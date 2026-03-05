নেতাদের বাণপ্রস্থে পাঠিয়ে ‘ঋণশোধ’ করতে রাজীব-মেনকাদের মনোনয়ন, তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

নেতাদের বাণপ্রস্থে পাঠিয়ে ‘ঋণশোধ’ করতে রাজীব-মেনকাদের মনোনয়ন, তৃণমূলকে কটাক্ষ শুভেন্দুর
বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিক্ষুব্ধ তৃণমূলীদের কাছে টানতেই কি বার্তা দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী?
Published : March 5, 2026 at 5:59 PM IST
কলকাতা, 5 মার্চ: তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে রাজ্যসভার নির্বাচনে যে চারজনকে প্রার্থী হিসেবে বেছে নেওয়া হয়েছে, সেই চারজনের মধ্য়ে তিনজনই রাজনীতিতে নবাগত৷ এই বিষয়টিকে হাতিয়ার করে বৃহস্পতিবার রাজ্যের শাসক দলকে নিশানা করলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর দাবি, তৃণমূল কংগ্রেসে যাঁরা পরীক্ষিত, যাঁরা প্রবীণ, যাঁরা তৃণমূলের প্রতিষ্ঠার সময় ছিলেন, সেই সব নেতাদের জোর করে রাজনৈতিক অবসরে পাঠাচ্ছে।
সামনেই বিধানসভা ভোট৷ তার আগে বিজেপির তরফে বারবার অন্য রাজনৈতিক দলের বিক্ষুব্ধ অংশকে কাছে টানার চেষ্টা করা হচ্ছে৷ রাজ্যসভার ভোটে তৃণমূলের প্রার্থী বাছাইকে সামনে রেখে কি তৃণমূলের অন্দরেই সেই ক্ষোভ উসকে দেওয়ার চেষ্টা করলেন বিরোধী দলনেতা, উঠছে প্রশ্ন৷
পাশাপাশি যাঁদের প্রার্থী করা হল, তাঁদের নিয়েও কটাক্ষ করেছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর অভিযোগ, দুর্নীতি-সহ একাধিক বিতর্কিত ঘটনায় তৃণমূলকে আড়াল করার পুরস্কারই পেয়েছেন প্রার্থীরা৷ একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতার দাবি, বাবুল সুপ্রিয়কে রাজনৈতিকভাবে নিষ্ক্রিয় করে দিতে চায় তৃণমূল৷
প্রার্থী বাছাই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ
রাজ্যসভায় পশ্চিমবঙ্গ থেকে পাঁচটি আসন শূন্য হচ্ছে আগামী এপ্রিলে৷ সেই কারণে আগামী 16 মার্চ রাজ্যসভার ওই পাঁচ আসনে ভোট হবে৷ সংখ্যার হিসেবে তৃণমূলের চারজন ও বিজেপির একজন সাংসদ জয়ী হওয়ার কথা৷ সেই হিসেব মেনেই তৃণমূলের চারজনের নাম প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করেছে৷ এই পাঁচজন হলেন - প্রাক্তন ডিজি রাজীব কুমার, আইনজীবী মেনকা গুরুস্বামী, অভিনেত্রী কোয়েল মল্লিক ও রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয়৷ এই চারজনেরই বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সাংসদ হওয়ার কথা৷
তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই চারজনের মধ্যে বাবুল সুপ্রিয়কে বাদ দিলে বাকিরা রাজনীতিতে একেবারে আনকোরা৷ তাঁরা নিজেদের কর্মজগতে স্বনামধন্য হলেও রাজনীতিতে তাঁর কোনও অভিজ্ঞতাই নেই৷ এই বিষয়টিকে সামনে রেখেই এদিন তৃণমূলকে নিশানা করলেন শুভেন্দু অধিকারী৷ বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, রাজনৈতিক ব্যক্তিদের বাদ দিয়ে যাঁরা সরকারকে বিভিন্ন মামলায় বাঁচিয়েছেন, তাঁদের রাজ্যসভায় পাঠাচ্ছে রাজ্যের শাসকদল।
উল্লেখ্য, মেনকা গুরুস্বামীকে সাম্প্রতিক অতীতে বিভিন্ন মামলায় কখনও রাজ্য সরকার, কখনও তৃণমূল কংগ্রেসের হয়ে সওয়াল করতে দেখা গিয়েছে৷ আবার রাজীব কুমারের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির মামলায় তৃণমূলকে আড়াল করার অভিযোগ অতীতে বহুবার উঠেছে৷ শুভেন্দুও সেই প্রসঙ্গ তুলেছেন৷
তিনি বলেন, "সব রাজনৈতিক লোককে বাণপ্রস্থে পাঠিয়ে দিয়ে এককভাবে প্রার্থী করা হয়েছে। দু'জনকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ ঋণশোধ করা হয়েছে। সারদার ইলেকট্রনিক ডিভাইস নষ্ট করার জন্য রাজীব কুমারকে রিওয়ার্ড (পুরস্কার) দেওয়া হয়েছে। আর আরজি করের অভয়া-কাণ্ডে অভিযুক্তদের আড়াল করার জন্য মেনকা গুরুস্বামীকে রাজ্যসভার টিকিট গিফট (উপহার) দেওয়া হয়েছে।"
