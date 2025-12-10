ওয়াকফ নিয়ে ধর্মীয় সম্পত্তি রক্ষার নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি শুভেন্দুর

ওয়াকফ নিয়ে ধর্মীয় সম্পত্তি রক্ষার নামে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী, দাবি শুভেন্দুর
বুধবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ওয়াকফ নিয়ে একাধিক তথ্য তুলে ধরেন৷ দাবি করেন, রাজ্যের মুসলিমদের দ্বিচারিতা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
Published : December 10, 2025 at 7:54 PM IST
কলকাতা, 10 ডিসেম্বর: ওয়াকফ সংশোধনী আইন মেনে কেন্দ্রের উম্মিদ পোর্টালে শেষ মুহূর্তে সম্পত্তি নথিভুক্ত করার কাজ করেছে রাজ্য সরকার৷ শুরু থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কেন্দ্রের এই সংশোধনী আইনের বিরোধিতা করছিলেন, শেষ মুহূর্তে কেন এই সিদ্ধান্ত, সেই প্রশ্ন ইতিমধ্যে উঠতে শুরু করেছে৷ এই পরিস্থিতিতে ওয়াকফ ইস্যুতে বুধবার সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর দাবি, ওয়াকফ নিয়ে মুসলিমদের বিভ্রান্ত করছেন মুখ্যমন্ত্রী৷ ওয়াকফ সম্পত্তি নিয়ে সংখ্যালঘুদের বিপদে ফেললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷
এদিন বিজেপির রাজ্য দফতরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানে তিনি এই ওয়াকফ ইস্যুতে সরব হন৷ বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, ‘‘ওয়াকফ অ্যামেন্ডমেন্ট বিল নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যতই বড় বড় দাবি করুন, কেন্দ্রীয় সরকারের আয়োজিত স্টেকহোল্ডার বৈঠকগুলিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিনিধিরা কোনও আপত্তি বা মতবিরোধ নথিভুক্ত করেননি। লখনউ ও দিল্লির চারটি বৈঠকের মধ্যে দু’টিতে পশ্চিমবঙ্গের অতিরিক্ত সচিব ও সিইও উপস্থিত থেকেও সম্পূর্ণ নীরব ছিলেন।’’
শুভেন্দুর অধিকারীর অভিযোগ, অথচ রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী ধর্মীয় সম্পত্তি রক্ষার নামে বিভ্রান্তিকর বার্তা ছড়াচ্ছেন। এটি রাজ্য সরকারের দ্বিচারিতা ও রাজনৈতিক ভন্ডামির প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এসবই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এবং বাস্তব তথ্যের সঙ্গে কোনোভাবেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।
তাঁর আরও দাবি, ‘উম্মিদ’ পোর্টালে ওয়াকফ সম্পত্তির নথিভুক্তিকরণ নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের চিঠি অক্টোবর থেকেই আসতে শুরু করেছে। সারা দেশ এই চিঠির প্রেক্ষিতে পদক্ষেপ করলেও রাজ্য সরকার কোনও কার্যকর পদক্ষেপ করেনি। ফলে 5 ডিসেম্বর রাত 11টা 59 মিনিটে সময়সীমা পেরিয়ে যাওয়ায় বহু নথি আপলোডই করা যায়নি। এর ফলে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিগুলিকে এখন আইনি লড়াইয়ের মুখোমুখি হতে হবে। তিনি বলেন, “গোটা ভারতবর্ষ যখন দ্রুত নথিভুক্তিকরণ সম্পন্ন করল, তখন কেবল রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গ পিছিয়ে রইল, আর তার সরাসরি ক্ষতি হবে মুসলিম সম্প্রদায়েরই।”
শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘ওয়াকফ প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীর উস্কানিমূলক বক্তব্য ও তাঁর দলের নেতাদের আগুনঝরা ভাষণই সাম্প্রতিক হিংসার অন্যতম কারণ। মুর্শিদাবাদ, সামসেরগঞ্জ, ধুলিয়ান, বেলডাঙা-সহ একাধিক এলাকায় সাম্প্রদায়িক অশান্তি, দোকান লুট, গ্রামে আগুন লাগানো, এমনকি প্রাণহানির ঘটনাও ঘটে। বৈষ্ণবনগরে স্বাধীনতার পর সর্বাধিক হারে হিন্দু পলায়ন বাংলায় দেখা গিয়েছে। প্রশাসন ঘটনাগুলি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেছে এবং মুখ্যমন্ত্রী উল্টে মুর্শিদাবাদে গিয়ে উত্তেজনামূলক ভাষণ দিয়েছেন।’’
বিজেপি মনে করে যে এই সংকটের জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী নিজেই। সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজ্য সরকার গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ও আলোচনায় নিজেদের মতামত জানায়নি। এর ফলে আজ পশ্চিমবঙ্গের বহু ওয়াকফ প্রপার্টি নথিভুক্ত না-হয়ে ঝুলন্ত অবস্থায় রয়েছে। সংখ্যালঘদের ভোটে ক্ষমতায় এসে আজ সেই সংখ্যালঘু সমাজকেই বিপদে ফেলেছেন মুখ্যমন্ত্রী।
তিনি বলেন, ‘‘যেসব তৃণমূল নেতারা ওয়াকফ নিয়ে গরম গরম বক্তব্য রাখেন, যেসব ধর্মীয় নেতারা ভোটের সময় মুখ্যমন্ত্রীর প্রচারে অংশ নেন, তাদের সকলেরই উচিত এই তথ্যভিত্তিক অভিযোগের জবাব দেওয়া।’’ তাঁর দাবি, কেন্দ্রীয় সরকার সকলের হিতকামনায় কাজ করছে, কিন্তু রাজ্য সরকার রাজনৈতিক লাভের জন্য মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করছে।