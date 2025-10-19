ETV Bharat / politics

মুখ্যমন্ত্রী রেজিস্টার্ড লায়ার, তাঁর মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন: শুভেন্দু

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মিথ্যেবাদী বললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, ভবানীপুরে মমতা ভারতীদের অপমান করেছেন ।

মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 19, 2025 at 4:48 PM IST

3 Min Read
আসানসোল, 19 অক্টোবর: ভবানীপুরে 'বহিরাগত' ইস্যুতে নিজের মন্তব্য নিয়ে বারবার ব্যাখ্যা দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । আর তা নিয়ে এবার মুখ্যমন্ত্রীকে মিথ্যেবাদী বললেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । শনিবার রাতে আসানসোলে কালীপুজোর উদ্বোধন করতে এসে শুভেন্দু অধিকারী তীব্র কটাক্ষ করেন বলেন, মানসিক চিকিৎসার প্রয়োজন মুখ্যমন্ত্রীর ৷

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেছেন, রাজ্যের অবাঙালি মানুষকে তিনি বহিরাগত বলেননি । বরং তাঁর নিশানা বিশেষ রাজনৈতিক দলের ঢোকানো বহিরাগতরা । শুভেন্দু অধিকারী এই প্রসঙ্গে বলেন, "উনি বড় মিথ্যাবাদী । কলকাতা এয়ারপোর্টে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের সামনে উনি বলেছেন, মেয়েদের রাতে না-বেরোতে । উনি বলেছেন, মহিলাদের সুরক্ষা নিজেদেরকেই করতে হবে । যেই চাপে পড়েছেন, হাসিমারাতে নেমে বলছেন, 'আপনারা আমার বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন ।' দুটো বক্তব্য পাশাপাশি রেখে আপনারা অনেকে দেখিয়েছেন, আমিও সোশাল মিডিয়াতে পোস্ট করেছি ।"

আসানসোলে শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সরাসরি তোপ দেগে শুভেন্দু আরও বলেন, "এই মুখ্যমন্ত্রী একজন 'রেজিস্টার্ড লায়ার'। একটাও সত্যি কথা বলে না, মিথ্যা কথা বলে । কলকাতায় জল জমলে বলে ফারাক্কা থেকে জল এসেছে, পাহাড়ে গিয়ে বলে ম্যানগ্রোভ লাগাতে হবে, কখনও বলে ভুটানের বাঁধ ভাঙব । এই মুখ্যমন্ত্রী না জানে ভূগোল । মানসিক চিকিৎসার খুব প্রয়োজন রয়েছে । ভবানীপুরে উনি ভারতীদের অপমান করেছেন । ভারতবর্ষের গুজরাতি হোক, মারাঠি হোক, শিখ হোক, বিহারী হোক, হিন্দি স্পিকিং হোক বা অন্য ভাষায় কথা বলা লোক হোক, তারা সকলেই ভারতীয় ।"

কালীপুজোর উদ্বোধনে শুভেন্দু (নিজস্ব চিত্র)

শুভেন্দু আরও বলেন, "উনি কোনও একটা শব্দ বাংলাদেশের মুসলমান অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে বলেন না । তিনি হিন্দিভাষী হিন্দু, বাংলাভাষী হিন্দুদের মধ্যে ঝগড়া লাগানোর চেষ্টা করেন । কখনও বলেন না যে এ উর্দুতে কথা বলে, ও বাংলাতে কথা বলে । এটা মুখ্যমন্ত্রীর চাল । উনি পরে হিসাব করে দেখেছেন, ভবানীপুর বিধানসভায় গুজরাতি, মারাঠি, শিখ, সিন্দ্রী, জৈন, বিহারী এবং উৎকল (উড়িয়া) মিলে প্রায় 90 হাজার ভোটার থাকে । তাই হারবে তো নিশ্চিত । অঙ্কটা কষে দিয়েছেন কেউ । করে বলেছেন একটু ড্যামেজ রিপেয়ার করুন । তাই ড্যামেজ রিপেয়ার করতে গিয়ে একেবারে কাঁচা, জলজ্যান্ত মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছেন, যেটা উনি প্রত্যেক দিনই বলে থাকেন ।"

অন্যদিকে রাজ্যে রাহুল গান্ধি আসছেন নভেম্বরের শেষে বা ডিসেম্বর মাসে । তাতে কি বিজেপি বিরোধী জোট শক্তিশালী হবে ? প্রভাব পড়তে পারে ভোটে ? সাংবাদিকদের এই প্রসঙ্গে জবাবে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ওই পার্টির কোনও অস্তিত্বই নেই । ওই পার্টি অধীর চৌধুরীকে প্রদেশ সভাপতি থেকে সরিয়েছে, যাতে কংগ্রেস এখানে তৃণমূলের লেজুড় হয়ে থাকে । কংগ্রেস দলটাকে মমতাকে লিজ দিয়ে দিয়েছে কংগ্রেস । লড়াই বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের । লড়াই বিজেপির সঙ্গে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারীদের । লড়াই একদিকে দুর্নীতিগ্রস্ত চোর, একদিকে রাষ্ট্রবাদী ভারতীয় জনতা পার্টির । নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বে জাতিয়তাবাদীদের সঙ্গে পাকিস্তানপ্রেমীদের লড়াই হবে ।"