এই বিষয়টিকে তৃণমূলের পুরনো ও বর্ষীয়ান নেতাদের প্রতি শাসকদলের বঞ্চনা হিসেবেই উল্লেখ করেছেন বিরোধী দলনেতা৷ এই নিয়ে তাঁর গলায় আক্ষেপের সুরও শোনা গিয়েছে৷ সুব্রত বক্সীর মতো নেতার প্রসঙ্গ টেনে শুভেন্দু বলেন, "যাঁরা তৃণমূল কংগ্রেস দলটা তৈরি করেছিলেন, যুব কংগ্রেসের সময় থেকে যাঁরা আছেন, সেই সুব্রত বক্সীর মতো নেতাদের আজ কার্যত বাধ্যতামূলক অবসরে পাঠানো হচ্ছে। তিনি আজও দিব্যি হেঁটে-চলে বেড়ান, জেলায় জেলায় ঘুরে কাজ করেন। তাঁকে জিজ্ঞেস করলে হয়তো তিনি বলবেন যে নিজে থেকেই দাঁড়াননি, কিন্তু আমাদের কষ্ট হচ্ছে। যে নেতারা দলটা তৈরি করল, তাঁদের আজ অবসরে পাঠানো হচ্ছে।"
পাশাপাশি বাবুল সুপ্রিয় থেকে শুরু করে অন্যান্য নেতাদেরও রাজনৈতিকভাবে বসিয়ে দেওয়ার অভিযোগ তোলেন তিনি। রাজীব কুমারের মতো আইপিএস অফিসারকে জায়গা করে দিতেই বর্ষীয়ান নেতাদের এই পরিণতি বলে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু।
বিজেপির মনোনয়নে প্রশাসনিক জটিলতার অভিযোগ
তৃণমূল যেমন সংখ্যাতত্ত্ব মেনে চারজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে৷ বিজেপিও সেই একই নিয়মের জন্য একজন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে৷ তৃণমূলের চার প্রার্থীর মতোই এদিন বিধানসভায় গিয়ে মনোনয়ন পেশ করেন বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহা৷ বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতিও বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় সংসদের উচ্চকক্ষে জায়গা পেতে চলেছেন৷
এদিন বিধানসভায় দলীয় প্রার্থী রাহুল সিনহার মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার পর এক সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু অধিকারী ক্ষোভ উগরে দেন। এদিন বিজেপি প্রার্থী রাহুল সিনহার মনোনয়ন জমা দেওয়ার প্রক্রিয়ার প্রশাসনিক জটিলতা ও সময়ের অভাবের কথা অভিযোগ করেন শুভেন্দু। তিনি বলেন, "গত পরশু আমাদের প্রার্থীর নাম ঘোষণা হয়েছে। কিন্তু মাঝে 3 এবং 4 তারিখ রাজ্যে সরকারি ছুটি ছিল। 4 তারিখ দেশজুড়ে ছুটি থাকলেও 3 তারিখ অন্যান্য রাজ্যে কাজের দিন ছিল, যা পশ্চিমবঙ্গে ছিল না। ফলে আমরা মনোনয়ন সংক্রান্ত কাগজপত্রের জন্য মাত্র একটিই কাজের দিন পেয়েছি।"
বিরোধী দলনেতা জানান, এদিন সকাল 10টায় তাঁরা প্রয়োজনীয় নথিপত্রের জন্য আবেদন করেন এবং দুপুর সাড়ে 12টা থেকে 1টার মধ্যে ভোটার তালিকার সার্টিফায়েড কপি হাতে পান। এরপর বেলা 3টের আগে সমস্ত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে বিজেপির 40 জন বিধায়কের স্বাক্ষরে (10 জন করে চারটি সেটে প্রস্তাবক হিসেবে) রাহুল সিনহার মনোনয়ন জমা দেওয়া হয়েছে।
রাহুল সিনহার প্রশংসা শুভেন্দুর
রাহুল সিনহার জয় কেবল সময়ের অপেক্ষা বলে দাবি করেন শুভেন্দু। রাহুল সিনহার তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেনও বিরোধী দলনেতা৷ তিনি বলেন, "রাহুল সিনহা ভারতীয় জনতা পার্টির একজন পরীক্ষিত ও বিশ্বস্ত নেতা (টেস্টেড অ্যান্ড ট্রাস্টেড লিডার)। তাঁর সমানভাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে।"
শুভেন্দু জানান, রাজ্য নির্বাচন কমিটির তরফ থেকে সর্বসম্মতিক্রমে পাঁচ জনের নাম কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সেখান থেকেই রাহুল সিনহাকে বেছে নেওয়া হয়েছে। তাঁর কথায়, "কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নিজেদের মর্জিমাফিক কারও নাম আমাদের ওপর চাপিয়ে দেয়নি। আমরা যে পাঁচটি নাম পাঠিয়েছিলাম, তার মধ্যে থেকেই ওঁরা বেছে নিয়েছেন। এটাই ভারতীয় জনতা পার্টির অভ্যন্তরীণ এবং পদ্ধতিগত গণতন্ত্রের (সিস্টেমিক ডেমোক্রেসি) একটি বড় উদাহরণ।"