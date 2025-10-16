ETV Bharat / politics

ছাব্বিশে বদল হলে বদলাও হবে, নাগরাকাটা থেকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

খগেন মুর্মু ও শঙ্কর ঘোষের উপর আক্রমণের ঘটনায় বৃহস্পতিবার জলপাইগুড়ির নাগরাকাটায় প্রতিবাদ কর্মসূচি করে বিজেপি৷ সেই কর্মসূচি থেকেই এই কথা বলেন তিনি৷

Suvendu Adhikari
বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 16, 2025 at 8:40 PM IST

3 Min Read
জলপাইগুড়ি, 16 অক্টোবর: 2026 সালে বদল হলে বদলাও হবে। নাগরাকাটায় প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে এমনই হুঁশিয়ারি দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

2011 সালে তৃণমূল কংগ্রেসের স্লোগান ছিল, বদলা নয় বদল চাই। সেই দলে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারীও। তৃণমূল কংগ্রেস ছেড়ে বিজেপিরে যাওয়া শুভেন্দু অধিকারী বললেন, ‘‘বদলও হবে, বদলাও হবে।’’

Suvendu Adhikari
জলপাইগুড়িতে শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

বিরোধী দলনেতার কথায়, ‘‘শেষ লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের আমাদের সঙ্গে পার্থক্য 42 লক্ষ। আমাদের দরকার 22 লক্ষ। আর SIR এর শুরুতেই ভোটার তালিকা থেকে নাম চলে গিয়েছে 2 কোটি 40 লক্ষের। ভুয়ো ভোটার, বাংলাদেশের মুসলমানদের নাম উঠবে না। ভারতীয় মুসলমানদের কোনও চিন্তা নেই। অনুপ্রবেশকারী টা টা বাই বাই। SIR করতে দেব না বলছে। দম থাকলে আটকে দেখান। SIR করতে দেবে না তো আমরাও SIR না হলে ভোট করতে দেব না। রাষ্ট্রপতি শাসন হবে। তৃণমূল ভোকাট্টা হয়ে যাবে।’’

গত 6 অক্টোবর নাগরাকাটার বন্যা বিধ্বস্ত এলাকায় মালদার উত্তরের বিজেপি সাংসদ খগেন মুর্মু, শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষকে মারধর করা হয়৷ সেই ঘটনার প্রতিবাদ মিছিল বৃহস্পতিবার হয় নাগরাকাটাতেই৷ সেখানে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা। সেই কর্মসূচি থেকেই তিনি এই কথা বলেন৷

শুভেন্দু অধিকারী নাগরাকাটা থানার সামনে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, ‘‘আজ সকালে বাগডোগরাতে নেমেই খগেন মুর্মুকে দেখতে গিয়েছি। তাঁর সুস্থ হতে আরও দু’মাস লাগবে। গোটা রাজ্যজুড়ে এসটি মোর্চা দলমত নির্বিশেষে প্রতিবাদে গর্জে উঠবে। আজও প্রচুর মানুষ প্রতিবাদে হেঁটেছেন৷’’

এর পর সাধারণ মানুষকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, ‘‘আপনারা রক্ত দেখেছেন তো। 26 সালে বদল আনতে হবে। 26 সালে বদল হলে বদলা হবে। কালীপুজো-ছটপুজোর পরে বামনডাঙা অভিযান হবে। আমি সেখানে থাকব। প্রস্তুত হয়ে যাবেন তো? মার খাবেন না তো? মারতে এলে মারব। খগেন মুর্মুকে মারধরের ঘটনায় পাঁচটাকে ধরেছে। এসটি কমিশন চেপে ধরেছে, তাই পা কাঁপছে। ওম বিড়লা রাজ্যের মুখ্যসচিবকে বলছে রিপোর্ট পাঠাও। এসপি জলপাইগুড়িকে বলছি ব্যাগ গুছিয়ে রাখুন, দিল্লি যেতে হবে। প্রিভিলেজ কমিটি ডাকবে। বসার চেয়ারও পাবেন না। পিকচার আভি বাকি হ্যায়। এটা তো ট্রেলার৷ আভি তো পিকচার বাকি হ্যায়৷ সেন্ট্রাল তদন্ত চাই।’’

Suvendu Adhikari
জলপাইগুড়িতে ত্রাণ বিলি শুভেন্দু অধিকারীর (নিজস্ব ছবি)

শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘শঙ্কর ঘোষের গায়ে জুতো পড়েনি। আমাদের সবার গায়ে জুতো পড়েছে। পাঁচ জনকে ধরা পড়েছে। কেউ ধরা পড়েনি। তৃণমূল তুলে দিয়েছে আইসিকে। তাই বদল হবে বদলাও হবে।’’ মুখ্যমন্ত্রীকে তিনি বাংলাদেশের রোহিঙ্গাদের নেত্রী বলেও কটাক্ষ করেন। পাহাড়ে ম্যানগ্রোভ বসানো সম্পর্কিত মুখ্য়মন্ত্রীর মন্তব্যের কটাক্ষ করেন৷

পাশাপাশি তিনি বলেন, ‘‘আমি কালী পুজোর পর কুমারগ্রাম, কালচিনি যাব। আমরা সাংসদ, বিধায়করা টাকা দিচ্ছি। আমরা বাড়ি বানানোর জন্য টাকা দেব। বিজেপিকে আনুন, তারপর দেখুন কী হয়। চা-বাগানের দুঃখ-দুর্দশা আমরাই মেটাব। চা-বাগানে মমতা বন্দোপাধ্যায় রিসর্ট বানাচ্ছে।’’

এদিন নাগরাকাটায় শুভেন্দু অধিকারী প্রতিবাদ মিছিল করেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক পুনা ভেংরা, কৌশিক রায়, দীপক বর্মন, বিজেপি নেতা বাপী শ্যামল রায়, শুক্রা মুন্ডা-সহ অন্যরা।

