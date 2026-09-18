অতি দর্পে...! তৃণমূলের প্রতীক ও দলের নাম খোয়ানোকে 'দম্ভের পতন' বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর

অতি দর্পে...! তৃণমূলের প্রতীক ও দলের নাম খোয়ানোকে 'দম্ভের পতন' বলে কটাক্ষ শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari: মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপরই আস্থা রাখার কথা বলেন । তৃণমূলের এই ভগ্নদশার জন্য মমতার চূড়ান্ত ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন তিনি ।
Published : September 18, 2026 at 2:42 PM IST
কলকাতা, 18 সেপ্টেম্বর: তৃণমূলের দুই শিবিরের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ নির্বাচন কমিশন মমতা ও ঋতব্রত দুই শিবিরের জন্যই দলের নাম-প্রতীক আপাতত ফ্রিজ করে দেওয়ার পর শুভেন্দুর কটাক্ষ, এটা অহঙ্কারের পতন ৷
সামনেই উপনির্বাচন । তার ঠিক আগেই জোড়া ধাক্কা খেলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় । নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশে আপাতত দলের নাম বা প্রতীক, কিছুই ব্যবহার করতে পারবেন না তাঁরা । কমিশন নির্দেশ দিয়েছে, বিবদমান কোনও শিবিরই ‘সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস’ নামটি আর ব্যবহার করতে পারবে না । শুধু দলের নামই নয়, পরিচিত ‘ঘাসের উপর জোড়াফুল’ প্রতীকটিও আপাতত হিমঘরে পাঠানো হয়েছে । ফলে আসন্ন উপনির্বাচনের আগে চরম সঙ্কটে পড়েছে যুযুধান দুই শিবির । নির্বাচনী ময়দানে নামার আগে এখন সম্পূর্ণ নতুন নাম খুঁজতে হবে তাদের । বেছে নিতে হবে নতুন প্রতীকও । নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ প্রকাশ্যে আসতেই কড়া প্রতিক্রিয়া জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । গোটা ঘটনাটিকে তিনি অহঙ্কারের পতন হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন ।
নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে একসময় ‘ভ্যানিশ কুমার’ বলে কটাক্ষ করেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আজ তাঁর নিজের দলই ভ্যানিশ হয়ে গেল কি না, সাংবাদিকের এমন প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তের ওপরই আস্থা রাখার কথা বলেন । পাশাপাশি, দলের এই ভগ্নদশার জন্য মমতার চূড়ান্ত ব্যর্থতাকেই দায়ী করেছেন তিনি । দলের ভাঙনে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই বলেও স্পষ্ট করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তিনি বলেন, “আমি দেখুন এগুলো নিয়ে কিছু বলব না । ইলেকশন কমিশনের সিদ্ধান্ত ইলেকশন কমিশন তার নিয়ম মেনে, সব পক্ষের কথা শুনে করেছে । তিনি তাঁর দলকে একজোট রাখতে পারেননি । দলের মধ্যে তিন ভাগ, চার ভাগ হয়েছে, তার দায়-দায়িত্ব তাঁরই । এতে বিজেপির কোনও সরাসরি রোল নেই ।”
তবে তৃণমূলের এই নজিরবিহীন পরিণতির জন্য মমতাকে তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমণ করতে ছাড়েননি মুখ্যমন্ত্রী । গত ভোটগণনার রাতের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন তিনি । শুভেন্দু বলেন, “আমি একটা কথা বলি, আমি নির্বাচনের দিন, গণনার দিন, রাত্রে হলদিয়াতে মিডনাইটে বলেছিলাম, আর যেই থাকুক, এরা থাকবে না ।” এরপরই সংস্কৃত প্রবাদের উল্লেখ করে দম্ভ এবং অহঙ্কারের পতনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর কথায়, “তার কারণটা হচ্ছে, অতি দর্পে হত লঙ্কা, অতি মানে চ কৌরবাঃ। দম্ভ যার হবে, সেই দম্ভের চূর্ণ ভগবান করে দেন । সর্বশক্তিমান আছেন ।”
মমতার দলের এই অবস্থার জন্য ধর্মের প্রতি অবমাননাকেই অন্যতম প্রধান কারণ হিসাবে দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর মতে, ভগবান রামচন্দ্রের অভিশাপেই এই পরিণতি হয়েছে একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ ঘাসফুল শিবিরের । মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, “হিন্দু ধর্মকে গন্ডা ধর্ম বলা, মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলা আর রামমন্দির উদ্বোধনের দিন রামমন্দির মানি না বলে মিছিল করা । ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপেই সব ধ্বংস হয়ে গেছে ।”
কমিশনের এই অন্তর্বর্তী নির্দেশের ফলে বাংলার রাজনৈতিক সমীকরণ উপনির্বাচনের আগে এক নতুন মোড় নিল । মুখ্যমন্ত্রীর এদিনের মন্তব্যে এটা স্পষ্ট যে, তৃণমূলের এই পরিচিত প্রতীক ও নাম হারানোকে রাজনৈতিক ও নৈতিক পরাজয় হিসেবেই বাংলার মানুষের সামনে তুলে ধরতে চাইছে শাসক দল।