘নন্দীগ্রামে সূর্যোদয়’ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল ৷ ওই ঘটনা সংক্রান্ত মামলাগুলির তদন্ত নতুন করে শুরু করার হুঁশায়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতায় এক জনসভায় ভাষণ দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই জনসভার মঞ্চ থেকেই নন্দীগ্রাম ইস্য়ুতে সিপিএমের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি ৷ একই সঙ্গে সমালোচনা করেন তৃণমূলেরও ৷ তাঁর অভিযোগ, তৃণমূল ও সিপিএম এখন জোটবদ্ধ হয়েছে ৷ তারা একসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গে নৈরাজ্য তৈরির চেষ্টা করছে ৷
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