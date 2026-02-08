'লুট কাকে বলে দেখুন !' তিলপাড়া সেতুতে কনভয় থামিয়ে তোপ শুভেন্দুর

'লুট কাকে বলে দেখুন !' তিলপাড়া সেতুতে কনভয় থামিয়ে তোপ শুভেন্দুর
কেষ্ট-কাজলকে বললেন বালি চোর ৷ তাঁর নিশানা থেকে ছাড় পাননি সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷
Published : February 8, 2026 at 6:02 PM IST
রামপুরহাট, 8 ফেব্রুয়ারি: বীরভূমের রামপুরহাটে জনসভা থেকে সিউড়ি ফেরার সময় হঠাৎ ময়ূরাক্ষী নদীর উপর কনভয় থামিয়ে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ 'বেআইনি' সেতু দেখিয়ে তিনি বললেন, 'লুট কাকে বলে দেখুন ৷ এগুলো বন্ধ করতে হলে পরিবর্তন দরকার ৷' এদিন, একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে তিনি বীরভূম জেলায় আসেন ৷ রামপুরহাটের গণপুর জনসভা থেকে 'কেষ্ট-কাজল'কে 'বালি চোর' বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু ৷ তাঁর নিশানা থেকে ছাড় পাননি সাংসদ সামিরুল ইসলাম ও বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷
প্রসঙ্গত, বর্ষায় অতি বৃষ্টিতে বীরভূমের ময়ূরাক্ষী নদীর উপর তিলপাড়া সেতু ও জলাধার ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল ৷ প্রায় 10টি ডিভাইডারে ফাটল দেখা দিয়েছিল ৷ বন্ধ করা হয়েছিল ভারি যান চলাচল । তাই কোনও রকম বৈধ অনুমতি, সরকারি টেন্ডার, ইঞ্জিনিয়ার ছাড়াই বড় বড় কংক্রিটের ব্লগ বসিয়ে ময়ূরাক্ষী নদীতে সেতু নির্মাণ শুরু করেছিল বীরভূম জেলা ট্রাক মালিক সমিতি । সেই খবর প্রথম তুলে ধরেছিল ইটিভি ভারত । খবরের জেরে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল সেই বিশাল নির্মাণ যজ্ঞ ৷ পরে নদীবক্ষে মাটি ও বালি ফেলে ভারি যান চলাচলের ব্যবস্থা করা হয়েছে ।
এদিন, একগুচ্ছ কর্মসূচি নিয়ে বীরভূম জেলায় এসেছিলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রামপুরহাটের গণপুরে জনসভা সেরে সিউড়ি ফেরার পথে হঠাৎই তিনি তিলপাড়া সেতুর উপর কনভয় দাঁড় করান ৷ গাড়ি থেকে বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়কে সঙ্গে নিয়ে নেমে নদীবক্ষে নির্মিত সেতু দেখিয়ে তিনি বলেন, "লুঠ কাকে বলে দেখুন । তিলপাড়া ব্রিজটাকে নিজেরাই ভেঙেছে । তারপর প্রাকৃতিক নদীর মাঝখানে কী করেছে দেখুন ৷ বীরভূম জেলায় কোটি কোটি টাকা লুট হচ্ছে ৷ এদের মাথায় সরকারের হাত আছে, মুখ্যমন্ত্রীর হাত আছে ৷ তাদের সাপোর্ট ছাড়া নদীর মাঝে এইভাবে ব্রিজ হতে পারে না ৷ বিজেপি এলে মে মাসে সব বন্ধ করে দেব । ন্যাশনাল গ্রিন ট্রাইবুনালের অর্ডার আছে, তা মানে না ।"
রামপুরহাটের গণপুরে জনসভায় বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী একহাত নেন অনুব্রত মণ্ডল, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ, রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বিধানসভার উপাধ্যক্ষ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, সিউড়ির তৃণমূল বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, রাজ্যসভার সাংসদ সামিরুল ইসলাম ।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "এই যে বালি চোরেরা, কেষ্ট মণ্ডল ও কাজল শেখের বাহিনী । বালি চোর, এখানে বালি-কয়লা লুট হয় ৷ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়রা, বিকাশ রায়চৌধুরী, চন্দ্রনাথ সিনহা, নীলাবতি সাহারা লাইন দিয়ে দ্রৌপদী মুর্মুর বিরুদ্ধে, আদিবাসী প্রার্থীর বিরুদ্ধে যশবন্ত সিংহকে ভোট দিয়েছেন । আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, বগটুই কাণ্ডের আর্শিবাদক ৷ যেভাবে দুর্নীতি করেছেন, ব্যাগ গোছান, আপনার নেতা কেষ্ট ঘুরে এসেছে, এবার আপনার পালা ।"
রাজ্যের বিরোধী দলনেতা আরও বলেন, "আজ ছয় লক্ষ কর্মসংস্থান অবলুপ্ত করা হয়েছে । 1 লক্ষ 15 হাজার সিভিক ভলেন্টিয়ার, চার হাজার ভিলেজ পুলিশ, 10 হাজার বিএসকে, 60 হাজার বিভিন্ন কন্ট্রাকচুয়াল নিয়োগ করা হয়েছে । দেউচা-পাচামির কী হল ? এক লক্ষ চাকরি কোথায় গেল মুখ্যমন্ত্রী ? চাকরি হয়েছে কার ? সাংসদ রাজ্যসভায়, একটা দালাল সামিরুল ইসলাম ৷ তাঁর 22 জন আত্মীয় চাকরি পেয়েছে । ডিএম বিধান চাকরি বিক্রি করেছে বেছে বেছে ।"
উল্লেখ্য, 12 বছরেরও বেশি সময় ধরে তৈরি হতে থাকা গুরুত্বপূর্ণ সিউড়ির হাটজন বাজারের রেল ওভারব্রিজের উদ্বোধন হয় এদিন ৷ ভার্চুয়ালি উদ্বোধন করেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব । আর সিউড়িতে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বিজেপির রাজ্য সহ-সভাপতি জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা ও বিজেপির অন্যান্য নেতারা ৷