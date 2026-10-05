এক্স-রে প্লেট-এমআরআই দেখালে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না, মমতাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

এক্স-রে প্লেট-এমআরআই দেখালে বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না, মমতাকে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
Suvendu on Mamata Medical Record: পা ভাঙা নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেডিক্যাল রেকর্ড কোথা থেকে পেলেন মুখ্যমন্ত্রী ? সোমবার নবান্নে সেই রহস্যই ফাঁস করলেন ৷
Published : October 5, 2026 at 7:56 PM IST
কলকাতা, 5 অক্টোবর: 2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে নন্দীগ্রামে প্রচারের সময় পা ভেঙে গিয়েছিল বলে দাবি করেছিলেন তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ শনিবার মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেছিলেন, মমতা পা ভাঙা নিয়ে মিথ্যে কথা বলেছিলেন ৷ ওই ইস্যুতে সোমবার আরও একবার হুঁশিয়ারি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তাঁর দাবি, এই নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আর বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না ।
সোমবার নবান্নে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন শুভেন্দু ৷ সেখানে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে এসএসকেএম হাসপাাতালকে পাঠানো আইনি চিঠির প্রসঙ্গ ওঠে ৷ সেই নিয়ে শুভেন্দু বলেন, ‘‘ভুল করেছেন উনি । আমি ওঁর আইনজীবীর চিঠি স্বাস্থ্য দফতরকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিতে বলব । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মনে হয় জানেন না উনি মামলা করেছিলেন এবং মামলাটা সিআইডি নিয়েছিল । স্বাভাবিকভাবে এসএসকেএম-এ কোনও নথি পাওয়ার কথা নয় ।’’
এর পরই মমতার উদ্দেশে সরাসরি হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ বলেন, ‘‘বেশি ঘাঁটাঘাঁটি করতে না বলুন, এক্স-রে প্লেট আর এমআরআই যদি দেখাতে শুরু করি বাড়ি থেকে বেরোতে পারবেন না । আপনাদের মাধ্যমে ওঁকে ও ওঁর আইনজীবীকে বলছি, বেশি ঘাঁটাঘাঁটি একটু কম করুন ।’’ মুখ্যমন্ত্রী জানান, একুশের ভোটের সময় নন্দীগ্রামে মমতার পায়ে আঘাত পাওয়ার যে ঘটনা ঘটেছিল, তা নিয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নিজেই মামলা করেন বিজেপি নেতাদের নামে ৷ সিআইডি-কে দিয়ে তদন্ত করানো হয় ৷
উল্লেখ্য, গত শনিবার শুভেন্দু মমতার সেই সময়ের মেডিক্যাল রিপোর্টও প্রকাশ্যে নিয়ে আসেন ৷ কিন্তু সেই নথি প্রকাশ্যে এল কীভাবে, সেই নিয়েই প্রশ্ন উঠেছে ৷ এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘ প্রয়োজন পড়লে আমি বলে দেব কোথা থেকে পেয়েছি ৷ কিন্তু কাগজটা পিজি-তে ছিল না ৷ পিজিতে থাকার কথা নয় ৷ কারণ, বিজেপির দ্বারা, প্রলয় পালের দ্বারা ওঁর পা ভেঙে দেওয়া হয়েছে বলে উনি নিজেই মামলা করেছিলেন ৷ ওই মামলা সিআইডির কাছে গিয়েছিল ৷’’
এর পর তিনি মমতার মেডিক্যাল রেকর্ড কোথা থেকে পেলেন, সেই প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে কটাক্ষ করেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘উনি এখানে চতুর্থবার আসবেন ভেবেছিলেন, উনি অনেক কাগজই ড্রয়ারে রেখে দিয়ে গিয়েছিলেন ৷ ওঁর ড্রয়ারেই অনেক কাগজ ছিল । তা আমি এখন বলছি না । প্রয়োজন হলে বলব । উনি ভেবেছিলেন চতুর্থবার মুখ্যমন্ত্রী হবেন, অনেক কাগজ বের করে নিয়ে যেতে চাননি ৷ ওঁর ড্রয়ারেই অনেক কাগজ ছিল ।’’ সবশেষে কিছুটা হেঁয়ালির সুরে তিনি জানান, ড্রয়ারে তিনি আরও অনেক কাগজ পেয়েছেন ৷ ফলে আগামিদিনে এমনই কোনও বিস্ফোরক দাবি তিনি করেন কি না, সেটাই এখন দেখার !
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