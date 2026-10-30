অভিষেকের সোডিয়াম-পটাশিয়ামের গন্ডগোল হয়েছে, কটাক্ষ শুভেন্দুর

অভিষেকের সোডিয়াম-পটাশিয়ামের গন্ডগোল হয়েছে, কটাক্ষ শুভেন্দুর
Suvendu Slams Abhishek: বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় পুলিশকে হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শুক্রবার তাঁকে পালটা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : October 30, 2026 at 2:26 PM IST
কলকাতা, 30 অক্টোবর: রাজ্যের পুলিশ আধিকারিকদের বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছিল মমতা তৃণমূলের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তৃণমূল রাজ্যে ফের ক্ষমতায় এলে কিছু পুলিশ আধিকারিকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে দাবি করেন তিনি ৷ শুক্রবার এই মন্তব্যের জন্য ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে পালটা জবাব দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ কটাক্ষ করে বললেন, ‘‘ওঁর সোডিয়াম-পটাশিয়ামের গন্ডগোল হয়েছে ৷’’
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর কাছে বৃহস্পতিবার অভিষেকের করা মন্তব্য নিয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ তিনি একবারের জন্য অভিষেকের নাম মুখে আনেননি ৷ তবে, তিনি যে মমতা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে উদ্দেশ্য করেই বলছেন, তা বক্তব্যেই স্পষ্ট হয়ে যায় ৷
শুভেন্দু বলেন, ‘‘উনি নিউইয়র্কে যান ৷ আমরা এনওসি দিয়ে দেব । ওঁর হয়ে যিনি টাকা তুলতেন, পিএ (আপ্ত সহায়ক), তিনি মনে হয় সব বলে দিয়েছেন । 15 বছর সরকারে ছিল, তো ওঁদেরও তো দু-চারটে লোক এখনও থাকতে পারে, যাঁরা ফেসটাইমে কথা বলেন ৷ তবুও আমরা তথ্য পেয়ে যাচ্ছি ৷’’
এরপর মুখ্যমন্ত্রীর সংযোজন, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্ত সহায়ক (সুমিত রায়) সম্ভবত সব সত্যি ডায়মন্ড হারবারের পুলিশকে বলে দিয়েছেন ৷ আর বক্তব্য়ের একেবারে শেষে কটাক্ষ করে শুভেন্দু বলেন, ‘‘ওঁর সোডিয়াম-পটাশিয়ামের গন্ডগোল হয়েছে ৷’’
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগেছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই সময়ই তিনি রাজ্য পুলিশের ভূমিকার সমালোচনা করেন ৷ তিনি অভিযোগ করেন, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রাজ্যের অনেক পুলিশ আধিকারিক তৃণমূলের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দিচ্ছে ৷ সেই পুলিশ আধিকারিকদের উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন অভিষেক ৷
তিনি বলেন, ‘‘যারা ভাবছে শুভেন্দু অধিকারীর অঙ্গুলিহেলনে কাজ করব, প্রতিটি অফিসারকে আমি ওয়ার্নিং দিয়ে রাখছি ৷ সরকার যখন পালটাবে, তখন কিন্তু কেউ বাঁচাবে না ৷ আইনের ঊর্ধ্বে কেউ নয় ৷ যদি ভাবেন কেউ পায়ে এসে পড়বেন আর বেঁচে যাবেন, কেউ বাঁচাবে না ৷ তার দায়দায়িত্ব আমার ৷ দু’বছরে কী পরিণতি হয় দেখব ৷ আপনিও এখানে থাকবেন, আমিও থাকব ৷ যে পুলিশ অফিসাররা আমাদের কর্মীদের মিথ্যে মামলায় ফাঁসিয়েছেন, তাঁদের একজনকেও আমাদের সরকার রেয়াত করবে না ৷’’
কয়েকমাস আগেই বিধানসভা ভোট হয়েছে রাজ্যে ৷ প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ আসনে জিতে বিজেপি সরকার গড়েছে রাজ্যে ৷ পরবর্তী বিধানসভা নির্বাচন 2031 সালে ৷ ফলে বিজেপিকে হারিয়ে তৃণমূলকে রাজ্যের ক্ষমতায় ফিরতে আরও সাড়ে চার বছর অপেক্ষা করতে হবে ৷ রাজনৈতিক মহলের মতে, সেই প্রেক্ষাপটকে মাথায় রেখেই অভিষেকের সোডিয়াম-পটাশিয়ামের গন্ডগোল হয়েছে বলে কটাক্ষ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷
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