সীমান্তে ‘কট্টর’ ছায়া! জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

সীমান্তে ‘কট্টর’ ছায়া! জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নে রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর
বিরোধী দলনেতার দাবি, সীমান্তের ওপারে রাজনৈতিক-আদর্শগত সংহতি জোরদার হলে, তার প্রভাব পড়তে পারে শিলিগুড়ি করিডর বা ‘চিকেনস নেক’-এ ৷
Published : February 15, 2026 at 6:02 PM IST
কলকাতা, 15 ফেব্রুয়ারি: বাংলাদেশের সাম্প্রতিক রাজনৈতিক সমীকরণ এবং পূর্ব সীমান্ত ঘেঁষা জেলাগুলিতে উগ্র মতাদর্শের প্রভাব বাড়ার আশঙ্কা তুলে রাজ্য সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । সামাজিক মাধ্যমে একটি ‘ইনফোগ্রাফিক’ শেয়ার করে তিনি দাবি করেছেন, সীমান্তের ওপারে কট্টরপন্থী সংগঠনগুলির সক্রিয়তা ভারতের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য গুরুতর চ্যালেঞ্জ হয়ে উঠতে পারে । তাঁর বক্তব্য, ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি নয়, এখন অগ্রাধিকার হওয়া উচিত জাতীয় নিরাপত্তা ।
শুভেন্দুর পোস্টে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের আসন্ন নির্বাচনকে ঘিরে সীমান্তবর্তী 68টি আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী-র মতো সংগঠনের প্রভাব বাড়ছে বলে আশঙ্কা । সাতক্ষীরা থেকে রংপুর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলটি পশ্চিমবঙ্গের উত্তর 24 পরগনা, নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, মালদা ও উত্তর দিনাজপুরের ঠিক উল্টো প্রান্তে । বিরোধী দলনেতার দাবি, 'সীমান্তের ওপারে রাজনৈতিক-আদর্শিক সংহতি জোরদার হলে তার প্রভাব পড়তে পারে শিলিগুড়ি করিডর বা ‘চিকেনস নেক’-এ—যা কৌশলগত ভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সঙ্গে মূল ভূখণ্ডের একমাত্র স্থল-সংযোগ ৷'
রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগিতার অভিযোগও তুলেছেন তিনি । তাঁর বক্তব্য, সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া নির্মাণে বিএসএফের কাজ বহু জায়গায় আটকে রয়েছে জমি-সংক্রান্ত জটিলতায় । এ প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের কথাও স্মরণ করিয়ে দেন তিনি—জাতীয় নিরাপত্তার স্বার্থে দ্রুত জমি হস্তান্তরের উপর জোর দেওয়া হয়েছিল বলে দাবি । শুভেন্দুর অভিযোগ, বেড়া সম্পূর্ণ না-হওয়ায় অনুপ্রবেশ বাড়ছে এবং তার প্রভাব পড়ছে জনবিন্যাসে ।
এছাড়া রাজ্যে মাদ্রাসা শিক্ষা ও সংখ্যালঘু উন্নয়ন দফতরের জন্য বরাদ্দ অর্থ নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন তিনি । তাঁর দেওয়া পরিসংখ্যান অনুযায়ী, 2011-12 সালের তুলনায় এই খাতে বরাদ্দ প্রায় 1111.02 শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে 5,713.61 কোটি টাকায় দাঁড়িয়েছে । এই বিপুল পরিমাণ অর্থের ব্যবহার এবং নজরদারি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, সঠিক তদারকি না থাকলে চরমপন্থী উপাদানগুলো এই পরিকাঠামোর অপব্যবহার করতে পারে । তিনি অভিযোগ করেন যে, তোষণ ও ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে এই বিষয়গুলোতে যথাযথ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে না । বিরোধী দলনেতার মতে, “তোষণের রাজনীতি চললে জাতীয় নিরাপত্তা ক্ষতিগ্রস্ত হবেই ।”
শুভেন্দুর কথায়, “পশ্চিমবঙ্গের নিরাপত্তাই ভারতের নিরাপত্তা।” সীমান্তে ‘জিরো টলারেন্স’ নীতি গ্রহণ, বিএসএফের সঙ্গে পূর্ণ সমন্বয় এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বিত প্রশাসনিক পদক্ষেপ—এই তিনকেই সমাধানের পথ হিসেবে তুলে ধরেছেন তিনি । ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে তাঁর সতর্কবার্তা, সীমান্ত-বাস্তবতা উপেক্ষা করলে পরিস্থিতি আরও জটিল হতে পারে বলেও দাবি করেছেন তিনি ৷
রাজ্যের তরফে এ বিষয়ে এখনও কোনও আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া মেলেনি । রাজনৈতিক মহলের মতে, ভোটের মুখে সীমান্ত-ইস্যুতে অভিযোগ পাল্টা অভিযোগ আরও তীব্র হতে পারে ৷